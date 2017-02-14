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Лилия Романова
Астролог, нумеролог, ТАРОлог, психолог. Основатель и Мастер Пятой Ступени школы "Просветления Сознания, Энергетического Очищения и Кармической Коррекции"
Чем опасен день Святого Валентина в этом году
14.02.2017 09:05

Эксклюзив  Чем опасен день Святого Валентина в этом году

В этом году праздник всех влюбленных выпал на разгар рабочей недели - вторник, но все равно у большинства людей праздничное настроение и ожидание очередных чудес. Праздничные дни, на самом деле, не только время радости, веселья и приятных моментов, но и период разочарований, несчастных случаев, и даже трагедий. Так получается потому, что в такие дни, все становятся более эмоциональными, у всех есть праздничные ожидания, или наоборот, внутренний протест против празднующих. Кроме того, все это подогревается горячительными напитками.

День святого Валентина,  в этом смысле требует особого внимания. Во-первых, он напрямую касается взаимоотношений между мужчиной и женщиной (а это самая взрывоопасная праздничная тема), а во-вторых, все эти празднования происходят в рабочее время, что обостряет многие ситуации.

Даже в благоприятный, или нейтральный лунный день, праздник всех влюбленных может принести больше разочарований, чем  приятных сюрпризов и радости. А в этом году день Святого Валентина выпал на 18-е лунные сутки, и в этом весь подвох. Сам по себе "зеркальный" 18-й лунный день не считается неблагоприятным, и если он приходится на обычные дни, то и проистекает вполне обычно. Особенность этого дня, символом которого является зеркало - это то, что он как бы со стороны, показывает нам самих себя, такими, какие мы есть. Если вы в последнее время слишком часто жалуетесь и хандрите, то вам встретится старушка соседка, и подробно расскажет вам о своих болезнях и неблагодарных детях.

Если вы часто не внимательны к просьбам и словам своих близких, то таксист неправильно услышит адрес, и привезет вас совсем не на ту улицу. А если вы излишне требовательны и придирчивы, именно сегодня ни с того, ни с сего, на кассе не примут к оплате вашу банковскую карточку. Но, в обычные дни такие происшествия, хотя и заставляют задуматься о своей жизни, не особо ее портят. Но, если что-то подобное случится в праздник, это уже совсем другое дело: настроение испорчено, а планы нарушены.

У сегодняшнего праздника есть свои нюансы и даже сложности. Они заключаются в том, что в этот день люди разделяются на "влюбленных" и "не влюбленных" - тех, кто признает этот праздник, и тех, кто не признает и не празднует. С "не влюбленными" людьми происходит следующее -  они стараются игнорировать этот праздник, или даже противодействовать ему. А лунные энергии, в ответ, отражают их поведение, и такой человек от жизни может получить сигнал: "ты никому не нужен,  мир против тебя". Таким образом, многие "невлюбленные люди" в этот сегодняшний 18-й лунный  день, как бы "обречены" на неприятности и плохое настроение.

У "влюбленных" есть два варианта: хороший и плохой. Чтобы не попасть в плохой вариант, не стоит в этот день предаваться чрезмерным ожиданиям. Ни в кое случае нельзя рассуждать - "он мне должен подарить дорогой подарок", или, "в это день он сделает мне предложение", или " она не сможет мне сегодня отказать". Слишком сильное ожидание поздравления, подарка, звонка, свидания, могут обернуться  большим разочарованием. Потому что в этот день происходит не то, чего вы ждете, а зеркальное отражение того, что вы сами делаете. Поэтому, для того чтобы сегодняшний день прошел удачно и счастливо, отбросьте в сторону амбиции и эгоизм.

С легкостью дарите подарки, и не ждите таких же подарков взамен - жизнь вознаградит вас. Говорите комплименты, и идите дальше - ответные добрые слова догонят вас, и станут вашими спутниками. Звоните и пишите первыми, с любовью и благодарностью - вам обязательно придет ответ от того, кто вам созвучен, от вашей "второй  половинки". И даже если это произойдет  не сегодня, просто знайте, что ваша любовь и счастье найдут вас и останутся с вами навсегда. Подумайте о тех, кто будет рад вашей "валентинке", или просто добрым словам,  и будьте щедрыми на любовь, внимание и улыбку.

Теги материала: праздник, День святого Валентина, Лилия Романова
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