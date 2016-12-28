Мосты, с которыми что-то пошло не так

Не все мосты были созданы, чтобы ими пользовались. У некоторых из них совсем печальная или абсурдная судьба.
По материалам Пикабу.
Не все мосты были созданы, чтобы ими пользовались. У некоторых из них совсем печальная или абсурдная судьба.
По материалам Пикабу.
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