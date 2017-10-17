Лунный гороскоп на неделю 17-22 октября

Лилия Романова

На этой неделе мы перемещаемая во вторую половину осени и в новый Лунный месяц. Связанный с этим перемещением период Новолуния характеризуется сложным энергетическим состоянием. В частности, сил будет становиться все меньше, настроение будет падать, а интуиция - подводить. Однако если беречь силы и правильно распределять их, то и в этот период можно хорошо себя чувствовать и продуктивно проводить время.

Вторник, 17 октября - 27-й лунный день. Он способен подарить нам много приятных и радостных событий. Для короткой рабочей недели важен активный и уравновешенный старт, и сегодня это возможно. Для более продуктивного использования специфики этого дня нужно избавиться от стереотипов и шаблонов и посмотреть на свою жизнь "свежим взглядом". Пребывание Луны в знаке Девы делает этот день подходящим для дел, связанных с вниманием к мелочам и нюансам, а также для кропотливой работы. Главное в этот вторник не спешить, и не впадать в самокритику и самокопание.

В среду, 18 октября, можно настраиваться на продолжения "белой полосы". Нас ожидают 28-е лунные сутки - последний благоприятный лунный день в лунном месяце. Несмотря на уходящую Луну, все люди почувствуют всплеск энергии. В этот день можно заниматься практически любыми делами, но лучше всего в эту среду уделить внимание своему духовному росту и развитию. Тем более, что Луна перемещается в знак Весов и открывает новые возможности для тех, кто хочет подумать о том, как изменить свою жизнь. В этот день стоит вспомнить о том, что "все дороги ведут к Храму". Моральное удовольствие и пользу принесет посещение театра, выставки или кино.

В четверг, 19 октября, советую вам включить осторожность и внимательность, потому что нас поджидает провокационный и опасный 29-й лунный день. В той или иной мере это касается абсолютно всех, вне зависимости от пола, возраста и знака зодиака. Основные рекомендации в этот день - минимум общений, никаких важных дел и физических усилий. Если же вам хочется чем-то занять себя, то это время хорошо подходит для избавления от хлама, наведения чистоты, стирки и уборки приусадебного участка. Заниматься всем этим нужно в режиме "энергосбережения", чему будет помогать пребывание Луны в Весах. После десяти вечера наступит новый лунный месяц и первый лунный день.

В пятницу, 20 октября, прибывающая Луна начинает стремительно набирать свои обороты. Ранним пташкам я советую с утра воспользоваться энергиями 1-х лунных суток, которые будут продолжаться всю ночь до половины восьмого - это время мечтаний и планирования. Мыслительной деятельности будет способствовать перемещение Луны в знак Скорпиона. А потом, можно и нужно смело переходить к реализации ваших планов. В этот день хорошо проводить совещания и "круглые столы", семейные советы, обмениваться мнениями и внедрять новые методы работы. Именно с этого пятницы начинается период, благоприятный для покупок, в том числе крупных, например, новая мебель, машина, земля, квартира или дом. Можно это делать в полном объеме либо же просто сделать первый шаг - заказать что-то, дать предоплату, подписать договор о намерениях.

В субботу, 21 октября, наступает активный и насыщенный 3-й лунный день. Эти лунные сутки дают людям много энергии, и ее обязательно нужно потратить на что-то важное и трудоемкое, иначе она может выплеснуться агрессией и другими негативными эмоциями. Лучше всего в этот день заняться делом, в котором нужны ваши физические усилия. Луна в Скорпионе поможет вам подойти к этому делу "с умом". Но будьте осторожны в общении - в этот выходной день неизбежны конфликты интересов, ссоры, распри, и даже драки. Советую вам держаться от всего этого подальше, а если обстоятельства все же поместят вас в эпицентр негативных событий, постарайтесь держать себя в руках.

В воскресенье, 22 октября, 4-й лунный день - время расставлять точки над "і". Эти лунные сутки традиционно непредсказуемы - для кого-то они могут быть очень удачными, а для кого-то крайне несчастливыми. Все зависит от правильности и праведности ваших решений и поступков в первые дни нового лунного месяца. Часто в этот день ничего особо важного не происходит - все спокойно идет своим чередом. Это хороший знак, он говорит о том, на данный момент в вашей жизни достигнуто равновесие. Советую вам подольше сохранить его и не принимать в этот день рискованных решений, а просто наблюдать. 4-е лунные сутки дарят нам отличную возможность увидеть, как Вселенная отвечает нам на наши просьбы и мечты.