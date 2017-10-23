Лунный гороскоп на неделю 23 - 29 октября

Лилия Романова

Синоптики на этой неделе обещают резкое похолодание, заморозки и даже первый снег, однако активный и деятельный период растущей Луны не даст нам увянуть и замерзнуть. Соберитесь с силами и действуйте, а особое внимание советую вам уделить инициативам, новым делам и покупкам.

Понедельник, 23 октября - активный и справедливый 5-й лунный день. Для того чтобы он прошел для вас удачно, сегодня надо быть честными и открытыми. Символ этих лунных суток - Единорог, и этот сказочный персонаж способен помочь вам увидеть вашу жизнь такой, какая она есть на самом деле. Пребывание Луны в знаке Стрельца придают этому понедельнику дополнительный импульс в решении деловых вопросов. Любые бюрократические процессы в этот период проистекают на удивление легко, можно сказать, сами собой. Различные путешествия и командировки также будут иметь успех и пройдут без особых неприятных происшествий. А вот заниматься вопросами, связанными с землей или строительством, в этот день не стоит.

Во вторник, 24 октября, около полудня Единорога сменит Журавль, и это будет означать наступление 6-х лунных суток. В этот день рекомендуется оптимистичное и положительное отношение ко всему происходящему, он будет хорошим, и даже удачным, если просто "плыть по течению". Обратите внимание на то, что в этот вторник особенно ярко бросаются в глаза чужие недостатки и промахи - старайтесь сдерживать свое недовольство, и даже справедливый гнев. Но, чаще всего общение в этот день приносит радость и реальную пользу, а то, что Луна продолжает быть в Стрельце, делает этот день достаточно деловым и конструктивным.

В среду, 25 октября, Луна продолжает расти, и нас обязательно порадует один из самых удачных дней в лунном календаре - 7-е лунные сутки. Этот день имеет сразу три символа: Петух, Роза Ветров и Жезл, и все они зовут нас в путь, вперед, и к новым победам и открытиям. Луна перемещается в знак Козерога, и это делает эту среду настоящим кладезем мудрых решений и правильно спланированных действий. Особое внимание надо уделить в этот день тому, что произносится вслух - все, даже случайно произнесенные слова, обладают особой силой. Советую вам в этот день озвучить все то хорошее, что вы хотите сказать и пожелать вашим близким и себе. А можно попробовать закрепить эту привычку и перенести ее и на другие дни.

В четверг, 26 октября, особенно сильно будет ощущаться контраст между активным началом дня, вдохновленным 7-ми лунными сутками, и послеобеденным временем. Луна продолжает свое пребывание в Козероге, и это делает вторую половину этого дня, проходящую под влиянием 8-х лунных суток, еще более монотонной и кропотливой. Лучше всего это время потратить на упорядочивание ваших ближайших планов и договоренностей. Энергии 8-х лунных суток помогут вам "разложить все по полочкам", причем на физическом уровне это будет еще более наглядно и ощутимо. Так что, посвятить уборке вторую половину этого дня будет очень полезно и правильно.

На пятницу, 27 октября, не советую вам строить грандиозных планов, особенно связанных с вечерними развлечениями. До двух часов дня мы еще будем находиться под покровительством 8-х лунных суток, а потом в силу вступает сложный и опасный 9-й лунный день. В первой половине дня надо продолжать тенденции четверга, особенно связанные с реорганизацией вашей жизни. А вторую половину этой пятницы лучше всего провести в одиночестве или максимально сузить круг общения. В эти лунные сутки контактировать лучше только с теми, с кем это жизненно необходимо. Кроме того, Луна в Козероге тоже призывает к сдержанности и нелюдимости.

Суббота, 28 октября - 9-10-й лунный день, и его лучше всего сделать настоящим выходным днем, наполненным спокойствием и отдыхом. Утром советую вам подольше поваляться в постели, а потом посвятить время неспешной уборке. Ближе к трем часам, с наступлением 10-х лунных суток, нужно переходить к планированию окончания месяца и осени. В этот субботний вечер можно с пользой пройтись по магазинам - покупки получатся удачными и своевременными. Луна перемещается в знак Водолея и это делает этот 10-й Лунный день особо подходящим для получения новых знаний. Так что любые семинары, тренинги и тематические фестивали будут удачными и полезными. Кроме того, в такие дни и вечера хорошо собираться вместе за щедро накрытым столом - обмениваться мнениями, устраивать семейные советы, и строить новые семейные планы.

Воскресенье, 29 октября - еще один прекрасный день на этой неделе, возможно, он станет для вас лучшим днем всего этого месяца. С утра 10-е Лунные сутки будут помогать нам мечтать, планировать и даже фантазировать. А после трех часов дня начнется яркий и активный 11-й лунный день. Символы этого дня - Лабиринт, Огненный Меч и Корона. Луна в Водолее добавит ему вдохновения и особого смысла, и даст возможность сделать прорыв в любом направлении. Особое внимание советую уделить уже начатым делам - их надо завершить максимально быстро, в крайнем случае в первой половине дня в понедельник.