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Faraday Future показали самый мощный электромобиль в мире
04.01.2017 12:26

Faraday Future показали самый мощный электромобиль в мире  Фоторепортаж

Американская компания Faraday Future представила свой первый автомобиль FF 91, который собирается выпускать серийно. Об этом сообщает Autogeek.

Батарея на 130 кВт/ч и мощность 1050 л.с. повзоляют проехать 608 километров (378 миль). С помощью зарядной станции на 200 кВт можно восполнить запас хода на 500 миль за час. Домашняя 15-киловаттная сеть, к примеру, зарядит батарею электромобиля на 50% за 4,5 часа.

В центральную часть капота встроена система 3D LIDAR, необходимый для функционирования автопилота.

В Faraday Future "нафаршировали" FF 91 по полной: 

  • он может подключаться к интернету через LTE-модемы и Wi-Fi;
  • боковые зеркала могут быть заменены на камеры заднего вида (если законодательство страны позволяет использовать автомобиль без зеркал);
  • сенсорные панели вместо дверных ручек;
  • двери с функцией доводчика и системой автооткрывания при попадании в них посторонних предметов;
  • система автоматической парковки;
  • открыть автомобиль можно и без ключа - с помощью смартфона.

FF 91 начнут производить в 2018 году. В Faraday Future говорят, что с помощью технологии переменной архитектуры платформы можно собрать автомобиль любого размера путем расширения или сокращения батарейного блока и центральной рамы. Цена на автомобиль пока остается неизвестной.

Как ранее сообщал MIGnews.com.ua, продажи электромобилей Tesla выросли до рекордных показателей в 2016 году.

Теги материала: электромобиль, автомобиль
Новости СМИ2
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