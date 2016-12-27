Гороскоп по знакам зодиака: прогноз на 2017 год

Год Обезьяны по восточному календарю постепенно уходит, а в силу вступает Огненный Петух.
При этом его буйный нрав принесет много неожиданностей и всем знакам зодиака.
ОВЕН
Работа и финансы
Для Овна и его огненной натуры год Огненного Петуха – это "то, что надо". Он сможет увидеть свою главную цель и успешно достичь ее.
Любовь и семья
Излишнее сосредоточение на работе и карьере могут помешать Овнам насладиться любовью и вниманием родных и друзей, а особенно расположением "второй половинки".
Здоровье
Главное в этом году – не переутруждать себя, и "не горячиться понапрасну". Сохраняя душевное равновесие Овен сохранит и здоровье.
ТЕЛЕЦ
Работа и финансы
Стабильность и уверенность в своих силах – это главные козыри Тельца в год Огненного Петуха. Непоколебимость и оптимизм приведут Тельцов к небывалым высотам.
Любовь и семья
А в семейных и личных отношениях главный залог успеха "непокобелимось" и верность, которые присущи и женщинам, и мужчинам этого знака.
Здоровье
Забота о здоровье в этом году может принести Тельцам приятные эмоции и удовольствие - санатории, курорты, СПА-процедуры. Именно здесь можно получить отдых и дополнительные силы для осуществления своих планов.
БЛИЗНЕЦЫ
Работа и финансы
Огненный Петух и Близнецы могут в этом году создать прекрасный деловой тандем, ведущий к финансовым успехам, карьерному росту и ярким победам.
Любовь и семья
Близнецы в этом году будут блистать и привлекать к себе внимание. Для тех, кто находится в процессе поиска своей второй половинки, это хорошо. А вот семейным Близнецам такой стиль поведения может и навредить.
Здоровье
Главное в этом году уделить внимание хроническим недугам. Если это сделать вовремя, то опасных проблем и осложнений не будет.
РАК
Работа и финансы
У представителей этого знака с работой и деньгами все будет не просто хорошо, а отлично. Повышается вероятность крупных и дорогостоящих приобретений.
Любовь и семья
В семейных делах Раков ожидает расширение семьи и изменение семейного статуса. Главное понимать, что все изменения – к лучшему.
Здоровье
Для Раков наступает хороший год для того, чтобы навсегда избавиться от плохих привычек. А это укрепит и улучшит и здоровье, и внешний вид.
ЛЕВ
Работа и финансы
Львов в этом году ожидает настоящий "прорыв" и "взлет" карьеры. Особенно повезет Львам-бизнесменам и Львам-политикам.
Любовь и семья
Семейные и личные дела Львов могут при этом пострадать – на них просто может не хватить времени и сил. Но те Львы, которые уделят должное внимание своей личной жизни, получат адекватную отдачу.
Здоровье
В год Красного Петуха Львам нужно вовремя расслабляться и отдыхать, иначе можно растратить силы на полпути.
ДЕВА
Работа и финансы
Финансовые успехи Дев в этом году зависят только от них самих. Огненный Петух будет мало смотреть в их сторону, но пару благосклонных взглядов можно все же поймать и воспользоваться ими.
Любовь и семья
Среди друзей и родных Девы будут себя чувствовать спокойно и умиротворенно. Этот год подарит им много радости и приятных сюрпризов.
Здоровье
Что касается здоровья, то тут все напрямую зависит от настроения и умозаключений самих Дев. Если они этого захотят, то хорошее самочувствие и здоровье будут сопровождать их весь год.
ВЕСЫ
Работа и финансы
Год Красного Петуха для Весов будет более "уравновешенным" и удачным, чем предыдущий, а это уже хорошая новость. Основные успехи и удачи можно ожидать ближе к осени.
Любовь и семья
Атмосфера в делах любовных и семейных у Весов создается исключительно ими самими, так будет и в этот год. Огненный Петух может подбросить несколько сюрпризов, но они не изменят общей картины.
Здоровье
Настроение и здоровье Весов очень зависит от их душевного состояния. Если в душе и сердце - спокойствие, то и весь организм будет работать "как часы".
СКОРПИОН
Работа и финансы
В этом году Скорпионы могут достигнуть потрясающих успехов, полагаясь на свои собственные способности и интуицию. Огненный Петух не станет им особо помогать, но и препятствий чинить не будет.
Любовь и семья
В отношениях в семье советую больше доверять своей интуиции и проявлять чуткость. Чем больше времени Скорпионы проведут занимаясь личными делами, тем лучше для них.
Здоровье
Правильно продуманный и спланированный отдых – залог здоровья для Скорпионов в этом году. Отдохнувшим и бодрым Скорпионам ничего не угрожает.
СТРЕЛЕЦ
Работа и финансы
Огненный Петух благосклонен к Стрельцам и даст им много шансов на успех. Как Стрельцы реализуют эти шансы – это зависит только от них.
Любовь и семья
В личной жизни Стрельцов ожидают перемены и расставания, и относться к этим переменам надо тоже, как к прекрасным шансам.
Здоровье
Огненный характер Стрельцов, усиленный огненным нравом Красного Петуха, могут подтолкнуть представителей этого знака к необдуманным поступкм, ведущим к травмам и нервным срывам – следует поберечь себя.
КОЗЕРОГ
Работа и финансы
Расширение бизнеса, увеличение прибыли и заработной платы, продвижение по карьерной лестнице – все это ждет Козерогов, которые готовы принять помощь и содействие от Огненного Петуха.
Любовь и семья
В семейной жизни Козерогов ожидает целый букет приятных событий. Особенно вероятно пополнение в семействе и переезд в новый дом.
Здоровье
Здоровье и красота в этом году для Козерогов - синонимы. Чем больше внимания будет уделено в этом году внешности и здоровому образу жизни, чем лучше.
ВОДОЛЕЙ
Работа и финансы
Водолеи в год Огненного Петуха могут "получить от жизни все", стоит только захотеть и доверять своей интуиции, чтобы оказаться "в нужное время, в нужном месте".
Любовь и семья
Если между Водолеем и Красным Петухом вовремя возникнет доверие, то Хозяин года проследит за тем, чтобы в личной жизни Водолеев све было хорошо.
Здоровье
Если Водолеи не станут отдавать свою жизненную энергию "вампирам", которых хватает в их окружении, то им удасться избежать ужудшения своего здоровья.
РЫБЫ
Работа и финансы
Рыбы в этом году имеют все возможности прожить один из самых удачных периодов в своей жизни – поддержка Хозяина года им обеспечена.
Любовь и семья
Цепочка: дети – родители – "бабушкодедушки" в этом году самая уязвимая. Уделите внимание хорошему взаимодействию между поколениями.
Здоровье
Здоровье Рыб во многом зависит от их мнительности и ранимости. Оптимизм и "хорошие привычки" поддержат здоровье в прекрасном состоянии.