Лунный гороскоп на неделю 18 - 23 апреля

Лилия Романова

Началась пасхальная неделя, которая полностью находится в периоде убывающей Луны. Это время, когда нужно завершать начатое. И хотя после праздника, олицетворяющего обновление, хочется быстрее привнести в свою жизнь что-то новое, торопиться не надо.

Вторник, 18 апреля - спокойный и благоприятный 22-й лунный день. У него есть сразу несколько прекрасных символов: Слон, Книга и Золотой ключик. Это время больше всего подходит для того, чтобы учиться самим и делиться своими знаниями. Этому способствует и то, что Луна находится в знаке Козерог. В этот период надо проявлять неторопливость и вдумчивость. Очень хорошо, если у вас на этот вторник запланировано посещение семинара, тренинга или курсов повышения квалификации. Еще этот день хорошо подходит для небольшого путешествия.

В среду, 19 апреля, нас ожидает сложный и опасный 23-й лунный день. Он может потрепать нервы всем тем, кто будет несдержан и неосмотрителен. Символ этого дня - Крокодил, а то, что Луна продолжает находиться в Козероге, немного смягчает стремительность и непредсказуемость этого дня. Тем не менее, чтобы "не попасть впросак" на эту среду не нужно планировать ничего важного, а лучше вообще ничего не планировать. Жизнь сама покажет вам лучшее для вас - надо только это заметить и принять.

Четверг, 20 апреля - деятельные и фундаментальные 24-е лунные сутки, символом которых является Медведь. Луна перемещается в знак Водолея и открывает особые возможности для творчества и умственной деятельности. Хорошо в этот день уделить время своему здоровью. А еще в этот четверг можно "заряжаться энергией" прямо от деревьев, а особенно от сосны. Если погода и здоровье позволяет, можно перед этим разуться. Затем нужно стать спиной к дереву, расслабиться, подумать о чем-то хорошем и радостном. Можете попросить у дерева сил, здоровья, исцеления, и вы обязательно почувствуете прилив положительной энергии и хорошего настроения.

В пятницу, 21 апреля, нас ожидают спокойные и неторопливые 25-е лунные сутки. На работе в этот день не стоит напрягаться, а лучше всего превратить это время в оазис отдыха и расслабления и посвятить его спокойному общению и релаксу. Эти лунные сутки не созданы для активного отдыха и бурного общения, поэтому вечерние планы надо отменить. Символ этого дня - Черепаха - говорит сам для себя, а нахождение Луны в Водолее также не располагает к особой активности.

Суббота, 22 апреля - сложный 26-й Лунный день, в эти лунные сутки люди склонны к конфликтам, бестолковым и глупым поступкам. Круг общения в эту субботу лучше ограничить. Постарайтесь не ввязываться в ссоры, пересуды и сплетни - не поддерживайте пустую болтовню. Не надо хвастаться и выпячивать свои достоинства и материальное благополучие. И уж совсем не стоит обижаться и реагировать на колкие замечания окружающих в ваш адрес. Символы этого дня - Болото и Жаба, а перемещение Луны в знак Рыбы делает этот день еще более зыбким и иллюзорным. В эти лунные сутки люди легко впадают в крайности - постарайтесь уберечься и от уныния, и от безудержного веселья. Особенно сдержанно надо в этот день относиться к алкоголю, и другим излишествам.

Воскресенье, 23 апреля - 27-й лунный день, и чтобы он прошел хорошо и удачно, поддерживайте в себе состояние легкой радости, будьте доброжелательны и оптимистичны. В обретении душевного равновесия вам поможет природа - и это идеальный день для того, чтобы не просто отдохнуть на свежем воздухе, а ударно поработать. Хорошей идеей будет поехать на дачу или в село. Если у вас нет своего "поместья", то можно к родственникам и друзьям. Хорошо в эти лунные сутки заняться любой работой в саду или на огороде. Общаться в это воскресенье лучше только с самыми близкими и приятными вам людьми. А можно, наоборот, дистанцироваться от своего ближайшего окружения, и встретиться с теми, кого вы видите не часто, но кто вам созвучен и близок духовно. А о том, что ожидает нас в ближайшем будущем - читайте в новом выпуске Лунного гороскопа на MIGnews.com.ua в следующий понедельник.