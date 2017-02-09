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Лилия Романова
Астролог, нумеролог, ТАРОлог, психолог. Основатель и Мастер Пятой Ступени школы "Просветления Сознания, Энергетического Очищения и Кармической Коррекции"
Завтра отмечаем день домового: как его правильно встречать
09.02.2017 12:47

Эксклюзив  Завтра отмечаем день домового: как его правильно встречать

Если есть дом, значит есть и домовой. Многие люди в этом ни капли не сомневаются. Есть такие, которые постоянно чувствуют его помощь и поддержку. А есть и те, кто в основном сталкивается с его проделками. То нитки куда-то денутся, то чашка разобьется "сама собой", то дверь ночью заскрипит "страшным голосом". А куда ,вы думаете, постоянно девается второй носок или любимое украшение? Все это шутки и проделки домового. 

В толковом словаре Даля можно найти такие данные: "Домовой, домовик - дедушка, постень, лизун, доможил, хозяин, жировик, суседко, батан ушка - дух хранитель и обидчик дома.

И для того чтобы этот своенравный "дух дома" был к вам благосклонным, надо выполнять определенные правила - поддерживать в доме порядок, стараться быть в хорошем настроении, не ссориться и не скандалить. Но жизнь есть жизнь, и, как говорится, бывает всякое. И вот, наступает день, когда многое в доме можно исправить и улучшить - день домового. Этот день наступит завтра - 10 февраля, но подготовиться надо сегодня. Потому что главное в этот праздник - задобрить и угостить домового, и делать это надо с вечера.

Вечером, 9 февраля, надо приготовить специально для него что-нибудь вкусненькое. Все домовые, в первую очередь - сладкоежки, поэтому торт, пирог или сладкие пирожки будут "самое оно". Еще, по старинке, домовые любят сахар-рафинад, в кусочках. Всякие конфетки: леденцы, драже, мармелад - это тоже его любимые лакомства. Сладости надо выложить на тарелку и оставить ее вечером на кухне. Есть мнение, что ставить эти угощения нужно в уголок на пол, чтобы домовому было удобнее до них добраться. А некоторые знатоки традиций советуют оставить все это на столе, да еще и постелить новую чистую скатерть, исключительно белого цвета. Тут уж положитесь на свою интуицию - это же ваш домовой, вам виднее, как ему будет лучше. Не забудьте о напитках, кроме яств, побалуйте своего домового стаканом свежего молока или бокалом хорошего вина.

Кроме угощения стоит положить на тарелку несколько монеток, новую распечатанную колоду игральных карт, игральные кубики, домино, небольшую куклу, конструктор. Позаботьтесь о том, чтобы вашему домовому было весело и интересно в вашем доме. Если он увидит столько внимания с вашей стороны, то всегда будет вам помогать. Не забывайте, что подарки для домового должны провести на кухне всю ночь с 9 на 10 февраля.

И еще один, самый важный нюанс - предлагать угощение домовому нужно с уважением и почтением. Когда все будет приготовлено, и вы соберетесь идти спать, скажите три раза: "Батюшка домовой, прими угощенье, подношу с почтеньем!"

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Но, уделять внимание "дедушке" надо и в другие дни. Например, каждый раз, когда будете покупать конфеты и угощаться ими с домочадцами, положите одну конфетку "дедушке". Кроме того, ваш дом будет богаче и благополучнее, если в каждой комнате под ковер, или под плинтус, вы положите пятикопеечные монетки. Ваш домовой обязательно это оценит и еще больше вас полюбит. 

Домовые всегда любят свой дом и своих хозяев. И сделать так, чтобы он вам вредил, это надо уж очень "постараться". А улучшение взаимоотношений с домовым - это, на самом деле, улучшение взаимоотношений с самими собой и своими близкими. Другими словами, своими угощениями и конфетками вы не просто домовому дорожку к вам прочистили, а себе - к доброму делу, к семейному вниманию и уважению в семье. Потому что, если у вас даже для домового доброе слово нашлось, то и для домашних добро, ласка и нежность найдется обязательно. Получается, будет лад с домовиком, будет и с домашними, и душа с разумом тоже будут в ладу.

Теги материала: домовой, праздник, сладости
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