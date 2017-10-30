Лунный гороскоп на неделю 30 октября - 5 ноября

Лилия Романова

На этой неделе мы перейдем не только из октября в ноябрь, но еще и переместимся из периода прибывающей Луны в период убывающей. Этот переход сопровождается достижением пика активности лунных энергий. И, если все правильно спланировать, то ими можно эффективно и плодотворно воспользоваться.

В понедельник, 30 октября, до 15:30 на нас будут действовать активные и созидательные энергии 11-х лунных суток. В этот день не нужно сдерживать себя в активности и благих начинаниях. Всем делам в этот понедельник дан зеленый свет. А тем, кто отправляется сегодня в путешествие, благоволит судьба и улыбается удача. Сегодня и завтра продолжается период, когда открыты дороги для всего светлого и доброго. А пребывание Луны в знаке Рыбы усиливает эти энергии. Важно поверить в это и благоприятные перемены просто ворвутся в вашу жизнь. Ближе к вечеру начинается 12-й лунный день, и это время щедрости и укрепления любви - приветствуются любые проявления заботы, подарки и сюрпризы. Кроме того, это время прощения и примирения, и если вы кого-то обидели, попросите прощения, и вы обязательно его получите.

Во вторник, 31 октября, энергии продолжают нарастать, и в первую очередь это касается щедрости и жертвенности. Этот вторник призывает нас к спокойствию и мудрости, и дарит всем нам шанс проявить великодушие и любовь даже к врагам. 12-е и 13-е лунные сутки обязательно покажут нам нашу карму и несовершенство. В этот день вы снова попадете в ситуацию, в которой уже побывали не единожды, и в этот раз вы сможете "не наступить на грабли". Советую вам в эти лунные сутки не спорить и не настаивать на своем мнении, иначе есть риск рассориться навсегда. А то, что Луна продолжает гостить в Рыбах, уводит всех людей в мир иллюзий и еще больше запутывает и усложняет ситуацию для спорящих. В этот вторник, и весь рабочий день среды никому не нужно отказывать в просьбах - постарайтесь услышать других и пойти им навстречу.

В среду, 1 ноября, большую часть дня на нас продолжает влиять кармический 13-й лунный день. Я советую на эту среду не строить конкретных планов, а уж тем более не огорчаться, если что-то пойдет не так. Наблюдайте, сопоставляйте факты, вспомните прошлые ошибки. В этот день их можно исправить, однако при спешке, невнимательности, гордыне и упрямстве, эти ошибки могут усугубиться. Луна уже переходит в знак Овна, а его импульсивность и вспыльчивость могут помешать нам быть внимательными и мудрыми.

В четверг, 2 ноября, и в работе, и на всех других "фронтах" нам содействуют 14-е лунные сутки. В этот день удача сопутствует всякому делу, даже самому непростому и рискованному. Кроме того, это время можно использовать для восстановления давно разорванных отношений - такая возможность дается лишь раз в месяц. Девиз этого дня для вас “Дорогу осилит идущий”. И на этот раз пребывание Луны в Овне нам содействует - делает нас энергичнее и сильнее. Наступает удачное время для подписания долгосрочных финансовых документов, а также для покупок - больших и маленьких. Любой физический труд в этот день будет крайне плодотворным и принесет вам радость. Это последний благоприятный день прибывающей Луны, и очень важно не упустить его. Ближе к половине пятого вечера активность нужно будет сворачивать, ведь наступают 15-е лунные сутки, а вместе с ними и испытания, присущие этому сложному дню.

Пятница, 3 ноября - день тяжелый и ответственный. От того, как вы справитесь с его энергиями, зависят не только ваши выходные, но и весь период убывающей Луны, который начнется после полнолуния. С утра и до пяти вечера на нас влияет 15-й лунный день. Именно его многие считают самым мощным, и в то же время самым сложным днем лунного месяца. Это время провокаций, несдержанности, подозрительности и желания обвинять и драться. Луна продолжает находиться в огненном Овне, что делает эту пятницу еще более взрывоопасной. Вас спасет только спокойствие и сдержанность. Тех, кто продержится в уравновешенном состоянии весь день, ждет заслуженная награда - гармоничный и умиротворенный вечер. С наступлением 16-х лунных суток негативные энергии улягутся и все начнет налаживаться.

Суббота, 4 ноября - 16-й лунный день. Это время, когда надо оглянуться вокруг, и начать спокойно устранять последствия отбушевавших энергий. Советую вам сделать эту субботу днем тишины и отдыха. Особенно не рекомендую организовывать бурные гулянья и празднования вечером, поскольку разгул веселья в это время не приведет ни к чему хорошему. Из хороших новостей этого дня - полнолуние, которое произойдет утром, и выпадает на этот раз на 16-й лунный день. Оно сулит нам вполне спокойные и конструктивные две недели убывающей луны. Кроме того, Луна в Тельце стабилизирует этот субботний день и последующий период.

Воскресенье, 5 ноября - 17-е лунные сутки, и это прекрасная новость. Воскресенье больше всего подходит легким и радостным энергиям этого лунного дня. Советую вам сделать этот день подвижным, заполнить его общением, забавами, играми и весельем. Луна будет продолжать свое пребывание в Тельце, и это наполнит события конструктивным подходом и правильными решениями. Особенно я рекомендую на эти лунные сутки запланировать детский праздник или самим "впасть в детство". Но все эти забавы нужно закончить до шести часов вечера - до наступления зеркального 18-го лунного дня.

О том, какой будет следующая неделя, вы сможете прочитать в следующем выпуске Лунного гороскопа на MIGnews.com.ua, как обычно, в понедельник.