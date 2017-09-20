Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Блоги
Лилия Романова
Астролог, нумеролог, ТАРОлог, психолог. Основатель и Мастер Пятой Ступени школы "Просветления Сознания, Энергетического Очищения и Кармической Коррекции"
Как использовать сентябрьское новолуние по максимуму: советы астролога
20.09.2017 12:00

Эксклюзив  Как использовать сентябрьское новолуние по максимуму: советы астролога

Период новолуния - это время обнуления и обновления. Если сравнивать лунный месяц с обычным днем, то новолуние - это раннее утро. Поэтому нужно помнить, что гласит известная пословица: "Кто рано встает, тому Бог дает…"

Если правильно встретить начало лунного месяца, то он пройдет успешно и продуктивно. Однако загвоздка в том, что 1-й лунный день, с которого и стартует каждый новый лунный цикл, чаще всего длится несколько часов, и приходится на ночной период. Но в этом сентябре нам улыбнулась удача и новолуние в этом месяце началось синхронно с началом рабочего дня. Кроме того, оно продлится до завтрашнего утра.

Стоит отметить, что такой длинный 1-й лунный день - настоящий подарок судьбы, тем более как раз накануне Дня Осеннего Равноденствия, который ожидает нас уже в пятницу, 22 сентября. Благодаря такому совпадению мы можем воспользоваться "резонансом обновления". Сегодняшний день запускает этот процесс, а своего пика он достигнет именно в пятницу.

Важной особенность этого 1-го лунного дня является и то, что Луна сейчас находится в созвездии Девы. А это делает всех людей более внимательными, кропотливыми и даже педантичными. Поэтому в этот день нужно составлять планы, которые будут как никогда успешными.

Также у каждого из нас есть возможность уделить особое внимание важным нюансам, вовремя вспомнить о деталях, продумать в подробностях все то, что мы хотим осуществить. Причем речь идет не только о ближайшем месяце - у нас есть возможность детально распланировать всю осень. Если в другие дни наше внимание и старательность в области планирования могут работать примерно на десять процентов, то сегодня все по-другому. Все сто процентов наших душевных сил и мыслительных способностей автоматически будут сосредоточены на планах, мечтах, идеях и инициативах.

Остается только не лодырничать, все внимательно записать, озвучить, обсудить с единомышленниками. А если хорошо постараться, то можно даже усилить и направить себе во благо особые энергии этого Новолуния. Для этого нужно составить список ваших дел, состоящий из тридцати пунктов. Десять из них должны быть планами на конец сентября и октябрь, еще десять - ноябрьские планы, а последние десять - это то, что надо сделать до начала следующего года. Когда будете составлять этот список, перед каждым новым пунктом вспомните нечто подобное. что уже осуществилось. Мысленно поблагодарите тех, кто помог вам раньше, и в будущем ваш успех приумножится.

Помните - только благодарный человек может быть благополучным, и успехов вам в новом лунном месяце.

Теги материала: новолуние, астролог, луна
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Лунный гороскоп на неделю 18-24 сентября
Важное
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 18-24 сентября
Лунный гороскоп на неделю 11-17 сентября
Важное
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 11-17 сентября
Лунный гороскоп на неделю 4 - 10 сентября.
Важное
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 4 - 10 сентября.
Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
Важное
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
Лунный гороскоп на неделю 21 – 27 августа
Важное
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 21 – 27 августа
Лунный гороскоп на неделю 14 - 20 августа
Важное
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 14 - 20 августа

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Как использовать сентябрьское новолуние по максимуму: советы астролога
Эксклюзив  Как использовать сентябрьское новолуние по максимуму: советы астролога
20.09.2017
Вадим Рабинович: У власти одно правило: удержаться в креслах, а что будет с народом - неважно!
Эксклюзив  Вадим Рабинович: У власти одно правило: удержаться в креслах, а что будет с народом - неважно!
20.09.2017
Саакашвили рассказал, где остановился в Киеве
Эксклюзив  Саакашвили рассказал, где остановился в Киеве
19.09.2017
Саакашвили пояснил, почему использует только авто для езды по Украине
Эксклюзив  Саакашвили пояснил, почему использует только авто для езды по Украине
19.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика