Лунный гороскоп на неделю 2-8 октября

Лилия Романова

Первый месяц осени стремительно пролетел, и сейчас продолжает набирать свои обороты очередной лунный месяц. На этой неделе нас ожидает "пик месяца" - полнолуние.

Первые два дня текущей недели проходят под влиянием 12-х и 13-х лунных суток, и главная их тема - щедрость и жертвенность.

В понедельник, 2 октября, с самого утра и до обеда на нас влияют энергии 12-го лунного дня. В сочетании с Луной в Водолее этот день должен быть продуманным и осторожным. И главные усилия в этот понедельник надо направить на помощь другим людям и заботе о ближних. После пяти вечера наступят 13-е лунные сутки, и они способны показать нам нашу карму и несовершенство. Советую вам не нервничать и не огорчаться, а наоборот, делать выводы и принимать меры. Прежде всего, надо подумать о тех, кого Вы обидели вольно или невольно. Если, даже мысленно, Вы попросите у них в этот день прощения, то обязательно будете прощены.

Во вторник, 3 октября, надо продолжать положительные тенденции предыдущего дня, и стараться держать себя в руках. Не советую в этот вторник спорить и настаивать на своем мнении, этим вы только навредите себе. Задача кармических 13-х лунных суток "раздавать дары из полной чаши". Луна в этот день переходит в знак Рыбы, и это делает наше эмоциональное состояние нестабильным, а восприятие мира иллюзорным. Однако, если довериться интуиции, то вы можете по наитию обойти все ловушки этих сложных лунных суток. После половины шестого наступят 14-е лунные сутки - в этот вечер и последующее утро советую для восстановить давно разорванные отношения - такая возможность дается лишь раз в месяц.

В среду, 4 октября, стоит подготовиться ко дню контрастов - с утра и весь рабочий день, нам во всем содействуют и помогают энергии 14-го лунного дня. В эту среду у вас может появиться новая работа, новые партнеры, завязаться новые отношения, всех ждут заслуженные поощрения и всплеск положительных эмоций, чему способствует Луна в Рыбах. Это последний день прибывающей Луны, в который можно и нужно заниматься важными приобретениями, новыми делами и проявлять инициативу. Но ближе к вечеру необходимо становиться предельно внимательными и терпеливыми. В силу вступает опасный и провокационный 15-й лунный день - начинается период полнолуния. Поэтому с утра проявляйте активность и ничего не откладывайте на вечер, и особенно на завтра.

В четверг, 5 октября, нас ожидает 15-й лунный день во всей его зловещей красе. Усугубленный Луной в Овне, он в этом месяце, будет особо опасным и импульсивным. Мудрый и сдержанный наблюдатель - вот позиция, в которой лучше находиться в этот период лунного календаря. Рекомендую вам сделать этот день оазисом отдыха, по всем направлениям жизни, особенно в спорных вопросах. Постарайтесь в этот день не обострять ситуацию, а наоборот, смягчать ее по мере сил и возможностей. А после шести вечера можно будет вздохнуть спокойно - энергии 16-х лунных суток привнесут в вашу душу умиротворение и равновесие.

В пятницу, 6 октября, нас ждет продолжение гармоничных 16-х лунных суток. Нам остается лишь постараться поддерживать эту гармонию во всем. И даже то, что Луна все еще будет находиться в неуравновешенном и вспыльчивом знаке Овна, не так уж страшно. Что касается работы, бизнеса и других важных дел, то начиная с этой пятницы, и еще две недели, нам надо заниматься продолжением и завершением ранее задуманного и запланированного. Еще этот день хорош для «перезапуска» личной жизни - поговорите о любви, вспомните свои совместные планы и давние обещания. А 17-е лунные сутки, которые наступят ближе к семи вечера, еще больше настроят Вас на "романтический лад".

В субботу, 7 октября, почти весь день на нас будут влиять 17-е лунные сутки. Обычно это очень благоприятный и радостный день, полный веселья и приятного общения. Но, к сожалению, не в этот раз. Когда 17-й лунный день выпадает на субботу, его благоприятные свойства "превращаются в тыкву". Веселье может перерасти в необузданный разгул, непринужденное общение за обедом в большую пьянку, романтическое свидание в скандал. Но всего этого можно, конечно и избежать, если не планировать на этот день многолюдных мероприятий и алкогольных возлияний. А Луна в Тельце обязательно поможет вам стабилизировать этот день и получить от него максимум удовольствия.

Воскресенье, 8 октября - 18-е лунные сутки, и это хорошо, что этот зеркальный день пришелся на воскресенье. У вас есть возможность избежать его обманчивых перспектив и невидимых капканов. Этот день предназначен для того, чтобы мы увидели, как мы выглядим со стороны. Обратите внимание, если в это воскресенье "все и вся" вас будут раздражать или даже бесить, это плохой знак. Это значит, что именно так вы обычно ведете себя с окружающими. Ну, а если этот выходной день наполнится приятными сюрпризами, подарками и улыбками со стороны вашего окружения, значит вы на правильном и праведном пути. А для "чистоты эксперимента", советую вам на этот день ничего важного не планировать - пусть идет, как идет…