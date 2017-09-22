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Лилия Романова
Астролог, нумеролог, ТАРОлог, психолог. Основатель и Мастер Пятой Ступени школы "Просветления Сознания, Энергетического Очищения и Кармической Коррекции"
Что обязательно нужно сделать в день осеннего равноденствия: советы астролога
22.09.2017 10:52

Эксклюзив  Что обязательно нужно сделать в день осеннего равноденствия: советы астролога

В пятницу, 22 сентября, отмечают один из четырех древнейших священных праздников - день осеннего равноденствия.

Этот день имеет много названий: Радогощь, Таусень, День Световита, Заревница - и это только у славян. В Европе этот праздник с древних времен носит имя Мабон. Японцы же в этот день исполняют древние обряды буддийского праздника Хиган и согласно традиции вспоминают умерших предков.

Осеннее равноденствие и для наших пращуров было не только временем вознесения благодарностей богам за урожай и достаток, а также временем посещения и украшения могил и воздаяния почестей мертвым. Люди в конце сентября ходили в лес за грибами, осенними ягодами и целебными растениями, делали вино и отмечали конец сбора урожая благодарственными щедрыми застольями.

В эту пятницу нужно приостановить свой бег по жизни, уделить время себе и своему внутреннему душевному состоянию и попытаться обрести гармонию и равновесие, или хотя бы приблизиться к более гармоничному состоянию. Для этого в течение дня обращайте внимание на знаки и подсказки. Вспоминайте о том, что вас порадовало в последнее время, за что вы благодарны. В течение дня мы еще находимся в астрономическом лете - периоде роста и приумножения. Однако уже после 23:00 наступает астрономическая осень. С этого момента каждый последующий день будет короче ночи ночь, и чем дальше, тем меньше солнце будет баловать нас своим присутствием на небосклоне.

Но, сегодня, в равноденствие, продолжительность дня и ночи одинаковая. Это лучшее время, чтобы уравновесить в себе полярные энергии: свет и тьму, мужское и женское, возрождение и умирание.

Этот день богат на разнообразные обряды и приметы. Особенно нужно обратить внимание на обряды и мыслеформы, связанные с  материальным благополучием, так как без него, равновесия и гармонии достичь сложно. Самое простое, что может сделать каждый из вас в этот день - это щедро угостить кого-либо, оказать материальную помощь, подать щедрую милостыню. Простой закон: "отдаешь - получаешь", действует всегда и безотказно. Но, при условии, что ваше угощение, помощь и подаяние идут от чистого сердца, и с добрыми помыслами.

Также в этот день хорошо дарить подарки, разделять трапезу с родными и друзьями. Кроме того, с этого дня начинается плодотворный период для проведения переговоров и примирения с близкими людьми.

В последнее время наша жизнь ускорилась до небывалой стремительности. Мы не успеваем пережить один сложный период, как нас настигает уже следующий. Но сегодня есть возможность передохнуть и этим нужно обязательно воспользоваться, чтобы набраться сил и терпения.

Теги материала: осень, день, астролог, советы
Новости СМИ2
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