Лунный гороскоп на неделю 2 - 8 января

Лилия Романова

Начинается первая неделя нового 2017 года , которая полностью приходится на период прибывающей Луны. Обратите внимание на то, что с середины недели стартует время, когда в течение одного календарного дня на нас действуют энергии сразу двух лунных суток, и это обязательно надо учитывать в составлении ваших праздничных планов.

В понедельник, 2 января, нас ожидает сказочный 5-й лунный день. Главные энергии этого дня связаны с честностью и справедливостью. Это хороший день для того, чтобы "получить по заслугам" в самых разных смыслах этого слова. Поскольку праздники продолжаются, и основой круг общения в эти дни - это наши родные и близкие, то именно им надо уделить основное внимание. В процессе общения старайтесь находить взаимопонимание и точки соприкосновения. Общие дела и совместные интересы в эти лунные сутки будут плодотворными. Учтите, что наверняка, кто-то из близких в этот день будет нуждаться в вашей поддержке и даже защите. Позаботьтесь о них, и помните, справедливость, проявленная в этот день, заслуживает награды свыше.

Во вторник, 3 января - первый официальный рабочий день в этом году. Ранние пташки могут воспользоваться энергиями 5-го лунного дня, но ближе к 11-ти часам утра от активности необходимо переходить в режим умиротворения и созерцания. В это время наступят 6-е лунные сутки, символ этих, лунных суток - облака, поэтому и вам, я рекомендую вести себя также, как они: посмотреть на события и обстоятельства своей жизни "с высоты птичьего полета". В этот день не стоит отправляться в дорогу и тратить деньги - перенесите эти планы на следующий день. А пока оглянитесь на то, как у вас прошла встреча Нового Года, загадайте не загаданное, и отпустите то, что вас тревожит и печалит.

В среду, 4 января, праздничная неделя продолжается, и прекрасные перспективы открываются и для тех, кто работает, и для тех, кто отдыхает. Среда будет первым благоприятным днем в этом году. Энергии этого дня будут содействовать всем и во всем, потому что7-й Лунный день - это один из лучший дней не только в период прибывающей луны, но и во всем лунном месяце. Начнется он после 11-ти, поэтому утро должно быть спокойным и созерцательным. Это хороший день и для возвращения домой, и для продолжения активного отдыха, и для спонтанного старта любого дела. Но, чем бы вы ни занимались, помните - каждое сказанное вслух слово в эти лунные сутки имеет колоссальную силу.

Четверг, 5 января, обещает быть вполне благоприятным днем, особенно с утра и до полудня. А ближе к 12-ти дня наступают 8-е лунные сутки, которые предназначены для анализа и раздумий. Если вы продолжаете праздновать, не стоит в этот день делать это бурно и посещать многолюдные мероприятия. Лучше всего в этот день побыть дома, и просто уделить время своим любимым занятиям. Если же этот четверг будет для вас рабочим, то уделите внимание мелочам, нюансам, и усовершенствованию своего рабочего места.

В пятницу, 6 января - праздник продолжается, и нас ждет сочельник. В этом году он пришелся не на самый благоприятный 8/9-й лунный день. А это значит, что спокойный и уравновешенный 8-й лунный день после обеда сменяется на сложные и провокационные 9-е лунные сутки. Поэтому, на этот раз, советую вам провести рождественский ужин в узком кругу. Если планы менять сложно, постарайтесь проявить максимум терпения и любви ко всем окружающим. Светлая сила этого праздника обязательно поможет всем - и тем, кто верит, и тем, кто не верит, и тем, кто празднует другие праздники, и в другие дни.

Субботу,7 января, можно назвать днем контрастов. Если с утра на вас будут продолжать влиять энергии неблагоприятных 9-х лунных суток, то к ближе к часу дня ситуация начнет меняться в лучшую сторону. Очень хорошо будет в этот субботний вечер собраться всей семьей под одной крышей. 10-й лунный день - это время, когда надо обратиться к своим истокам и корням. Это хорошее время для застолий и празднований, обмена мнениями и идеями, составления семейных планов на будущее.

Воскресенье, 8 января, обещает быть хорошим завершением этой праздничной недели. 10-е Лунные сутки благословляют нас на продуктивное общение, а 11-й лунный день открыт для любых важных дел и даже подвигов. Если бы этот день был рабочим, то его можно было бы использовать для любых дел, особенно денежных. Но, и в выходной день можно заняться покупками, встретиться с друзьями и партнерами по бизнесу, и обсудить новые идеи. А можно посвятить этот день активному отдыху: лыжи, аттракционы, аквапарки, концерты и ярмарки - все это открыто для вас.

А о том, как лучше всего спланировать следующую неделю, я расскажу вам уже в следующем выпуске Лунного гороскопа на MIGnews.com.ua в понедельник.