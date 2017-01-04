Шедевр кондитерского искусства: полутораметровый пряничный замок к Рождеству

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Прошлой зимой художница Кристин Макконнелл (Christine McConnell ) несказанно удивила всех, превратив дом своих родителей в настоящую ведьминскую избушку по мотивам сказки братьев Гримм "Гензель и Гретель" с пряничными надгробиями и жутковатыми человечками внутри. Талант Кристин не остался незамеченным, и в этом году ресурс Food.com предложил девушке поработать над рождественским угощением в свойственном ей готическом стиле. Ее новый кондитерский шедевр хоть и уступает в размерах прошлогоднему, но выглядит в такой же степени потрясающе. Художница создала полностью съедобный полутораметровый пряничный замок, от которого так и хочется отщипнуть кусочек. На создание замка у Кристин ушел целый месяц.

По материалам ФотоТелеграф.