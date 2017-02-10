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Лилия Романова
Астролог, нумеролог, ТАРОлог, психолог. Основатель и Мастер Пятой Ступени школы "Просветления Сознания, Энергетического Очищения и Кармической Коррекции"
Астролог рассказала, чего ожидать от первого лунного затмения в 2017 году
10.02.2017 12:29

Эксклюзив  Астролог рассказала, чего ожидать от первого лунного затмения в 2017 году

В этом году в феврале нам предстоит пережить два затмения - лунное и солнечное. Чаще в такой Коридор затмений мы входим в марте, но в этом году первое затмение ожидает нас во время "Снежной Луны". Именно так называют февральское полнолуние - в этом году оно происходит в созвездии Льва. Всего в течение года обычно бывает четыре-пять, в редких случаях шесть затмений. Чем меньше затмений, тем более удачным и благоприятным будет год в целом. Нас в этом году ожидает четыре затмения (два лунных и два солнечных), и это хорошее предзнаменование.

Что касается ближайшего лунного затмения, которое произойдет 11 февраля, то особо заметным оно не будет. Причем не только в наших широтах, но и в других местах Земли. Это объяснятся тем, что оно  - полутеневое, а это значит, что невооруженным взглядом особых изменений в освещенности круглого диска Луны мы не увидим. Но существенно повлиять на наши жизни, и даже судьбы, это затмение все равно может. Причем на этот раз это влияние будет вполне положительным.

Созвездие Льва, в котором будет происходить и полнолуние и затмение, каждому человеку даст дополнительный "импульс целеустремленности". Каждый человек почувствует в себе силы ставить перед собой новые, более амбициозные цели и задачи. Советую вам задуматься, устраивает ли вас течение вашей жизни, и есть ли у вас достойные цели. Для того чтобы сделать это глубоко и осознанно, предлагаю вам небольшую и несложную медитацию.

Сядьте поудобнее, почувствуйте опору за вашей спиной (спинка стула, кресла или дивана),закройте глаза. Сфокусируйтесь на своем теле, на том, как оно расположено, проследите, чтобы руки и ноги не были скрещены, расслабьтесь. Как только вы почувствуете себя комфортно, займитесь дыханием - сделайте девять медленных и глубоких вдохов и выдохов.

Представьте себе, что вы находитесь на краю прекрасного зимнего леса. Деревья и земля покрыты снегом, светит солнце, снег искрится и переливается. Под снежным покрывалом, накрывшим землю, вы видите зеленые кончики ростков, выглянувших в поисках света, - улыбнитесь им. Они четко знают свою цель и уже движутся навтречу ей. Вы чувствуете запах снега, и вы слышите, как он хрустит у вас под ногами. Вы видите яркую птицу, перелетающую с ветки на ветку, - она пережила эту зиму и уже готовится к весне, улыбнитесь и ей. Прислушайтесь к дыханию леса – даже зимой он живет насыщенной жизнью, а вы просто сидите и отдыхаете. В вашу голову обязательно придут новые мысли, которые помогут вам поставить перед собой новые цели. Сделайте эту медитацию сегодня вечером или завтра утром. Таким образом вы сможете максимально использовать энергии "Снежной Луны" и редкого февральского лунного затмения.

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Теги материала: затмение, Луна, полнолуние
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