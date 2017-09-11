Лунный гороскоп на неделю 11-17 сентября

Лилия Романова

Начавшаяся неделя полностью находится в периоде убывающей Луны. В это время не стоит начинать ничего нового, а активность и инициативы лучше приберечь на следующую неделю. В то же время период убывающей Луны не предполагает полную пассивность и созерцательную позицию. Если каждый день разумно заниматься тем, для чего "открыты небеса", то вся неделя окажется плодотворной и позитивной.

Понедельник, 11 сентября, - достаточно активный и стремительный 21-й день, одним из символов которого является табун лошадей. То, что Луна в это время находится в знаке Тельца, придает этому дню стабильности и конструктивности. Этот понедельник может стать хорошим стартом удачной недели, но при условии, что у вас благие цели и мудрые методы их достижения. В этот день людям лучше всего действовать сообща и объединяться с единомышленниками. Если обстоятельства складываются так, что вам сегодня надо "пахать как лошадь", то это хорошо. Плоды этих трудов приятно удивят вас. А еще в этот лунный день хорошо стричься. Сегодня, даже если вы просто немного подравняете волосы, это привлечет к вам красоту и благополучие.

Вторник, 12 сентября, - 22 лунный день. Он скорее пассивный и созерцательный, даже планированием в этот день заниматься не стоит - это все равно что строить замки на песке. Красивый и увлекательный процесс, но результат все равно смоет ближайшим приливом. Луна в Близнецах делает этот день немного активнее, чем обычно, но добавляет еще больше нестабильности. Вот несколько советов, которые актуальны в этот вторник: во-первых, вспомните о деле, к которому в другие дни вы не могли подступиться - в этот день, может получиться. Во-вторых, необходимо уделить внимание своим деловым партнерам и коллегам - хорошей затеей будет деловой обед или ужин. И, в-третьих, в этот вторник оправдан разумный риск, но только если вы полностью уверены в том, что хотите получить.

В среду, 13 сентября, лучше не рисковать. Наоборот, нужно самим себе объявить "штормовое предупреждение" и быть готовыми к любому варианту развития событий. В этот, 23-й лунный день, может показаться, что все вышло из-под контроля, и даже Земля ускорила свое вращение. Луна в Близнецах скорее усугубит нервозность и непредсказуемость этого дня, но впадать в панику не стоит. Уже в четверг все вернется "на круги своя".

В четверг, 14 сентября, наступит, соответственно, 24-й лунный день - это время когда тело полностью находится под контролем разума. Этот период надо использовать в первую очередь для укрепления собственного здоровья и для решения других материальных вопросов. Луна в этот день будет находиться в знаке Рака, и это открывает больше возможностей для творческих и восприимчивых людей. Несмотря на убывающую луну именно в этот день можно заниматься покупками и продажами, и даже начинать новые дела. Но в отношении начинаний, в этот день действует актуальный осенний принцип грибника: если сомневаешься, то этот гриб лучше не класть в корзинку.

В пятницу 15 сентября, лучше "сбавить темп". После небольшого всплеска активности наступают 25-е лунные сутки. Луна продолжает пребывать в знаке Рака. Чувства под Луной в Раке обостряются и приобретают глубину, происходит остановка или притормаживание событий, поэтому торопить или форсировать какие-то моменты не стоит пытаться. Это время мудрости, размышлений и анализа. Мысленно вернитесь в прошедший летний период, проанализируйте его главные события. Пришло время снова задуматься, не слишком ли вы поддаетесь негативным настроениям? По своей ли воле, и в нужном ли вам направлении, двигаетесь по жизни.

На субботу, 16 сентября, лучше заранее запланировать минимум дел. Очень хорошо, что этот 26-й лунный день приходится на выходной. Его символы - Болото и Жаба - не придают этому дню активности и драйва, даже несмотря на то, что Луна перемещается в огненный знак Льва. Зато в этот субботний день полезно возиться с прической и стричься. Приче, не пожалейте на себя времени, сделайте маску или массаж головы. Так вы привлечете в свою жизнь радость и счастье. А от важных ответственных дел и покупок в эту субботу лучше воздержаться.

Воскресенье, 17 сентября, стоит посвятить своей семье. Это 27-е лунные сутки, и в этот день надо широко распахнуть не только двери своего дома, но и душу. Символами этого дня служат Жезл и Тризуб - они помогают нам принять правильные решения и выбрать правильное направление дальнейшего движения. Очень благоприятно провести этот день в дороге или в гостях. Принимать гостей в это воскресенье - самое благодатное занятие. Ключевое слово этого дня - "прибавление". Вполне возможно, что "совершенно случайно" ваши дети принесут в этот день домой щенка или котенка. А, может быть, свекровь или теща, даже дальний родственник приедет к вам погостить. Но, имейте в виду, в какой бы форме ни случилось это самое "прибавление", гостя следует встретить радушно и приветливо. В эти лунные сутки любые гости с собой приводят в дом счастье, благосостояние и удачу.

А о том, что же ждет нас в ближайшем будущем, читайте в следующем выпуске Лунного гороскопа на MIGnews.com.ua в следующий понедельник.