Volkswagen заплатит за обман властей США еще $3 млрд

MIGnews.com.ua

Федеральный суд США принудил немецкий автоконцерн Volkswagen выплатить штраф в размере 2,8 миллиарда долларов целью обмана властей США и нарушения правил импорта, сообщает Корреспондент.

Стоит отметить, что кроме выплаты штрафов суд назначил для Volkswagen и независимого наблюдателя, который будет следить за соблюдением законов и исполнением решения суда на протяжении трех лет.

Напомним, немецкая автокомпания Volkswagen признал себя в мошенничестве и нарушении закона о чистом воздухе, препятствовании правосудию с США. Чтобы загладить свою вину, Volkswagen согласился выплатить штраф в размере свыше 1,45 миллиарда американских долларов для урегулирования других гражданских исков в США, но расходы на урегулирование последствий конфликта превысили 24 миллиарда долларов.