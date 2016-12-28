Расшифровка пророчества Ротшильдов на 2017 год

Генрих Тенди

Каждый год журнал The Economist публикует прогноз-головоломку на следующий год. Он порождает множество слухов, мистификаций и трактовок, будоражащих умы, ведь издание связывают с одной из самых влиятельных семейств в мире - Ротшильдов. В этом году журнал впервые использовал для своего "пророчества" расклад карт Таро, а не коллаж - как намек на нестабильность прогноза. Мир меняется, и можно только гадать, каким он будет.

Еще одна часть головоломки - на картах с обложки Economist нет элементов, считающиеся классическими для Таро, что дает совсем новое прочтение картам. Перед вами - "Мир Трампа", как назван расклад, в следующем 2017 году.

Мы попытались разобраться и представить свою версию предсказанных событий. За основу карт взята колода Таро Райдера-Уайта, считающаяся классической.

1. Tower. Башня, Богадельня.

"Башня" часто говорит о вещах, уже давно существующих, но на которые мы не обращали внимания, старались "не замечать". В отличие от традиционного изображения, на карте с обложки Economist молния не просто сносит верх башни, а разрушает ее больше, чем наполовину. Молния, бьющая в здание, имеет форму буквы Йод еврейского алфавита. Считается, что именно от этой буквы происходят все остальные буквы, она - начало начал. Похоже, "Башня" дает трещину под напором изначальных сил.

Две толпы, окружающие башню идут под флагами. Первая несет красное знамя коммунизма, другая с крестом, как символом христианства. Обе пока бездействуют - или не успели дойти до Башни, которая разрушается другими силами. Но толпа, уже более агрессивная, вернется в карте "Отшельника". Над входом в башню также нарисован католический крест, означающий либо церковь, либо убежище. На воротах можно разглядеть записку, которую обычно оставляют хозяева, уйдя из дома. Вероятно, башня покинута.

Еще один нюанс заключается в том, что в отличие от карты Таро на карте Economist нет двух выпадающих из окон человек, один из которых в короне, а другой рассыпает монеты. Можно предположить, что "Старый мир " башни разрушен, но ее жители - богатые и облаченные властью хозяева мира - успели сбежать до прихода толпы.

2. Judgement. Суд.

На карте Economist Трамп восседает на мировом шаре, как на троне, со скипетром и державой - символами королевской власти в руках. Правая нога упирается в США и Канаду, левая не дошла до Мексики, но как бы подпирает ее, указывая на место возникновения стены, которую Трамп обещал южному соседу. Почти всю Землю покрывает звездно-полосатый флаг и остальной мир полностью закрыт тканью или находятся в тени, как выглядывающая Южная Америка.

Трампу не интересно, что происходит там - ни нефтеносного Северного полюса за его спиной, ни Европы и Азии не видно. Все его внимание сосредоточено на Америке, остальной мир находится за пределами интересов - сам по себе или же подчинившийся силе Stars and Stripes.

Карта короля-Трампа наклонена, что можно трактовать как возможность падения, можно - и как движение вверх. Еще один вариант объяснения - так обозначена карта перевернутая, или которая может перевернуться.

3. The World. Мир.

Economist изменил вид охранника мира Тетраморфа. Четыре традиционных образа на карте "Мир" - человека, льва, быка и орла сменили три здания - Капитолийский храм в Риме, Капитолий в Вашингтоне (здание Конгресса США) и пирамида (возможно, символ масонства) - символы власти над миром. Если с пирамидой и Зданием конгресса все понятно, то применительно к Капитолию стоит уточнить, что именно в нем собирался сенат великого Рима, а также располагался архив документов великой империи. Второе здание также напоминает собор святого Павла в Ватикане - резиденцию Папа Римского.

Здания связаны с символами трех видов искусства: литературы, театра и живописи. Еще одна книга и картина парят в небе, ближе к Солнцу. Новое искусство возрождается и поднимается вверх, не завися от денег и связей истеблишмента, а может просто пока еще неподвластно им. На карте "Мир" обычно изображается круг, символизирующий гармонию Вселенной, защищающую тех, кто внутри. Но в нашем случае круга нет.

На этой карте также важно не только то, что нарисовано, но и то, чего нет. По традиции на изображениях "Мира" присутствует андрогин, бесполое существо, "чистый" человек, который чувствует себя и мужчиной, и женщиной. В платоновском диалоге "Пир" описан миф об андрогинах, первых людях, которые были настолько сильны, что посягали на власть богов. Зевс решил разделить их пополам, уменьшив тем самым их силу. (Позднее объединением половинок андрогина занялся Эрос, и весьма преуспел в этом). Но, как и в случае с хозяевами "Башни", андрогина нет, он ушел, исчез или был уведен, и линия связи бизнеса и искусства никого не защищает. Внутренняя сила чистоты и ее защитники покидают мир и карту. Солнце пока высоко над горизонтом, но это уже не надолго - сравните его изображение с аналогом на карте "Смерти".

4. The Hermit, Отшельник.

Вероятно, самая неоднозначная карта в этом раскладе, представить единственную трактовку которой невозможно. Economist изображает на ней Отшельника, стоящего на скале, под которой движется протестующая толпа. Митингующие несут флаг с перечеркнутыми аббревиатурами TIPP (Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство), TPP (Транстихоокеанское партнерство), которым благодаря усилиям и устремлениям Трампа, похоже, не суждено состояться. Рядом виден флаг с перечеркнутой надписью EU - Евросоюзу также грозят протесты и развал. Флаги СТОП и НЕТ ясно дополняют демонстрируемое народом отношение к этим объединениям.

Отшельник либо освещает им путь, то ли наблюдает за ними. В первом случае он - символ отдаленности старой власти (или США) от мира, ухода и тайных замыслов. Во втором - другой затаившейся силы, свергающей старый миропорядок. Треснувший земной шар намекает на раскол в мире.

Созвездие в небе похоже на Волопас у которого отсутствует звезда Муфрид. Впрочем, ее изображают далеко не всегда. (Вообще в созвездии Волопаса 149 звезд, но рисуют только основные). α Волопаса - звезда Арктур. Оно связано с греческим словом "арктос", обозначающим медведицу, и, возможно, это намек на Россию наблюдающую за походом недовольных.



Созвездие Волопас.

Еще один символ карты из расклада Economist - Луна в круге, на которую по традиции смотрит Солнце - символ мира и единения. Солнца нет и его место занял темный круг - затмение в душах и небесах.



Солнце и Луна, из книги «Нюрнбергская хроника», 1493 г.

На основе карты "Отшельник" была оформлена обложка альбома Led Zeppelin 1971 года - Led Zeppelin IV. Альбом завершается песней When the Levee Breaks "Если плотина прорвется", удивительно сочетающейся с настроением карты Economist. Песня была посвящена Великому наводнению на Миссисипи 1926-27 гг, продолжавшееся больше года. Река вышла из берегов, оставив без крова 700 тысяч человек. Символично.

5. Death, Смерть.

Еще одна карта нестабильности, смены положения. Несмотря на название в классическом прочтении сама по себе не является признаком конца жизни, а скорее ее изменения. Однако, в прочтении Economist "Смерть" приобретает поистине жуткие черты. Ядерный гриб, разносящие лихорадку Эбола комары (согласно последним исследованиям комары не являются переносчиками этой болезни), высохшее русло реки с мертвой рыбой, поля с засохшей травой, на которой остались лишь раскаленные камни - и над всем этим Солнце, изменившее цвет на красный (сравните с изображением Солнца на карте "Мир"). Светило дающее жизнь несет только смерть и опускается к горизонту.

Смерть на коне с косой символизирует окончательный финал. Эпоха "Башни" закончена и старому миру пришел конец. В отличие от традиционного изображения Таро - на карте Economist нет людей, и одинокую Смерть даже некому встретить.

6. The Magican. Маг.

Маг — новый лидер нового мира. Он умен, образован, могущественен. Творческая активность и сила созидания, ловкость и воображение. Его задача - воплощение идей и планов, построения нового - схем, общества, отношений. Самой магии тут нет.

Его новый мир - виртуальная реальность. Его орудие - 3d принтер, на котором можно напечатать даже дом. Впрочем, в Китае это уже делают.

Он - бог технологий, возрождающий землю из пепла разрушения. Он изменяет общество, меняя и народ и власть. Но его сила - его же слабость. Наблюдая реальность виртуальную он не видит происходящее вокруг себя. "Маг", по версии Economist, живет в мире персональной "матрицы", глядя на все через шлем виртуальной реальности, и вряд ли способен из нее выйти.

Главная загадка "Мага" виртуального мира - отсутствующие атрибуты мага. Остались жезл, как символ власти, но нет стола, ножки которого символизируют опоры мира. Пропали также кубок мудрости и монета - символ денег. На карте Economist у мага есть только жезл и стол и технологии. Успех всего предприятия зависит от прогресса, а подготовка и расчет остались не у дел. Маг - альтернатива Трампа. Он стремиться и создает новое, но не знает, сможет ли оно сочетаться с уже существующим. И следующая карта это подтверждает.

7. Wheel of Fortune, Колесо Фортуны.

"Колесо" - символ сил судьбы. Одни падут, другие вознесутся и это не остановить. Старый мир жив, и живы его правители, привязанные к вращающемуся Колесу Фортуны. Молния, подобная рисунку на первой в раскладе "Башне", бьет в канцлера Германии Агнелу Меркель, намекает на подобие сил, разрушающих мир.

Колесо Фортуны вращается по часовой, опуская ее вниз. Меркель все еще в верхней точке колеса, но ее шансы стать во главе государства в четвертый раз убывают. Поворот колеса поднимет к вершине европейской политики француженку - Ле Пен и голландца Герта Вилдерса, политиков крайне "правых" взглядов и настроений. Меркель - дитя старого мира, дни которого по мнению Economist сочтены. Падение "Башни" и победа Трампа означает и падение канцлера, причем причиной станут те же или подобные силы. Еще один вывод, на который намекает "Колесо" - наступило время женщин (их на колесе двое) и только один мужчина. Но его время пока не пришло.

Как и в случае с "Миром" традиционно в углах карты "Колесо Фортуны" изображаются четыре фигуры: человек (ангел), орел, лев и вол (телец), несущие и оберегающие Престол славы, постоянные стражи пределов рая. Но здесь их нет, что можно трактовать как угасание славы европейской политики.



Герт Вилдерс, лидер Нидерландской Партии свободы ждет своего часа.

8. The Star, Звезда.

Последняя карта расклада - "Звезда" символизирует ожидания, планы, ощущение будущего. Рисунок изображает, скорее всего, вид с Луны - посмотрите на форму кратеров! - или же с Марса, на что намекает красный цвет планеты. Но в любом случае она безжизненна. Люди (часть выглядят как дети), опознать лица которых не получается, расположены в центре октаграмм — восьмиконечных звезд. Такая форма звезды означает ожидание и надежду на лучшее - вспомните, например, Рождество и Вифлеемскую звезду. Ее появление на небосклоне ознаменовало рождение Христа. Возможно, это люди - и есть надежда на лучшие изменения.

На карте Econimist изображена комета, которая еще со времен древнего Египта всегда была символом недобрых предзнаменований. Но люди-звезды окружают ее и, есть шанс избежать непоправимого. Смущает только, что оба расположенных рядом с кометой лица отвернулись от нее.

Если же исходить из идеи важности отсутствующего на карте, предзнаменование выглядит гораздо боле пугающим. Обычно главный образ карты "Star" - женщина, льющая воду из кувшинов в поток. На заднем плане обычно изображают зеленое дерево и птицу на ней, как символ души. В варианте Econimist наоборот, на первом плане мертвая, сухая и безжизненная планета. Нет деревьев, нет птицы, и нет воды, которая несет жизнь, и нет Женщины, которая эту жизнь даст. Закономерный финал, апокалипсис нынешнего мира - и только звезды в небе все еще дают надежду на возрождение.