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В Одессе запустили Uber и Яндекс.Такси
02.02.2017 16:25

В Одессе запустили Uber и Яндекс.Такси

В международной компании Uber, которая создала одноименное мобильное приложение, предназначенное для вызова авто, заявили о запуске сервиса в Одессе, передает Autogeek.

Начиная со среды, 1 февраля, жители города и туристы могут заказывать автомобили несколькими касаниями экрана смартфона. Пользователям предоставили сервис uberX, стоимость поездок с которым начинается от 14 гривен. Опыт 500 городов мира показал, что Uber повышает мобильность горожан, сервис позволит Одессе стать более удобным местом для работы и жизни.

Также Uber предоставил пять бесплатных поездок, цена каждой из которых не должна превышать 75 гривен, по городу с момента запуска и до 23:59 воскресенья, 5 февраля. Чтобы получить право на поездки, нужно ввести промокод ODESSA в разделе ОПЛАТА приложения Uber на смартфоне.

Генеральный менеджер Uber в Украине и СНГ Алексей Стах рассказал, что целью компании является обеспечение возможности безопасного, быстрого, надежного и комфортного передвижения по городу для всех жителей и гостей Одессы. Он добавил, что в компании хотят, чтобы поездки занимали несколько минут и были доступны в любое время суток во всех районах города.

"Мобильность горожан стимулирует развитие самых разных аспектов городской жизни, включая малый и средний бизнес, сферу услуг, культуру. Мы приглашаем всех одесситов стать частью этого динамичного процесса и на деле оценить преимущества современных технологий, которые делают нашу жизнь проще и комфортнее", - подчеркнул он.

В Одессе необходимо будет заплатить пять гривен за подачу автомобиля и 4,50 гривны за каждый километр в дороге. Уже с первого дня оплачивать поездки с Uber можно будет наличными и, используя зарегистрированную в приложении банковскую карту, данные которой будут полностью защищены.

Узнать конечную стоимость поездки можно будет еще до подтверждения заказа, а после завершения каждой поездки на электронную почту приедет квитанция с информацией о месте подачи автомобиля, маршруте, карте поездки, данными о водителе и детализацией стоимости.

Одесса является вторым городом в Украине, где запустили сервис Uber, в июне 2016 года он был запущен в Киеве, за это время им воспользовались почти 300 тысяч киевлян. В Украине Uber демонстрирует рекордные темпы роста в регионе Европа, Ближний Восток и Африка.

Также стало известно, что в Одессе провели запуск Яндекс.Такси, ранее сервис был доступен только в Киеве, Харькове и Днепре. Об этом сообщает gagadget.com.

Жители города смогут заказывать такси, используя специальное приложение для iOS и Android или сайт taxi.yandex.ua. В настоящее время к сервису подключено 350 авто и как минимум 15 партнерских автопарков, в связи с этим такси будет приезжать максимум за пять-десять минут.

За вызов машины и первые два километра пользователю необходимо заплатить 14 гривен, после этого цена каждого километра будет равняться 4,5 гривнам. Например, за проезд от Центрального автовокзала в центр города необходимо отдать 21 гривну. За городской чертой Одессы стоимость километра повышается до шести гривен, а, если клиент опаздывает больше чем на пять минут, к 14 гривнам добавляется по 1,5 гривны за каждую дополнительную минуту ожидания. Пока оплатить такси можно только наличными, а в ближайшем времени введут оплату картой.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Дании Восточный высокий суд признал Uber нелегальным перевозчиком.

Теги материала: Одесса, автомобиль, такси, Uber, Яндекс
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