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Volkswagen заплатит за обман властей США еще $3 млрд
23.04.2017 16:17

Volkswagen заплатит за обман властей США еще $3 млрд

Федеральный суд США принудил немецкий автоконцерн Volkswagen выплатить штраф в размере 2,8 миллиарда долларов целью обмана властей США и нарушения правил импорта, сообщает Корреспондент.

Стоит отметить, что кроме выплаты штрафов суд назначил для Volkswagen  и независимого наблюдателя, который будет следить за соблюдением законов и исполнением решения суда на протяжении трех лет.

Напомним, немецкая автокомпания Volkswagen признал себя в мошенничестве и нарушении закона о чистом воздухе, препятствовании правосудию с США. Чтобы загладить свою вину, Volkswagen согласился выплатить штраф в размере свыше 1,45 миллиарда американских долларов для урегулирования других гражданских исков в США, но расходы на урегулирование последствий конфликта превысили 24 миллиарда долларов.

Как сообщал MIGnews.com.ua, основателей скандальной офшорной компании Mossack Fonseca взяли под стражу по обвинению в отмывании денег. Следствие также установило, что Mossack Fonseca "занималась сокрытием активов и денег подозрительного происхождения". Дело Mossack Fonseca расследовало множество прокуроров из Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, США и Швейцарии. Однако, по словам адвоката юристов, обвинения в сторону Mossack Fonseca "слабые" и их будут оспаривать. 

Теги материала: Судан, США, автомобиль
Новости СМИ2
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