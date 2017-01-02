ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Блоги
Лилия Романова
Астролог, нумеролог, ТАРОлог, психолог. Основатель и Мастер Пятой Ступени школы "Просветления Сознания, Энергетического Очищения и Кармической Коррекции"
Лунный гороскоп на неделю 2 - 8 января
02.01.2017 10:25

Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 2 - 8 января

Начинается первая неделя нового 2017 года , которая полностью приходится на период прибывающей Луны. Обратите внимание на то, что с середины недели стартует время, когда в течение одного календарного дня на нас действуют энергии сразу двух лунных суток, и это обязательно надо учитывать в составлении ваших праздничных планов.

В понедельник, 2 января, нас ожидает сказочный 5-й лунный день. Главные энергии  этого дня связаны с честностью и справедливостью. Это хороший день для того, чтобы "получить по заслугам" в самых разных смыслах этого слова. Поскольку праздники продолжаются, и основой круг общения в эти дни - это наши родные и близкие, то именно им надо уделить основное внимание. В процессе общения старайтесь находить взаимопонимание и точки соприкосновения. Общие дела и совместные интересы в эти лунные сутки будут плодотворными. Учтите, что наверняка, кто-то из близких в этот день будет нуждаться в вашей поддержке и даже защите. Позаботьтесь о них, и помните, справедливость, проявленная в этот день, заслуживает награды свыше.

Во вторник, 3 января - первый официальный рабочий день в этом году. Ранние пташки могут воспользоваться энергиями 5-го лунного дня, но ближе к 11-ти часам утра от активности необходимо  переходить в режим умиротворения и созерцания. В это время наступят 6-е лунные сутки, символ этих, лунных суток - облака, поэтому и вам, я рекомендую вести себя также, как они: посмотреть на события и обстоятельства своей жизни "с высоты птичьего полета". В этот день не стоит отправляться в дорогу и тратить деньги - перенесите эти планы на следующий день. А пока оглянитесь на то, как у вас прошла встреча Нового Года, загадайте не загаданное, и отпустите то, что вас тревожит и печалит.

В среду, 4 января, праздничная неделя продолжается, и прекрасные перспективы открываются и для тех, кто работает, и для тех, кто отдыхает. Среда будет первым благоприятным днем в этом году. Энергии этого дня будут содействовать всем и во всем, потому что7-й Лунный день - это один из лучший дней не только в период прибывающей луны, но и во всем лунном месяце. Начнется он после 11-ти, поэтому утро должно быть спокойным и созерцательным. Это хороший день и для возвращения домой, и для продолжения активного отдыха, и для спонтанного старта любого дела. Но, чем бы вы ни занимались, помните -  каждое сказанное вслух слово в эти лунные сутки имеет колоссальную силу.

Четверг, 5 января, обещает быть вполне благоприятным днем, особенно с утра и до полудня. А ближе к 12-ти дня наступают 8-е лунные сутки, которые  предназначены для анализа и раздумий. Если вы продолжаете праздновать, не стоит в этот день делать это бурно и посещать многолюдные мероприятия. Лучше всего в этот день побыть дома, и просто уделить время своим любимым занятиям. Если же этот четверг будет для вас  рабочим, то уделите внимание мелочам, нюансам, и усовершенствованию своего рабочего места.

В пятницу, 6 января - праздник продолжается, и нас ждет сочельник. В этом году он пришелся не на самый благоприятный 8/9-й лунный день. А это значит, что спокойный и уравновешенный 8-й лунный день после обеда сменяется на сложные и провокационные  9-е лунные сутки. Поэтому, на этот раз, советую вам провести рождественский ужин в узком кругу. Если планы менять сложно, постарайтесь проявить максимум терпения и любви ко всем окружающим. Светлая сила этого праздника обязательно поможет всем - и тем, кто верит, и тем, кто не верит, и тем, кто  празднует другие праздники, и в другие дни.

Субботу,7 января, можно назвать днем контрастов. Если с утра на вас будут продолжать влиять энергии неблагоприятных 9-х лунных суток, то к ближе к часу дня ситуация начнет меняться в лучшую сторону. Очень хорошо будет в этот субботний вечер собраться всей семьей под одной крышей. 10-й лунный день - это время, когда надо обратиться к своим истокам и корням. Это хорошее время для застолий и празднований, обмена мнениями и идеями, составления семейных планов на будущее.

Воскресенье, 8 января, обещает быть хорошим завершением этой праздничной недели. 10-е Лунные сутки благословляют нас на продуктивное общение, а 11-й лунный день открыт для любых важных дел и даже подвигов. Если бы этот день был рабочим, то его можно было бы использовать для любых дел, особенно денежных. Но, и в выходной день можно заняться покупками, встретиться с друзьями и партнерами по бизнесу, и обсудить новые идеи. А можно посвятить этот день активному отдыху: лыжи, аттракционы, аквапарки, концерты и ярмарки - все это открыто для вас.

А о том, как  лучше всего спланировать следующую неделю, я расскажу вам уже в следующем выпуске Лунного гороскопа на MIGnews.com.ua в понедельник.

Теги материала: лунный гороскоп, Лилия Романова, гороскоп на неделю
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Как правильно загадать желания в новогоднюю ночь. Советы нумеролога
Важное
Эксклюзив  Как правильно загадать желания в новогоднюю ночь. Советы нумеролога
Лунный гороскоп на неделю 26 декабря - 1 января
Важное
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 26 декабря - 1 января
Лунный гороскоп на неделю 19-25 декабря
Важное
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 19-25 декабря
Лунный гороскоп на неделю 12 - 18 декабря
Важное
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 12 - 18 декабря
Лунный гороскоп на неделю 5 - 11 декабря
Важное
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 5 - 11 декабря
Лунный гороскоп на неделю 28 ноября - 4 декабря
Важное
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 28 ноября - 4 декабря

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Рабинович: Украинские дипломаты провалились по всем направлениям
Эксклюзив  Рабинович: Украинские дипломаты провалились по всем направлениям  Видеорепортаж
02.01.2017
"Приз за лучшее празднование Нового года": соцсети об инциденте со стрельбой депутата Пашинского
Эксклюзив  "Приз за лучшее празднование Нового года": соцсети об инциденте со стрельбой депутата Пашинского
02.01.2017
Рабинович: В наступившем году тарифную "удавку" затянут на шее народа еще туже
Эксклюзив  Рабинович: В наступившем году тарифную "удавку" затянут на шее народа еще туже  Видеорепортаж
02.01.2017
Лунный гороскоп на неделю 2 - 8 января
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 2 - 8 января
02.01.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика