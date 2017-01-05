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Появились фото вагонов "Укрзализныци" для VIP-клиентов
05.01.2017 21:00

Появились фото вагонов "Укрзализныци" для VIP-клиентов  Фоторепортаж

Вагон, фотографии которового вы можете увидеть, был изготовлен в 1985 году на заводе "Аммендорф" в Германии. В декабре 2013 году он прошел капитально-восстановительный ремонт в Днепре на заводе "Днепровагонремстрой", во время которого полностью было заменено внутреннее оборудование и элементы кузова. Вагон и внешне, и изнутри выглядит более чем хорошо.

Стоит отметить, что общее количество таких вагонов-салонов в ПАО «Укрзализныця» - 12 штук. Каждый из них имеет свой неповторимый интерьер.

В таких вагонах есть место только для 11 пассажиров.

Кроме этого, вагон-салон вы можете заказать в составе любого регулярного поезда.

 

Теги материала: ФОТО, поезд, Укрзализныця, вагон
Новости СМИ2
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