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Лилия Романова
Астролог, нумеролог, ТАРОлог, психолог. Основатель и Мастер Пятой Ступени школы "Просветления Сознания, Энергетического Очищения и Кармической Коррекции"
Лунный гороскоп на неделю 24 - 30 апреля
24.04.2017 11:48

Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 24 - 30 апреля

Нас ожидает последняя неделя апреля, впереди еще один весенний месяц - самый теплый и самый праздничный. А новый лунный месяц начнется еще раньше - прямо посредине этой недели. Её основная особенность - это то, что Луны на небосклоне практически не будет видно, а наша энергетика в этот период находится на самом минимуме. Это надо учитывать при составлении планов и излишне себя не нагружать.

Понедельник, 24 апреля – благоприятный 28-й лунный день. В это время все люди обычно ощущают прилив сил, или хотя-бы всплеск энергии. И, не смотря на то, что Луна будет в Овне (а это дестабилизирует энергии этого дня), этот понедельник можно и нужно использовать себе во благо. Заниматься нужно тем, что "само идет в руки". Этот лунный день в любом случае приносит успех в делах. Все астрологические школы считают, что 28-е лунные сутки благоприятны практически для любых дел. В этот понедельник можно смело отправляться в дорогу - вас ждут не только новые впечатления, но и новый виток духовного развития. Главное, надо помнить, что в эти Лунные сутки можно только созидать - любые разрушительные действия находятся под запретом.

Вторник, 25 апреля - самый сложный и тяжелый день этой недели. Таким его делают 29-е лунные сутки, которые в любой момент могут подстроить вам неожиданную каверзу . Советую вам в этот день не огорчаться, испытывая неприятности, и даже потери. Если с вами произойдет что-то нехорошее, значит вы что-то "отработали", за что-то "расплатились". Больше всего этот день подходит для того, чтобы прощаться и прощать. Если в вашей жизни есть человек или ситуация, с которой вы хотите окончательно покончить, то в этот вторник самое время начать этим заниматься. Только учтите, пути назад у вас не будет. Еще в этот день самое время выбрасывать старые вещи - если погода и здоровье позволяют, советую вам выбросить хлам со своего балкона, или разобрать кладовку, или хотя бы ящик стола. Вы почувствуете невероятное облегчение и счастье, когда избавитесь от лишнего груза в багаже вашей жизни.

В среду, 26 апреля – нас ожидают позитивные перемены. Во-первых, Луна перемещается в конструктивный и благоприятный знак Тельца. Но самое главное – в эту среду начинается новый лунный месяц. Этот день энергетически делится на две части – в первой половине дня нам благоприятствуют 30-е лунные сутки, которые бывают не в каждом месяце. Это время можно считать "бонусным" - не суетитесь, посмотрите на свою жизнь с благодарностью и радостью, подведите итоги и похвалите себя за свои успехи, а они обязательно есть. Во второй половине дня происходит новолуние и начинается 1-й лунный день – а это время планирования и мечтаний. Все, что вы сформулируете для себя в эту среду, озвучите и запишите, поспешит в вашу жизнь "на всех парах".

В четверг, 27 апреля, на наше настроение и успехи будут влиять 2-е лунные сутки. В целом это вполне благоприятный лунный день, и его символ - Рог Изобилия,  может порадовать нас самыми разными дарами.  Эти лунные сутки дают людям понимание, что для н их полезно и созвучно, а что является вредным и чужим.  Самое главное, на что я хочу обратить внимание, – начался благоприятный период для покупок. А продолжающееся влияние Тельца, делает особо полезными и долговечными крупные покупки: надвижимость, мебель, крупные бытовые приборы.

В пятницу, 28 апреля, наступает 3 -й лунный день, он достаточно активный, и даже агрессивный. А то, что Луна перемещается в знак Близнецы, делает этот день скорее гиперактивным. Не советую вам в эту пятницу сбавлять обороты – это не пойдет  вам на пользу. 3-е лунные сутки хорошо подходят для активного рабочего дня с беготней и физическими нагрузками. Полезным будет и время, проведенное на свежем воздухе. Но не стоит на вечер этого дня намечать  шумные празднования, подкрепленные спиртными напитками. Шумное и бурное застолье может закончиться ссорой или даже дракой – поберегите себя.

Суббота, 29 апреля - 4-е лунные сутки, и, не смотря на суматошное влияние Луны в Близнецах, этот день пройдет у вас достаточно спокойно и уравновешенно. Этот день тесно связан с понятием "родового древа" и семейными традициями. Даже если эта суббота оказалась для вас рабочим днем, в эти лунные сутки важно уделить время  общению с родными и близкими людьми. Желательно создать себе позитивный настрой, обрести веру в успех, найти время для молитвы и медитации. А участвовать в коллективных действиях и многолюдных мероприятиях в этот предпраздничный день не стоит.

Воскресенье, 30 апреля, нас ожидают неоднозначные повороты событий. Если в этот выходной воскресный день вам захочется всплакнуть, или кто-то доведет вас до слез, то это хорошо, так как слезы в эти 5-е лунные сутки дарят нам мощное очищение. А в целом всех нас ждет вполне приятный и многообещающий день. Особенно благоприятен он будет для тех, кто правдив и справедлив. Это хороший день для покупок. Вещь, купленная в этот день, принесет много радостных эмоций и прослужит долго. Сегодня вы можете увидеть, кто для вас истинный друг, а с кем лучше "кашу не сваришь" - события этого дня вам ярко это продемонстрируют. Чтобы этот день прошел удачно, не стоит хитрить и лукавить – только искренность, особенно с самыми близкими людьми

А подробнее об этом, и о том, чем порадует нас следующая неделя – в следующем выпуске  Лунного гороскопа на  MIGnews.com.ua уже после праздников.

Теги материала: гороскоп, лунный гороскоп, лунный гороскоп на неделю, Лилия Романова
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