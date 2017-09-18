Лунный гороскоп на неделю 18-24 сентября

Лилия Романова

На этот раз нас ждет сложная и насыщенная событиями неделя. Во-первых, в середине рабочей недели наступит Новолуние, и мы перейдем в период Растущей Луны. А во-вторых, в пятницу нам предстоит пережить день Осеннего Равноденствия. И от того, как мы с ним справимся, зависит наша жизнь на много месяцев вперед.

Понедельник, 18 сентября - последний благоприятный день в Лунном цикле. Символ этих 28-х Лунных суток - Лотос, олицетворяющий обновление, плодовитость, творческое начало и духовное развитие. Это очень гармоничный и хороший день, отлично подходящий для продуктивного понедельника. Сегодня благоприятно покупать землю, дом, квартиру, начинать строительство и ремонт. Луна находится в знаке Девы, и это время благоприятно для любой кропотливой работы, требующей вдумчивого и серьезного подхода. Кроме того, любые направления финансовой деятельности, при серьезном подходе принесут хорошее материальное вознаграждение. Главное сегодня - сосредоточится на тех делах, которые уже "в работе", и удержаться на волне приподнятого и легкого настроения.

Вторник, 19 сентября, советую вам провести максимально осторожно и пассивно. Это 29-й Лунный день - один из самых непредсказуемых и сложных дней Kунного календаря. Основное, что надо делать в этот день - это прощать и прощаться. И на работе, и дома надо вести себя очень сдержанно. В 29-й Лунный день ссора может возникнуть даже между самыми понимающими друг друга людьми. Но совместная домашняя работа может, наоборот, пойти всем на пользу. Хорошо в этот день заняться генеральной уборкой, и учитывая то, что Луна продолжает пребывать в Деве, это дело получиться у вас на редкость качественно, и даже доставит удовольствие.

Среда, 20 сентября - день Новолуния. Оно наступит утром, вместе с началом рабочего дня. В этом месяце нам повезло - нас ожидают длинные 1-е лунные сутки, которые продлятся до утра следующего дня. Хотя это малоэффективный день как для индивидуальной, так и для коллективной работы, но, зато он хорош для уединения, самоанализа и оценки прошлых поступков, а самое главное - для строительства планов на будущее. Луна последний день находится в Деве и продолжает содействовать нам в делах насущных. А в эту среду - самое насущное и своевременное дело, это составление и обсуждение планов на ближайший месяц и даже на всю осень.

Четверг, 21 сентября - благодатный и благоприятный 2-й лунный день. Энергии этих лунных суток способствуют новым начинаниям, они дают людям свежую жизненную силу. С этого лунного дня все мы можем, ощутить решительность и способность действовать, и обрести готовность к осуществлению самых смелых идей. Но, надо учесть, что Луна перемещается в знак Весов, и это, с одной стороны, довавляет этому дню рассудительности, а с другой стороны, мешает действовать чересчур решительно. Тем не менее этот четверг - самый важный день этой рабочей недели, и надо провести его максимально продуктивно.

Пятница, 22 сентября, особенное время - день осеннего равноденствия, и он предназначен для того, чтобы гармонизировать и уравновесить нашу жизнь и ее события. Но, эта пятница может "потрепать нервы" тем, кто не подстроится под ее активные и даже агрессивные энергии. В некоторых делах и ситуациях в этот, 3-й Лунный день стоит проявить "железную хватку". Мужчинам нужно добиваться своих целей и желаний. А женщинам можно рискнуть вести себя по-мужски - смело и уверенно. Будем надеяться, что Луна в Весах, все же поможет нам совместить несовместимое и провести этот день и активно и гармонично.

Суббота, 23 сентября - 4-й лунный день, и он даст нам возможность определиться, на чьей мы стороне. Символ этого дня - Древо познания Добра и Зла. И если в пятницу вам удастся достичь гармонии и сохранить равновесие, то этот день пройдет нейтрально, и послужит плацдармом для последующих успехов. А если в этот день с вами случится что-то неожиданно хорошее, это прекрасный знак – вы на праведном пути и вас ждет успех. Ну, а если же эта суббота окажется днем невезения - это серьезное предупреждение. Надо срочно что-то менять: и в поведении, и в мировоззрении, иначе вас ожидает целая череда из проблем и неприятностей. В любом случае главная задача для всех в этот день - посмотреть под другим углом зрения на свои ближайшие планы и скорректировать их в лучшую сторону. А Луна в Скорпионе поможет нам - она улучшает умственную и мыслительную деятельность.

В воскресенье, 24 сентября, на нас в основном будет влиять 5-й лунный день. Его символ - сказочное и мифическое животное Единорог. В сказаниях и легендах Единорог олицетворяет силу, чистоту, целомудрмие и справедливость. И эти лунные сутки обязательно укажут вам на то, что для вас в жизни сейчас основное, а также на путь избавления от того, что вам мешает. Этот воскресенье - день честных и правдивых людей, и любые нечестные и незаконные поступки, совершенные в эти лунные сутки, скорее всего будут раскрыты и повлекут за собой наказание. Из практических занятий этих лунных суток - можно заниматься покупками, подписывать документы, встрчатся с единомышленниками в узком кругу. Главное правило дня - делать только то, в чем не сомневаешься.

А о том, как лучше спланировать следующую неделю, читайте в следующем выпуске лунного гороскопа на MIGnews.com.ua в понедельник.