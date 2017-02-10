Китайцы скопировали дизайн российского автомобиля Lada XRay

Китайская компания Landwind подготовила новый кроссовер, который носит внутризаводской индекс E36. Дизайн модели нового автомобиля очень напрминает Lada XRay от российского "АвтоВАЗа", - пишет Motor.

Похожими на российский автомобиль у "китайца" оказались практически все элементы передней части кузова: фары, бампер, фальшрадиаторная решетка.

Lada XRay

Заимоствования на этом закончились - у Landwind нет X-образной штамповки на боковинах, равно как и форомление кормы автомобиля.

Подобная практика уже не первая в истории Landwind - в 2014 году они выпустили кроссовер X7, который был практически полной копией Range Rover Evoque.

Как ранее сообщал MIGnews.com.ua, полтавских полицейских пересадили на российские "Нивы". Сотрудникам правоохранительных органов было предоставлено 10 автомобилей. Все машины закупили на средства Управления полиции охраны Полтавской области.