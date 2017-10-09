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Лилия Романова
Астролог, нумеролог, ТАРОлог, психолог. Основатель и Мастер Пятой Ступени школы "Просветления Сознания, Энергетического Очищения и Кармической Коррекции"
Лунный гороскоп на неделю 9-15 октября
09.10.2017 12:38

Лунный гороскоп на неделю 9-15 октября

На этой неделе продолжается время, когда нужно заниматься текущими делами, а именно их развитием и углублением. Эта неделя полностью находится в периоде убывающей луны, причем понедельник приходится на сложный лунный день. От того, как вы с ним справитесь, зависят все последующие дни этой недели. Поэтому постарайтесь задать хороший спокойный старт, а дальше все пойдет "как по маслу".

Понедельник,  9 октября - это 19-й лунный день, и если неделя начинается с таких сложных и опасных лунных суток, то надо действовать очень осмотрительно и осторожно. Активность в этот день нужно снизить к минимуму. Символы сегодняшних лунных суток -  Паук и Паутина. А пребывание луны в знаке Близнецов может сделать из нас легкомысленную добычу. Чтобы не оказаться в этой роли, надо соблюдать несложные правила - не суетиться, не нервничать, не сплетничать и не тратить деньги. С этим пунктом надо быть особенно осторожными - любые траты в этот день крайне нежелательны. Есть большой риск купить что-то ненужное, неподходящего размера или плохого качества, а то и вообще быть цинично обманутыми. Хорошая особенность этого дня - все, что касается наведения чистоты, пройдет позитивно и удачно.

Во вторник, 10 октября, нас ожидают яркие и многогранные 20-е лунные сутки. Луна продолжает быть в Близнецах, и на этот раз, это нам "на руку". Все становятся более подвижными и легкими на подъем. А в день, предназначенный для решительных изменений в жизни и смелых шагов, это очень кстати. Именно в этот вторник надо подумать об избавлении от всего того, что мешает вам двигаться вперед. И не просто подумайте, а обязательно сделайте что-то связанное с очищением и освобождением от того, что уже отжило и отслужило свое. Советую вам заняться своим гардеробом - спрячьте подальше свои летние вещи, причем то что в этом сезоне практически не носилось - выбросьте или отдайте кому-то.

В среду, 11 октября, время решительности и активной деятельности продолжается. 21-й лунный день обещает нам много позитивных и ярких событий. Главное, что вам нужно знать про этот лунный день, это то, что все силы, потраченные в эту среду, в течение месяца возвращаются в многократном размере. Этот день благоприятен для различных поездок и командировок, а также небольших поездок "по месту". Также, несмотря на то что луна убывает, сегодня удачный день для оформления сделок купли-продажи, для финансовой и предпринимательской деятельности на грани риска, а также для закупок "впрок". Удачно в этот день проходят кастинги, собеседования и экзамены. А то, что луна перемещается в знак Рака, делает нас более чуткими к подсказкам Вселенной.

В четверг, 12 октября, на нас влияет 22-й лунный день - время зыбкости и неопределенности. Запланированные встречи переносятся или проходят безрезультатно, диалоги не складываются, договоренности расстраиваются. Поэтому в этот четверг лучше отпустить жизненную ситуацию "на самотек" и понаблюдать за происходящим. Советую вам не строить на этот день вообще никаких планов, все равно все пойдет "не так". Но в этом "не так" вам нужно увидеть подсказки и воспользоваться ими. Тем более что луна продолжает быть в Раке, и интуиция у всех работает "в усиленном режиме". Осторожными  надо быть в общении - не стоит настаивать на своем мнении и лишний раз "дергать" свою половинку. Это день уединения и самосозерцания в спокойной обстановке. Также в этот день особо полезными будут банные и другие водные процедуры.

В пятницу, 13 октября, сложно будет не вспомнить про зловещие приметы "пятницы 13-го". Но дело не в дате, а в том, что наступает один из самых опасных лунных дней - 23-и лунные сутки. Я думаю вы уже запомнили их девиз: "Остановите Землю, я сойду…". Атмосфера между людьми накаляется, все становятся нервными и "взвинченными". Кроме того, буквально "из всех щелей" вылезают соблазны и провокации, а из шкафов "выпадают скелеты".  Находиться на общественных мероприятиях и в людных местах опасно - толпа сегодня непредсказуема. А луна во Льве привносит склонность к авантюрам и повышает необдуманную рискованность. События этого дня будут проноситься мимо вас со скоростью поезда, и не стоит пытаться вскочить в него на полном ходу. Лучше просто отойти на безопасное расстояние и понаблюдать. В эти лунные сутки надо стараться подавлять в себе негативные эмоции, и снисходительно относиться к тем, кому сложно с ними справляться. Идеально, если вы это день сможете посвятить домашним заботам.

Суббота, 14 октября - 24-й лунный день, и это снова день больших энергий. Но, на этот раз ими уже можно управлять, и заранее распланировать этот день будет очень кстати, тем более что это праздничная суббота. Луна продолжает находиться в знаке Льва, и это придает дню яркости и радости. Главное, чтобы цели и планы этого дня были как можно более четкими и понятными. Нельзя на эти лунные сутки планировать то, в чем сомневаешься и рассчитываешь на "авось". Все то, что не до конца продумано, и "разложено по полочкам" в эту субботу может "перевернуться" и пойти совсем не так, как хотелось бы. Энергии этого лунного дня лучше всего направить на строительство дома, но не в смысле физической работы. Вам стоит вспомнить о том, что "ваш дом - ваша крепость", собрать в нем самых близких, проверенных и надежных людей и разделить с ними праздничную трапезу этого дня.

Воскресенье, 15 октября - 25-й лунный день, и он даст нам возможность продолжить празднования, но уже в более спокойном режиме. Если же вы будете пытаться "форсировать события", символ этих, 25-х лунных суток -  Черепаха, не позволит вам этого сделать. Это время, когда, в первую очередь, нужно прислушиваться к своей интуиции. Разум и логическое мышление в эти лунные сутки могут вас подвести, а "внутренний голос", наоборот, подсказать правильное решение. В этот день не стоит заниматься бурной общественной и организационной деятельностью, и "игрой на публику". Главная задача этого воскресенья - заглянуть внутрь своей души, причем сделать это с любовью и одобрением. А если погода предоставит вам эту  возможность, то лучше провести весь день на природе, и в созвучной вам компании. Таким же образом советую вам продолжить и первый день следующей недели.

Подробнее о том, что ждет нас в целом на будущей неделе, читайте в следующем выпуске Лунного гороскопа на MIGnews.com.ua в понедельник.

Теги материала: Лилия Романова, лунный гороскоп, лунный гороскоп на неделю
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