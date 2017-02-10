ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Авто
Китайцы скопировали дизайн российского автомобиля Lada XRay
10.02.2017 14:32

Китайцы скопировали дизайн российского автомобиля Lada XRay

Китайская компания Landwind подготовила новый кроссовер, который носит внутризаводской индекс E36. Дизайн модели нового автомобиля очень напрминает Lada XRay от российского "АвтоВАЗа", - пишет Motor.

Похожими на российский автомобиль у "китайца" оказались практически все элементы передней части кузова: фары, бампер, фальшрадиаторная решетка.

Lada XRay

Заимоствования на этом закончились - у Landwind нет X-образной штамповки на боковинах, равно как и форомление кормы автомобиля.

Подобная практика уже не первая в истории Landwind - в 2014 году они выпустили кроссовер X7, который был практически полной копией Range Rover Evoque.

Как ранее сообщал MIGnews.com.ua, полтавских полицейских пересадили на российские "Нивы"Сотрудникам правоохранительных органов было предоставлено 10 автомобилей. Все машины закупили на средства Управления полиции охраны Полтавской области.

Теги материала: авто, автомобиль, ВАЗ, Китай
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [30] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Одессе запустили Uber и Яндекс.Такси
Важное
В Одессе запустили Uber и Яндекс.Такси
Volkswagen заплатит 1,2 млрд долларов за нарушение экологических норм
Важное
Volkswagen заплатит 1,2 млрд долларов за нарушение экологических норм
В Осло запретили автомобили на дизельном топливе
Важное
В Осло запретили автомобили на дизельном топливе
Faraday Future показали самый мощный электромобиль в мире
Важное
Faraday Future показали самый мощный электромобиль в мире  Фоторепортаж
Сервис "Яндекс.Такси" полностью ушел из Крыма
Важное
Сервис "Яндекс.Такси" полностью ушел из Крыма
Бывший Стиг из Top Gear проехал по недостроенному мосту на Троещину
Важное
Бывший Стиг из Top Gear проехал по недостроенному мосту на Троещину  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Бои под Авдеевкой: ВСУ уничтожили половину батальона погибшего Гиви
Эксклюзив  Бои под Авдеевкой: ВСУ уничтожили половину батальона погибшего Гиви
10.02.2017
Почайна-таун: соцсети о переименовании станции метро "Петровка"
Эксклюзив  Почайна-таун: соцсети о переименовании станции метро "Петровка"
10.02.2017
Астролог рассказала, чего ожидать от первого лунного затмения в 2017 году
Эксклюзив  Астролог рассказала, чего ожидать от первого лунного затмения в 2017 году
10.02.2017
Соболев: Гончаренко своим поступком помог врагам Украины
Эксклюзив  Соболев: Гончаренко своим поступком помог врагам Украины  Видеорепортаж
10.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика