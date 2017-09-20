Как использовать сентябрьское новолуние по максимуму: советы астролога

Лилия Романова

Период новолуния - это время обнуления и обновления. Если сравнивать лунный месяц с обычным днем, то новолуние - это раннее утро. Поэтому нужно помнить, что гласит известная пословица: "Кто рано встает, тому Бог дает…"

Если правильно встретить начало лунного месяца, то он пройдет успешно и продуктивно. Однако загвоздка в том, что 1-й лунный день, с которого и стартует каждый новый лунный цикл, чаще всего длится несколько часов, и приходится на ночной период. Но в этом сентябре нам улыбнулась удача и новолуние в этом месяце началось синхронно с началом рабочего дня. Кроме того, оно продлится до завтрашнего утра.

Стоит отметить, что такой длинный 1-й лунный день - настоящий подарок судьбы, тем более как раз накануне Дня Осеннего Равноденствия, который ожидает нас уже в пятницу, 22 сентября. Благодаря такому совпадению мы можем воспользоваться "резонансом обновления". Сегодняшний день запускает этот процесс, а своего пика он достигнет именно в пятницу.

Важной особенность этого 1-го лунного дня является и то, что Луна сейчас находится в созвездии Девы. А это делает всех людей более внимательными, кропотливыми и даже педантичными. Поэтому в этот день нужно составлять планы, которые будут как никогда успешными.

Также у каждого из нас есть возможность уделить особое внимание важным нюансам, вовремя вспомнить о деталях, продумать в подробностях все то, что мы хотим осуществить. Причем речь идет не только о ближайшем месяце - у нас есть возможность детально распланировать всю осень. Если в другие дни наше внимание и старательность в области планирования могут работать примерно на десять процентов, то сегодня все по-другому. Все сто процентов наших душевных сил и мыслительных способностей автоматически будут сосредоточены на планах, мечтах, идеях и инициативах.

Остается только не лодырничать, все внимательно записать, озвучить, обсудить с единомышленниками. А если хорошо постараться, то можно даже усилить и направить себе во благо особые энергии этого Новолуния. Для этого нужно составить список ваших дел, состоящий из тридцати пунктов. Десять из них должны быть планами на конец сентября и октябрь, еще десять - ноябрьские планы, а последние десять - это то, что надо сделать до начала следующего года. Когда будете составлять этот список, перед каждым новым пунктом вспомните нечто подобное. что уже осуществилось. Мысленно поблагодарите тех, кто помог вам раньше, и в будущем ваш успех приумножится.

Помните - только благодарный человек может быть благополучным, и успехов вам в новом лунном месяце.