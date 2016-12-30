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Лилия Романова
Астролог, нумеролог, ТАРОлог, психолог. Основатель и Мастер Пятой Ступени школы "Просветления Сознания, Энергетического Очищения и Кармической Коррекции"
Как правильно загадать желания в новогоднюю ночь. Советы нумеролога
30.12.2016 15:25

Эксклюзив  Как правильно загадать желания в новогоднюю ночь. Советы нумеролога

Что такое нумерология, и чем она может быть полезна в новогодние дни 

В эти дни абсолютно у всех людей происходит переход из одного жизненного периода в другой. И это не просто "поверья" - это достоверные научные данные. Одним из родоначальников современной нумерологии является Пифагор - личность известная во многих фундаментальных науках и, безусловно, авторитетная. Пифагор учил, что каждой цифре соответствуют определенные энергии, направления жизни. Дата рождения - код нашей судьбы, который показывает те дары, которые достались нам при рождении, и "график нашей жизни". Каждый год мы находимся в определенном жизненном периоде, который высчитывается, из даты нашего рождения. Если мы будем заниматься тем, что стоит у нас в графике, - нас ждут удачи и победы, а если плыть против течения, то судьба отвернется от нас. Поэтому так важно знать, в каком именно жизненном периоде вы сейчас находитесь.

Когда происходит переход в новый период, и как это зависит от даты рождения

Переход в новый период происходит у всех людей одновременно - как раз сейчас, когда один календарный год меняется на другой. И называются эти периоды  - "личный год". При расчете мы учитываем цифры интересующего нас года, день рождения человека и месяц рождения (год рождения значения в данном случае не имеет).

Как посчитать свой личный год

Для начала давайте разберемся с наступающим годом: 2+0+1+7=10. Складываем все цифры, и приводим к простому числу, получается - 1. Эту цифру нужно будет прибавлять к индивидуальным данным каждого человека.

Предлагаю рассмотреть на простом расчете - возьмем дату рождения известного актера и певца Адриано Челентано. Кстати, его день рождения буквально на днях - 6 января 1938. Итак, складываем 6 (день рождения) +1 (месяц рождения) +1 (число 2017 года, которое мы высчитали ранее) =8. Это значит, что у Адриано Челентано будущий год будет 8-м. По такому принципу можно посчитать личный год для любого человека. Складываем все цифры, имеющиеся в дне и месяце рождения, прибавляем число нового, 2017 года (1), и приводим все к простому числу от 1 до 9.

Что означает полученная цифра

Эта цифра как раз и дает понимание того, какие "двери" открываются для нас с наступлением нового года, а какие жизненные планы нужно отложить "на потом". Я кратко опишу характеристики каждого периода, чтобы каждый мог правильно спланировать будущий год и загадать правильные желания в новогоднюю ночь.

Первый личный год - это время, когда нужно закладывать основу, фундамент нового этапа жизни. Если все идет "по графику", то у человека в это время уже "назревает" переезд на новое место жительства или смена семейного статуса, часто происходит смена работы и должности (вплоть до абсолютно новой профессии). Это хорошее время для начала учебы, покупки квартиры, свадьбы, рождения ребенка и всего того, что обновляет нашу жизнь.

Второй  личный год - я его называю периодом "контактов и контрактов". Новые люди и события появились уже в этом, 2016 году. А в ближайшее время возникнут новые договоренности. Если в прошлом году надо было совершать то новое, что давно назрело, и размышлять о том, какое же еще обновление хотелось бы привнести в жизнь, то во втором личном году пора активно действовать. Если в первый личный год играют свадьбу с тем, с кем до этого достаточно долго встречались, то во второй личный год можно успеть и познакомиться и пожениться…

Третий личный год - это время эгоизма, лени и отдыха. Почувствуйте себя "Емелей на печи", позвольте миру кружиться вокруг вас. В этот период противопоказано делать то, что не хочется, к чему не лежит душа. Если у вас осточертевшая работа, то вы или сами уволитесь, или вас выгонят, или департамент расформируют, или просто будете весь год "на больничном". Нечто подобное происходит и с личными отношениями - в это время невыносимо быть с нелюбимыми.

Четвертый личный год -   это период "пахоты", в это время, хочется работать, и любое дело "по плечу". Налаживается финансовая ситуация, появляются новые стабильные источники доходов. В это время стоит делать крупные покупки - квартира, дом, земля, дача… Удачным будет продвижение по карьерной лестнице, особенно для людей "в погонах". Особых успехов можно ожидать спортсменам, танцорам, скульпторам - всем тем, у кого рабочий инструмент - это руки и тело.

Пятый личный год - это первый из двух периодов перемен. В это время "невозможное возможно" - год риска, авантюр, бурных романов и чудесных неожиданностей. Этот период прекрасен тем, что можно полностью изменить свою жизнь и воплотить в реальность то, о чем давно мечталось. Опасность таится в том, что можно "наломать дров", а потом долго исправлять последствия своих необдуманных поступков…

Шестой  личный год проходит под девизом - дом, семья, творчество, дети. Личная жизнь, семейные заботы, обустройство "семейного гнезда" - вот приоритеты этого периода. Если все идет "по графику", то у человека в это время происходит смена семейного статуса. Это самое  хорошее время для вступления в брак, рождения ребенка, переезда в новую квартиру, капитального ремонта родительского дома. У людей творческих после нескольких лет молчания именно в этот год может выйти новый музыкальный альбом, премьера спектакля, новая книга.

Седьмой  личный год - это время работы над ошибками. Позади шесть разных периодов, каждый важен по-своему. Теперь необходимо замедлить своей бег по жизни и ответить на вопросы: "Кто -  я", "Что  - я", "Кто эти люди рядом со мной". И самое главное: "Туда ли я иду". Много говорится о кризисе 30-ти летних, 40-летних. И все говорят: точно неизвестно, когда же именно он начнется… Я знаю ответ на этот вопрос – он начинается в седьмой личный год. Если человек хорошо "поработает над ошибками", то его ждет удачный следующий период. Если эта работа пройдет плохо, то кризис может затянуться на несколько лет.

Восьмой личный год - это время урожая, и если вы правильно и конструктивно занимались в предыдущие периоды именно тем, чем и нужно было заниматься, то этот год будет удачным для вас. Это время, когда вас могут повысить по службе, бизнес приносит дивиденды, вам возвращают долги и инвестиции. Это еще один год благоприятный для замужества и женитьбы, рождения детей, покупки недвижимости… Характеризуя этот год уместно вспомнить пословицу: "Как аукнется, так и откликнется…". Если все предыдущие периоды человек занимался не тем, чем надо, то и урожай будет соответствующий.

Девятый  личный год -  это второй период перемен, который и завершает весь цикл. Это время, когда надо расставлять "точки над i" и "закрывать двери" в предыдущую жизнь. Часто это достаточно сложный период – потери и тягостные расставания ждут тех, кто не хочет идти в ногу со временем и меняться вместе с ним, но все опять же зависит от вас. Перемены могут быть как приятными и ожидаемыми – например, давно запланированная свадьба, или тщательно подготовленный переезд, в другую страну. А могут быть и внезапными - ДТП, несчастные случаи, крах бизнеса. Но как бы это ни было, все эти события расчищают дорогу к новому жизненному циклу. Впереди опять первый личный год.

Как правильно загадывать желания, чтобы они "вписались" в график жизни

Надо внимательно прочитать характеристику года, описанную выше и действовать. Например, все что связано с обновлениями жизни –-переезды, свадьбы, разводы, рождения детей, новую работу можно смело загадывать тем, у кого впереди 1-й, 2-й и 5-й личные года. Все, что связано с покупками, особенно крупными, и другими "денежными" делами, нужно планировать тем, кто "заходит" в свой 4-й или 8-й личный год. А вот тем, кто стоит на пороге 3-го, 7-го и 9-го периодов с желаниями лучше быть поскромнее. Честолюбивые и амбициозные планы в эти года все равно не сбудутся, но все, что связано с самопознанием, путешествиями и учебой, будет успешным. А пожелание гармонии и взаимопонимания с окружающими уместно всегда, чего и желаю всем в этот Новый год!

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Теги материала: Новый год, желание, нумеролог, Лилия Романова
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