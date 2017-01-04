Faraday Future показали самый мощный электромобиль в мире

Американская компания Faraday Future представила свой первый автомобиль FF 91, который собирается выпускать серийно. Об этом сообщает Autogeek.

Батарея на 130 кВт/ч и мощность 1050 л.с. повзоляют проехать 608 километров (378 миль). С помощью зарядной станции на 200 кВт можно восполнить запас хода на 500 миль за час. Домашняя 15-киловаттная сеть, к примеру, зарядит батарею электромобиля на 50% за 4,5 часа.

В центральную часть капота встроена система 3D LIDAR, необходимый для функционирования автопилота.

В Faraday Future "нафаршировали" FF 91 по полной:

он может подключаться к интернету через LTE-модемы и Wi-Fi;

боковые зеркала могут быть заменены на камеры заднего вида (если законодательство страны позволяет использовать автомобиль без зеркал);

сенсорные панели вместо дверных ручек;

двери с функцией доводчика и системой автооткрывания при попадании в них посторонних предметов;

система автоматической парковки;

открыть автомобиль можно и без ключа - с помощью смартфона.

FF 91 начнут производить в 2018 году. В Faraday Future говорят, что с помощью технологии переменной архитектуры платформы можно собрать автомобиль любого размера путем расширения или сокращения батарейного блока и центральной рамы. Цена на автомобиль пока остается неизвестной.

Как ранее сообщал MIGnews.com.ua, продажи электромобилей Tesla выросли до рекордных показателей в 2016 году.