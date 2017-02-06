Лунный гороскоп на неделю 6 - 12 февраля

Лилия Романова

Все пять рабочих дней этой недели находятся в периоде растущей Луны. Это прекрасное время, для того чтобы сделать рывок, причем сразу во всех направлениях. Прямо с этого понедельника можно и нужно проявлять все те инициативы, которые давно назрели. Все, что вы начнете делать в ближайшие дни, будет двигаться к цели "на всех парах".

Понедельник, 6 февраля - 10/11-й лунный день, а это означает, что нам, на этот раз, повезло со стартом недели. До полудня советую вам сделать ревизию ваших планов, наметить приоритеты, а с наступлением 11-х лунных суток можно смело начинать активничать. Обращаю внимание, что с этого понедельника нас снова ожидают дни, энергетически разделенные пополам. Если вовремя учитывать перепады энергий, то ими можно удачно пользоваться. И сегодня рекомендую вам не упустить начало "белой полосы" и проявить весь свой энтузиазм.

Во вторник, 7 февраля, нас ожидает весьма плодотворное и деятельное время. До обеда, другими словами до часа дня, надо "включить форсаж", проявлять смелость и напор, а также свои лидерские качества. В этом нам будет содействовать 11-й лунный день. Многие мои коллеги именно его считают самым удачным днем во всем Лунном календаре. Это время следует уделить себе и своим интересам, а вторую половину дня, нужно посвятить другим людям. Считается, что в эти, 12-е лунные сутки нельзя отказывать просящим. Учтите, через других людей сама Вселенная обращается к вам. И, если вы не откликнитесь на ее зов, то ваши просьбы и желания тоже не будут услышаны и исполнены. Будьте щедры и благодарны и тем самым привлеките благополучие к себе.

Среду, 8 февраля, советую вам полностью посвятить интересам окружающих вас людей. Луна продолжает расти, и после двух часов дня 12-е лунные сутки сменит 13-й лунный день. Напоминаю, что близится праздник влюбленных - День святого Валентина, и эта среда благоприятна для того, чтобы купить подарок своей половинке. А если у вас нет половинки, советую оглянуться вокруг и подумать, кого вы хотите порадовать сюрпризом. Не стоит ограничиваться одним подарком одному человеку - откройтесь навстречу чудесам и импровизируйте. Позвольте себе быть щедрыми и любвеобильными.

Четверг, 9 февраля - 13/14-й лунный день, поэтому с утра и до половины четвертого дня стоит уделить внимание тем добрым делам, которые вы не успели сделать вчера. Также продолжается отличное время для того, чтобы покупать подарки ко Дню влюбленных. А по-настоящему благоприятным для всех дел этот день становится ближе к полудню. В четверг вечером и в пятницу, в первой половине дня, советую вам максимально сосредоточиться. Это время, которое надо использовать очень рационально - покупайте и продавайте, подписывайте важные документы и предварительные соглашения, делайте первые взносы и давайте обещания, будьте решителыми, но осмотрительными.

В пятницу, 10 февраля, нас ожидает самый противоречивый день на этой неделе. Он очень благоприятен и удачен в начале дня, но крайне опасен ближе к вечеру. С наступлением 15-х лунных суток надо становиться осторожными и сдержанными. Советую вам не планировать на эту пятницу никаких гулянок и общений "в кругу друзей". Романтические планы тоже настоятельно советую вам перенести на другой день. В этот вечер нужно быть очень осмотрительными с алкогольными напитками, а также контролировать свои слова и поступки.

Субботу, 11 февраля, рекомендую вам начинать спокойно и размеренно. Почти до шести часов вечера на нас будут продолжать действовать тревожные и опасные энергии 15-х лунных суток. Этот день считается "дьявольским" и готовит нам испытания и каверзы. Не советую вам в это время отправляться в дорогу, встречаться с родственниками, затевать семейные общения с домочадцами. Лучше всего и себе, и окружающим предоставить возможность побыть наедине с собой и своими мыслями. А вот ближе к вечеру можно собраться всем вместе за семейным ужином или пойти в гости.

Воскресенье, 12 февраля, обещает быть по-настоящему легким и радостным выходным днем. Практически до семи часов вечера на нас будет действовать теплый и уютный 16-й лунный день. Это время подходит для спокойного умиротворенного отдыха, путешествий, домашних праздников и романтических свиданий. А 17-е лунные сутки, которые наступают вечером, еще больше располагают к веселью и празнованиям. И если вам захочется сказать: "всем шампанского", значит вы уловили суть этих лунных энергий. Но кураж и разгуляй не очень уместен накануне рабочего дня, так что держите себя в руках.

А подробнее о том, как встречать следующий понедельник, и о том, как лучше планировать будущую неделю - в следующем выпуске Лунного гороскопа на MIGnews.com.ua, как всегда в понедельник.