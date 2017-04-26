Апрельское новолуние: советы астролога как провести этот день с пользой

Лилия Романова

Каждое новолуние – это маленькое чудо, это еще один шанс на позитивные изменения в нашей жизни, которое дарит нам Луна каждый месяц. Хотим мы этого или нет, но Луна постоянно действует на нас: на наш сон, наше настроение, самочувствие, и в результате на нашу активность и успехи в течении дня. И это не удивительно - Луна самое крупное космическое тело, которое находится вблизи Земли. Есть мнение, что некогда она была с Землей единым целым, но потом откололась в результате глобальной космической катастрофы. Для того, чтобы воочию убедиться в силе влияния Луны, достаточно посмотреть на приливы и отливы. Мировой океан можно сказать "дышит" в ритме лунных циклов. И человек, которой более чем на 80% состоит из воды, конечно же тоже на себе эти циклы ощущает, причем в полной мере.

Так что же происходит с нами в период новолуния? Это время, когда Луну даже не видно на небосклоне. Но если мы ее не видим, еще не значит, что она на время перестала влиять на нас. Как раз наоборот - именно в эти несколько дней люди чаще всего ощущают упадок сил, подавленность и беспричинную тревогу. Если не обратить внимание на свое самочувствие можно сильно навредить и "обесточить" себя на целый месяц. Чаще всего само новолуние и первый лунный день наступаеют ночью, когда мы спим, а днем, наступают уже вторые лунные сутки.

Но сегодня, 26 апреля, нам повезло! Во-первых, с утра на нас влияют волшебные 30-е лунные сутки. Они бывают не в каждом лунном месяце, и главное их предназначение – радоваться и благодарить. А вы, наверное, понимаете, что только благодарные люди могут быть благополучными и счастливыми по-настоящему. Советую вам в течении этого дня всех за все благодарить. Замените привычное "спасибо" на благодатное "благодарю", и вы почувствуете, как ваше сердце наполнится радостью и любовью.

А ближе к половине четвертого, наступает первый лунный день. Подобное явление также бывает всего лишь раз в несколько месяцев. В этом апреле нам повезло еще и потому, что новолуние происходит в знаке Тельца, а это традиционный знак благополучия и процветания. Хочу заметить, что сегодняшнее новолуние с астрологической точки зрения не омрачено ни единым "отрицательным аспектом". Что называется "все звезды сошлись", и обещают нам начало настоящей "белой полосы".

Итак, чтобы этот день использовать как можно эффективнее, на работе сегодня рекомендуется составлять бизнес-планы, обсуждать новые идеи, утверждать график работ, вступать в новые полномочия. В личных отношениях, тот же совет - помечтайте о будущем, поговорите о желаемых событиях, назначьте даты, обсудите детали. Сегодня хорошо планировать совместное путешествие, покупать билеты, выбирать туры, бронировать отели. А те люди, которые сейчас находятся в периоде перемен, должны быть особенно внимательны. Именно в этот день у вас есть шанс получить "пригласительный билет в новую жизнь". Обязательно воспользуйтесь этим счастливым случаем!