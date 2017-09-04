Лунный гороскоп на неделю 4 - 10 сентября.

Лилия Романова

Началась первая полноценная неделя осени, которая приходится на пик лунного месяца. В среду нас ожидает полнолуние, однако его мощные энергии начинают влиять на нас уже с понедельника. Поэтому, советую вам стартовать активно и зря времени не терять.

В понедельник, 4 сентября, нас ожидает 14-й лунный день. В этот период удача сопутствует любому делу, даже самому непростому и рискованному. Это последний день прибывающей Луны, в который нужно заниматься инициативами и новыми делами. Луна в Водолее способствует всему, что связано со встречами, обсуждениями и созданием новых договоренностей. Также в это время активизируется умственная деятельность, а значит, у нас повышаются шансы задать хороший продуманный старт всему осеннему сезону. В этот понедельник советую вам заниматься подписанием документов, важными приобретениями, новыми делами. В этот день хорошо первый раз выходить на новую работу, вступать в новую должность, завязать новые отношения…

Вторник, 5 сентября - 15 лунный день, и его провокационное влияние будет чувствоваться всю ночь, утро и весь рабочий день. "Масла в огонь" подливает еще и то, что Луна перемещается в знак Рыб, а это уводит людей в мир иллюзий и даже страхов. Внимательный, мудрый и сдержанный наблюдатель - вот образ, в котором лучше всего находиться в этот день лунного календаря. Постарайтесь в этот вторник, не обострять ситуацию, а наоборот, смягчать ее по мере сил и возможностей, особенно, если это касается спорных вопросов. Продержаться надо до самого вечера, эти лунные сутки "отпустят" нас с наступлением сумерек. А энергии 16-х лунных суток принесут в вашу душу умиротворение и спокойствие.

Среда, 6 сентября - даст нам возможность немного расслабиться. 16-е лунные сутки, это спокойное и пассивное время, оно предназначено для того, чтобы прийти в себя от всплеска эмоций и негативных последствий предыдущего дня. И помогают нам в этом символы этого дня - Бабочки и Голубь, они говорят сами за себя и обещают нам тихий и умиротворенный день. А нахождение Луны в знаке Рыб гармонизирует и наделяет творческим настроением. Тем более что в этом лунном месяце нам повезло. Самый пик полнолуния приходится не на 15-е лунные сутки, а на 16-е, а это обещает всем нам достаточно размеренный и позитивный период уходящей Луны. Другими словами - ближайшие две недели будут вполне конструктивными и удачными.

В четверг, 7 сентября, нас ожидает светлый и беззаботный 17-й лунный день. Эти лунные сутки предназначены для легкого общения и подвижных дел. Советую вам заранее запланировать на этот четверг максимум встреч и общений. Все это принесет вам пользу и удовольствие. Луна последний день гостит в созвездии Рыб, и дарит особое содействие и вдохновение людям творческих профессий. Но, и другие люди в этот день могут с радостью приобщиться к прекрасному - пойти в театр, на выставку или просто посидеть хорошей компанией в приятном месте.

Пятница, 8 сентября - это 18-й лунный день, его символом служит Зеркало, и его часто так и называют - "зеркальным днем". Луна перемещается в импульсивный знак Овна, и это делает эту пятницу опасной. Вы можете думать, что полностью контролируете свою жизнь и свои эмоции, но события этого дня как в кривом зеркале будут демонстрировать вам ваши ошибки и промахи. Однако не надо расстраиваться заранее - просто посмотрите на себя в настоящее зеркало с одобрением и симпатией, и дружелюбно улыбнитесь себе. Вспомните свои победы и достижения, похвалите себя за то, что вы сделали для других, потом столько же раз похвалите себя за то, что вы сделали для себя. Повторите это упражнение в пятницу, и оно защитит вас и настроит на благоприятные выходные.

В субботу, 9 сентября, не стоит активничать - нас ожидает 19-й лунный день, который является одним из самых сложных и тяжелых дней во всем лунном месяце. Главная опасность этого дня заключается в том, что он затормаживает все планы и события, и чем больше стараешься, тем хуже все получается. Особенно это касается общения - в 19-е лунные сутки неудачная шутка, неосторожное замечание или простая случайность могут стать причиной грандиозного скандала с далеко идущими последствиями. Поэтому в этот день надо максимально поберечь себя и других от неосторожных слов и поступков. А то, что Луна в эту субботу находится в знаке Овна, придает этому дню взрывоопасность и непредсказуемость. Поэтому постарайтесь ничего важного на этот день не планировать.

В воскресенье, 10 сентября, можно встряхнуться и проявить активность не присущую обычному выходному дню. Советую вам начинать делать все то, что обычно переносится "на понедельник". В этот 20-й лунный день можно наконец-то бросить пить и курить, прекратить общение с "энергетическими вампирами", перестать "быть тютей"... В общем, в этот день гораздо легче, чем обычно, расстаться со всем тем, что "мешает вам жить". Кроме того, именно в этот день можно начать делать зарядку и бегать по утрам, заняться танцами и йогой, открыть банный сезон… Главное, не сидите на месте - "под лежачий камень вода не течет!".

А подробнее о том, как встречать следующий понедельник, и о том, чем нас порадует следующая неделя - читайте в следующем выпуске Лунного гороскопа на MIGnews.com.ua в понедельник.