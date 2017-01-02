Братья Кличко решили отпраздновать Новый год в другой стране: появились фото

В понедельник, 2 января, в сети появились фотографии празднования Нового года Владимира и Виталия Кличка. Об этом сообщил 24 канал.
Стоит отметить, что Новый год братья отмечали со своими семьями в небольшом австрийском городке Гойнге-ам-Вильден-Кайзер, который находиться Кицбюэльскими Альпами и хребтом Вильден-Кайзер.
Кроме этого, во время празднования Виталий Кличко был одет в костюм Санта Клауса.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Виталий Кличко в костюме Деда Мороза посетил Рождественский городок на Михайловской площади, прокатился на колесе обозрения, дарил подарки детям и фотографировался со всеми желающими.
Напомним, в ноябре 2016 года мэр Киева и председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко заработал 15,5 тысяч гривен.