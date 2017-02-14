Peugeot хочет выкупить убыточный Opel

Peugeot рассматривает вариант покупки немецкой компании Opel, сообщает Зеркало недели.
Стоит отметить, что в случае приобретения Opel французская автокомпания PSA, которая выпускает автомобили Peugeot и Citroen, он может стать вторым крупнейшим автопроизводителем Европы после Volkswagen.
Кроме этого, покупка Opel также будет включать приобретение британского филиала компании - Vauxhall.
По данным источника, 14% компании PSA, которая собирается купить Opel и Vauxhall у американского General Motors, принадлежат правительству Франции.
General Motors планировал Opel еще в 2009 году, однако оставил его, чтобы сохранить свое присутствие на европейском континенте.
Как ранее сообщал MIGnews.com.ua, китайская компания Landwind подготовила новый кроссовер, который носит внутризаводской индекс E36. Дизайн нового китайского автомобиля очень напоминает Lada XRay от российского "АвтоВАЗа".