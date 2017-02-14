Peugeot хочет выкупить убыточный Opel

MIGnews.com.ua

Peugeot рассматривает вариант покупки немецкой компании Opel, сообщает Зеркало недели .

Стоит отметить, что в случае приобретения Opel французская автокомпания PSA, которая выпускает автомобили Peugeot и Citroen, он может стать вторым крупнейшим автопроизводителем Европы после Volkswagen.

Кроме этого, покупка Opel также будет включать приобретение британского филиала компании - Vauxhall.

По данным источника, 14% компании PSA, которая собирается купить Opel и Vauxhall у американского General Motors, принадлежат правительству Франции.

General Motors планировал Opel еще в 2009 году, однако оставил его, чтобы сохранить свое присутствие на европейском континенте.