ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Фото
Шедевр кондитерского искусства: полутораметровый пряничный замок к Рождеству
04.01.2017 15:00

Шедевр кондитерского искусства: полутораметровый пряничный замок к Рождеству  Фоторепортаж

Прошлой зимой художница Кристин Макконнелл (Christine McConnell ) несказанно удивила всех, превратив дом своих родителей в настоящую ведьминскую избушку по мотивам сказки братьев Гримм "Гензель и Гретель" с пряничными надгробиями и жутковатыми человечками внутри. Талант Кристин не остался незамеченным, и в этом году ресурс Food.com предложил девушке поработать над рождественским угощением в свойственном ей готическом стиле. Ее новый кондитерский шедевр хоть и уступает в размерах прошлогоднему, но выглядит в такой же степени потрясающе. Художница создала полностью съедобный полутораметровый пряничный замок, от которого так и хочется отщипнуть кусочек. На создание замка у Кристин ушел целый месяц.

По материалам ФотоТелеграф.

Теги материала: скульптура, исскуство, фото, замок, художница, кондитер, Рождество
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [31] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Как в мире встретили Новый год: яркие кадры
Важное
Как в мире встретили Новый год: яркие кадры  Фоторепортаж
Стало известно, как выглядит повседневная жизнь индусов в декабре
Важное
Стало известно, как выглядит повседневная жизнь индусов в декабре  Фоторепортаж
Братья Кличко решили отпраздновать Новый год в другой стране: появились фото
Важное
Братья Кличко решили отпраздновать Новый год в другой стране: появились фото  Фоторепортаж
Магия, рожденная наложением кадра: Гонконг в 1950-х годах. ФОТО
Важное
Магия, рожденная наложением кадра: Гонконг в 1950-х годах. ФОТО  Фоторепортаж
Как японские невесты превращают кимоно в свадебные платья. ФОТО
Важное
Как японские невесты превращают кимоно в свадебные платья. ФОТО  Фоторепортаж
ТОП-30 самых необычных новогодних елок
Важное
ТОП-30 самых необычных новогодних елок  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Синоптики: На Рождество температура опустится до -25 градусов
Эксклюзив  Синоптики: На Рождество температура опустится до -25 градусов
04.01.2017
НАБУ расследует факт коррупции при назначении Луценко генпрокурором
Эксклюзив  НАБУ расследует факт коррупции при назначении Луценко генпрокурором  Видеорепортаж
04.01.2017
Топ-5 советов, как защититься от мороза
Эксклюзив  Топ-5 советов, как защититься от мороза
04.01.2017
Крамаренко: Ограничение наличных расчетов нужно для введения тотального контроля
Эксклюзив  Крамаренко: Ограничение наличных расчетов нужно для введения тотального контроля
04.01.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика