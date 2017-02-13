ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Блоги
Лилия Романова
Астролог, нумеролог, ТАРОлог, психолог. Основатель и Мастер Пятой Ступени школы "Просветления Сознания, Энергетического Очищения и Кармической Коррекции"
Лунный гороскоп на неделю 13-19 февраля
13.02.2017 13:27

Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 13-19 февраля

Эта неделя начинается вполне удачно, несмотря на то что период убывающей Луны продолжается. И хотя понедельник, как известно, "день тяжелый", к тому же на этой неделе это еще и 13 число, на этот раз, можно расслабиться.

Понедельник, 13 февраля - гармоничный и уравновешенный 17-й лунный день. Символы этого дня - Бабочки, и при правильном подходе вы можете ощутить их сегодня и "в животе", "и в голове", и в целом в жизни. Этот лунный день - не просто один из самых благоприятных в лунном календаре. Он, можно сказать, самый беззаботный, легкий и радостный. В этот понедельник не стоит сидеть на месте, не надо перегружаться и углубляться. Действуйте легко, без нажима, и все у вас получится. В этот день каждый может "идти по жизни, смеясь".

Во вторник, 14 февраля, многие будут отмечать день влюбленных. Я хочу сразу предостеречь всех от чрезмерных ожиданий. Это 18-й лунный день, символом которого считается Зеркало. А это значит, что все события этого вторника будут происходить "в зеркальном отражении". Другими словами, жизнь будет показывать вам спектакль под названием "посмотри на себя со стороны". Поэтому, если вам что-то не понравится из происходящего, причину искать и исправлять надо, прежде всего, в себе.

В среду, 15 февраля, нас поджидает Паук в паутине 19-го лунного дня. Традиционный совет на эти лунные сутки: не планируйте и не делайте ничего важного. А самое главное - не позволяйте липкой паутине сплетен, пересудов и домыслов затянуть вас в свою ловушку. Этот день лучше всего провести в одиночестве, а если общение неизбежно - "минимизируйте его по максимуму". И еще один традиционный совет - эта среда идеально подходит для уборки. Ею можно заняться и на рабочем месте и дома, а можно и там и там - энергии у вас хватит на многое.

Четверг, 16 февраля - энергетически насыщенный и яркий 20-й лунный день. Символ этого дня - Орел, и это самое лучшее время во всем лунном месяце, подходящее для освобождения от всего того, что вам надоело и  отжило. Не стоит терпеть того, что вам неприятно. В этот день вам не надо подстраиваться под обстоятельства и искать компромиссы - это период смелых людей,  решительных действий и однозначных решений. Обратите внимание - то, что вы не успеете сделать в четверг, можно с успехом завершить в пятницу.

В пятницу, 17 февраля, продолжается "белая полоса", которую нам обеспечивает 21-й лунный день. Символом этих лунных суток служит Конь, причем даже не просто один конь, а целый Табун Лошадей. А это значит, что в эту пятницу хорошо что-либо делать сообща. Кроме того, этот день благоприятен для командировок, поездок и путешествий (только наземным транспортом). А самое главное, в эти лунные сутки, несмотря на период убывающей Луны, хорошо покупать и продавать, заниматься предпринимательской деятельностью на грани риска и делать закупки впрок.

Суббота, 18 февраля - вполне спокойный и уравновешенный 22-й лунный день. Этот день имеет сразу три волшебных символа –-Золотой Ключик, Книга, и мудрый Слон. И главная наша задача сегодня - найти ту дверь, к которой подойдет этот волшебный ключик. Другими словами, эта суббота дана нам для того, чтобы спокойно посмотреть на свою жизнь под другим углом, научиться чему-то новому, проявить мудрость и благоразумие. Общаться в этот день рекомендуется с теми, кто вам созвучен.

В воскресенье, 19 февраля, нас поджидает опасность - 23-й лунный день, и его символ Крокодил. С одной стороны, это обещает нам то, что день пройдет нескучно и разнообразно. А с другой стороны,  крокодил рекомендует нам быть "во всеоружии". Чтобы начать с хороших особенностей этого дня, сразу хочу отметить, что именно в этот день лунного календаря можно с успехом заняться своей прической и внешним видом в целом, особенно, если вам нравятся эти хлопоты. Но, для других дел этот день неблагоприятен - планы разваливаются, возникают "неожиданные обстоятельства", все нервничают. В этих условиях очень важно сдерживаться и проявлять терпение по отношению к другим людям. А подробнее о том, какие радости ждут нас с наступлением новой недели, читайте в следующем выпуске Лунного гороскопа на MIGnews.com.ua в понедельник.

Теги материала: гороскоп, лунный гороскоп, лунный гороскоп на неделю, Лилия Романова
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [39] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Лунный гороскоп на неделю 6 - 12 февраля
Важное
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 6 - 12 февраля
Лунный гороскоп на неделю 30 января – 5 февраля
Важное
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 30 января – 5 февраля
Лунный гороскоп на неделю 23 - 29 января
Важное
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 23 - 29 января
Особенности праздника Крещения 19 января 2017 года
Важное
Эксклюзив  Особенности праздника Крещения 19 января 2017 года
Лунный гороскоп на неделю 16 - 22 января
Важное
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 16 - 22 января
Лунный гороскоп на неделю 9 - 15 января
Важное
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 9 - 15 января

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

В Минюсте пояснили, почему Гройсмана нельзя отправить в отставку
Эксклюзив  В Минюсте пояснили, почему Гройсмана нельзя отправить в отставку
13.02.2017
Лунный гороскоп на неделю 13-19 февраля
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 13-19 февраля
13.02.2017
Первый конфликт Путина и Трампа: что произошло на самом деле
Эксклюзив  Первый конфликт Путина и Трампа: что произошло на самом деле
13.02.2017
"Углю альтернативы нет, а Гройсману - есть": соцсети о громком заявлении премьер-министра
Эксклюзив  "Углю альтернативы нет, а Гройсману - есть": соцсети о громком заявлении премьер-министра
13.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика