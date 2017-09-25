Лунный гороскоп на неделю 25 сентября - 1 октября

MIGnews.com.ua

Первый месяц осени уже подходит к финишу, однако лунный месяц, наоборот, только разгоняется. Нам содействует первая и вторая фаза Растущей Луны - это время покупать и продавать, проявлять инициативы, отправляться в дорогу.

Понедельник, 25 сентября - 5-6-й лунные дни. Сразу хочу обратить Ваше внимание на то, что снова начался период, когда на нас в течение суток будут влиять сразу два лунных дня. Сегодня "пересменка" произойдет около полудня. И если у вас утро окажется достаточно бурным, а потом все войдет в спокойное русло, значит вы хорошо чувствуете ритмы Вселенной. Для формирования спокойной и плодотворной недели, это вполне удачный понедельник. После утренней активности, оглянитесь вокруг, определите, что для вас сейчас приоритетно, и займитесь именно этим. 6-й лунный день, который будет действовать на нас основную часть дня, считается счастливым. Удача будет сопутствовать всем вашим мероприятиям и начинаниям. В этот день можно даже найти пропавшую вещь - это касается как документов, там и животных, и даже людей. Этому способствует Луна в Стрельце.

Кроме того, сегодня можно получить огромное удовольствие от общения. Особую радость и тепло несут в себе встречи с дорогими и близкими людьми и свидания с любимыми.

Во вторник, 26 сентября, Луна продолжает расти, и нас ждет один из самых счастливых и удачных дней во всем лунном месяце. Спокойный и благоприятный 6-й лунный день сменится на 7-е лунные сутки около 13:00. И с этого момента энергии Луны дадут нам дополнительные импульсы, содействующие абсолютно во всех делах и начинаниях. Луна продолжает находиться в Стрельце и это еще больше содействует активным и созидательным процессам. Можно подписывать важные документы, покупать и продавать, переезжать на новое место жительства, путешествовать. В этот день все что человек озвучивает имеют особую мощь. Сила любого слова и пожелания возрастает многократно - просто произнесите нужные слова и они воплотятся в вашу жизнь.

Утром в среду, 27 сентября, и до конца обеденного перерыва будут продолжаться благоприятные 7- е лунные сутки. Советую вам заранее запланировать на время самые важные дела в этом лунном месяце. Важно начать дело именно в первой половине дня, а после обеда можно будет все спокойно и уверенно продолжать. В этот день советую с критичностью отнестись к собственным достижениям и свершениям. Вам стоит задуматься: "А что я еще могу сделать? На какой новый уровень перейти? Что главное для меня этой осенью?". Луна последний день пребывает в Стрельце и поможет вам разобраться с этими вопросами.

В четверг, 28 сентября, нас ожидает непростой и контрастный день. До 15:00 можно чувствовать себя спокойно и уверенно под покровительством 8-х лунных суток. Однако потом в силу вступает тревожный и опасный 9-й лунный день. Луна переместится в знак Козерога, а это значит, что в этот период не стоит рисковать и спешить. Советую вам в этот четверг не торопиться выходить из дома, и вообще, в этот день, лучше сделать паузу во всем. В эти лунные сутки контактировать лучше только с теми, с кем это жизненно необходимо. Также исключением могут быть те люди, которые попросят вас о помощи. Если в 9-й лунный день вы кому-то поможете, что-то пожертвуете, то это вам зачтется свыше.

Пятница, 29 сентября - 9-10-й лунный день, и это снова день контрастов. Утром и до 15:30 нужно продолжать вести себя сдержанно и быть малообщительным. Однако с наступлением 10-х лунных суток можно активизироваться. Луна продолжает пребывать в Козероге, и это делает весь день достаточно инертным и неповоротливым. Тем не менее, в эту пятницу благоприятно знакомиться с новыми людьми и новыми местами. Еще можно с пользой пройтись по магазинам - покупки получатся удачными и своевременными. 10-е Лунные сутки считаются временем семейных традиций, и в такие дни и вечера хорошо собираться вместе за ужином у старших родственников, устраивать семейные советы, планировать и мечтать.

Суббота, 30 сентября - один из самых лучших дней этой недели, а может быть и всего лунного месяца. С утра и до четырех часов дня, 10-е лунные сутки будут помогать нам корректировать и дополнять наши планы. А после обеда начинается 11-й лунный день, а это значит, что можно и даже нужно активно стартовать во всех направлениях. При этом надо соблюдать два важных правила: не стоит заниматься в эти лунные сутки тем, с чем Вы раньше не сталкивались, и нельзя проявлять нерешительность. Особое внимание уделите уже начатым делам - их надо завершить до вечера воскресного дня. Пришло время, когда все удается - это день, когда можно решиться на смелый поступок, важные разговор и ответственное решение. Луна перемещается в знак Водолея и усиливает положительные тенденции этого выходного дня. Главное в эту субботу - отбросить прочь сомнения и четко понимать, чего вы хотите. А тем, кто решит отправиться в дорогу, будет сопутствовать удача.

В воскресенье, 1 октября, "белая полоса" продолжается, и ее нам обеспечивают 11-й и 12-й лунные дни. Всю первую половину этого воскресенья, до 16:30, рекомендуется продолжать активно действовать. В этот выходной день можно делать абсолютно все дела, включая переезд, подписывать важные документы, делать покупки, встречаться с родственниками и друзьями. Также можно уделить время своему здоровью. В 11-й лунный день хорошо начинать диету. Если у вас нет такой возможности или желания, советую кушать в этот день что-то легкое: овощи, фрукты, отварную или паровую рыбу, яйца, блюда из разных круп, пресный хлеб. Уделите внимание себе и своему телу, а ближе к вечеру нужно будет переключиться на интересы ваших домочадцев и родных: навестить родителей, сходить с детьми в кино, помочь соседям, если они об этом давно просили. Именно с таким щедрым настроением нужно входить в следующую неделю. А подробнее о ней вы сможете прочитать уже в следующем выпуске Лунного гороскопа на MIGnews.com.ua в понедельник.