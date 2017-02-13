Лунный гороскоп на неделю 13-19 февраля

Лилия Романова

Эта неделя начинается вполне удачно, несмотря на то что период убывающей Луны продолжается. И хотя понедельник, как известно, "день тяжелый", к тому же на этой неделе это еще и 13 число, на этот раз, можно расслабиться.

Понедельник, 13 февраля - гармоничный и уравновешенный 17-й лунный день. Символы этого дня - Бабочки, и при правильном подходе вы можете ощутить их сегодня и "в животе", "и в голове", и в целом в жизни. Этот лунный день - не просто один из самых благоприятных в лунном календаре. Он, можно сказать, самый беззаботный, легкий и радостный. В этот понедельник не стоит сидеть на месте, не надо перегружаться и углубляться. Действуйте легко, без нажима, и все у вас получится. В этот день каждый может "идти по жизни, смеясь".

Во вторник, 14 февраля, многие будут отмечать день влюбленных. Я хочу сразу предостеречь всех от чрезмерных ожиданий. Это 18-й лунный день, символом которого считается Зеркало. А это значит, что все события этого вторника будут происходить "в зеркальном отражении". Другими словами, жизнь будет показывать вам спектакль под названием "посмотри на себя со стороны". Поэтому, если вам что-то не понравится из происходящего, причину искать и исправлять надо, прежде всего, в себе.

В среду, 15 февраля, нас поджидает Паук в паутине 19-го лунного дня. Традиционный совет на эти лунные сутки: не планируйте и не делайте ничего важного. А самое главное - не позволяйте липкой паутине сплетен, пересудов и домыслов затянуть вас в свою ловушку. Этот день лучше всего провести в одиночестве, а если общение неизбежно - "минимизируйте его по максимуму". И еще один традиционный совет - эта среда идеально подходит для уборки. Ею можно заняться и на рабочем месте и дома, а можно и там и там - энергии у вас хватит на многое.

Четверг, 16 февраля - энергетически насыщенный и яркий 20-й лунный день. Символ этого дня - Орел, и это самое лучшее время во всем лунном месяце, подходящее для освобождения от всего того, что вам надоело и отжило. Не стоит терпеть того, что вам неприятно. В этот день вам не надо подстраиваться под обстоятельства и искать компромиссы - это период смелых людей, решительных действий и однозначных решений. Обратите внимание - то, что вы не успеете сделать в четверг, можно с успехом завершить в пятницу.

В пятницу, 17 февраля, продолжается "белая полоса", которую нам обеспечивает 21-й лунный день. Символом этих лунных суток служит Конь, причем даже не просто один конь, а целый Табун Лошадей. А это значит, что в эту пятницу хорошо что-либо делать сообща. Кроме того, этот день благоприятен для командировок, поездок и путешествий (только наземным транспортом). А самое главное, в эти лунные сутки, несмотря на период убывающей Луны, хорошо покупать и продавать, заниматься предпринимательской деятельностью на грани риска и делать закупки впрок.

Суббота, 18 февраля - вполне спокойный и уравновешенный 22-й лунный день. Этот день имеет сразу три волшебных символа –-Золотой Ключик, Книга, и мудрый Слон. И главная наша задача сегодня - найти ту дверь, к которой подойдет этот волшебный ключик. Другими словами, эта суббота дана нам для того, чтобы спокойно посмотреть на свою жизнь под другим углом, научиться чему-то новому, проявить мудрость и благоразумие. Общаться в этот день рекомендуется с теми, кто вам созвучен.

В воскресенье, 19 февраля, нас поджидает опасность - 23-й лунный день, и его символ Крокодил. С одной стороны, это обещает нам то, что день пройдет нескучно и разнообразно. А с другой стороны, крокодил рекомендует нам быть "во всеоружии". Чтобы начать с хороших особенностей этого дня, сразу хочу отметить, что именно в этот день лунного календаря можно с успехом заняться своей прической и внешним видом в целом, особенно, если вам нравятся эти хлопоты. Но, для других дел этот день неблагоприятен - планы разваливаются, возникают "неожиданные обстоятельства", все нервничают. В этих условиях очень важно сдерживаться и проявлять терпение по отношению к другим людям. А подробнее о том, какие радости ждут нас с наступлением новой недели, читайте в следующем выпуске Лунного гороскопа на MIGnews.com.ua в понедельник.