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92-летняя ветеран армии США не выходила из дома, пока не познакомилась с этим псом
06.02.2017 11:00

92-летняя ветеран армии США не выходила из дома, пока не познакомилась с этим псом  Фоторепортаж

"Он по-настоящему изменил мою жизнь. Если бы его не было, я бы много времени проводила в четырех стенах. А теперь люди звонят мне по телефону, а меня никогда нет дома!"

Когда Аннабель Вайс было 20 лет, она вступила в ряды армии США. Аннабель два года служила в морской пехоте водителем и инспектором самолетных двигателей. В 1946 году она оставила службу в армии и стала работать медсестрой.

Однажды у Аннабель обнаружили рак щитовидной железы, но она смогла победить болезнь. В 2013 году она чувствовала себя так, будто ее жизнь уже прожита, но судьба преподнесла ей подарок - пса по кличке Джо.

Теперь они неразлучны. Джо во всем помогает своей пожилой хозяйке. Джо приносит Аннабель вещи, которые она роняет, открывает и закрывает за ней двери и служит ей опорой, когда нужно встать со стула или подняться по лестнице.

"Мои вещи хранятся в ящиках комода. Я говорю ему "тяни", и он их открывает. Я говорю "толкай", и он закрывает" - говорит Аннабель.

По материалам ФотоТелеграф.

Теги материала: США, ветеран, собака, ФОТО, старость
Новости СМИ2
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