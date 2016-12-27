Гороскоп по знакам зодиака: прогноз на 2017 год

Лилия Романова

Год Обезьяны по восточному календарю постепенно уходит, а в силу вступает Огненный Петух.

При этом его буйный нрав принесет много неожиданностей и всем знакам зодиака.

ОВЕН

Работа и финансы

Для Овна и его огненной натуры год Огненного Петуха – это "то, что надо". Он сможет увидеть свою главную цель и успешно достичь ее.

Любовь и семья

Излишнее сосредоточение на работе и карьере могут помешать Овнам насладиться любовью и вниманием родных и друзей, а особенно расположением "второй половинки".

Здоровье

Главное в этом году – не переутруждать себя, и "не горячиться понапрасну". Сохраняя душевное равновесие Овен сохранит и здоровье.

ТЕЛЕЦ

Работа и финансы

Стабильность и уверенность в своих силах – это главные козыри Тельца в год Огненного Петуха. Непоколебимость и оптимизм приведут Тельцов к небывалым высотам.

Любовь и семья

А в семейных и личных отношениях главный залог успеха "непокобелимось" и верность, которые присущи и женщинам, и мужчинам этого знака.

Здоровье

Забота о здоровье в этом году может принести Тельцам приятные эмоции и удовольствие - санатории, курорты, СПА-процедуры. Именно здесь можно получить отдых и дополнительные силы для осуществления своих планов.

БЛИЗНЕЦЫ

Работа и финансы

Огненный Петух и Близнецы могут в этом году создать прекрасный деловой тандем, ведущий к финансовым успехам, карьерному росту и ярким победам.

Любовь и семья

Близнецы в этом году будут блистать и привлекать к себе внимание. Для тех, кто находится в процессе поиска своей второй половинки, это хорошо. А вот семейным Близнецам такой стиль поведения может и навредить.

Здоровье

Главное в этом году уделить внимание хроническим недугам. Если это сделать вовремя, то опасных проблем и осложнений не будет.

РАК

Работа и финансы

У представителей этого знака с работой и деньгами все будет не просто хорошо, а отлично. Повышается вероятность крупных и дорогостоящих приобретений.

Любовь и семья

В семейных делах Раков ожидает расширение семьи и изменение семейного статуса. Главное понимать, что все изменения – к лучшему.

Здоровье

Для Раков наступает хороший год для того, чтобы навсегда избавиться от плохих привычек. А это укрепит и улучшит и здоровье, и внешний вид.

ЛЕВ

Работа и финансы

Львов в этом году ожидает настоящий "прорыв" и "взлет" карьеры. Особенно повезет Львам-бизнесменам и Львам-политикам.

Любовь и семья

Семейные и личные дела Львов могут при этом пострадать – на них просто может не хватить времени и сил. Но те Львы, которые уделят должное внимание своей личной жизни, получат адекватную отдачу.

Здоровье

В год Красного Петуха Львам нужно вовремя расслабляться и отдыхать, иначе можно растратить силы на полпути.

ДЕВА

Работа и финансы

Финансовые успехи Дев в этом году зависят только от них самих. Огненный Петух будет мало смотреть в их сторону, но пару благосклонных взглядов можно все же поймать и воспользоваться ими.

Любовь и семья

Среди друзей и родных Девы будут себя чувствовать спокойно и умиротворенно. Этот год подарит им много радости и приятных сюрпризов.

Здоровье

Что касается здоровья, то тут все напрямую зависит от настроения и умозаключений самих Дев. Если они этого захотят, то хорошее самочувствие и здоровье будут сопровождать их весь год.

ВЕСЫ

Работа и финансы

Год Красного Петуха для Весов будет более "уравновешенным" и удачным, чем предыдущий, а это уже хорошая новость. Основные успехи и удачи можно ожидать ближе к осени.

Любовь и семья

Атмосфера в делах любовных и семейных у Весов создается исключительно ими самими, так будет и в этот год. Огненный Петух может подбросить несколько сюрпризов, но они не изменят общей картины.

Здоровье

Настроение и здоровье Весов очень зависит от их душевного состояния. Если в душе и сердце - спокойствие, то и весь организм будет работать "как часы".

СКОРПИОН

Работа и финансы

В этом году Скорпионы могут достигнуть потрясающих успехов, полагаясь на свои собственные способности и интуицию. Огненный Петух не станет им особо помогать, но и препятствий чинить не будет.

Любовь и семья

В отношениях в семье советую больше доверять своей интуиции и проявлять чуткость. Чем больше времени Скорпионы проведут занимаясь личными делами, тем лучше для них.

Здоровье

Правильно продуманный и спланированный отдых – залог здоровья для Скорпионов в этом году. Отдохнувшим и бодрым Скорпионам ничего не угрожает.

СТРЕЛЕЦ

Работа и финансы

Огненный Петух благосклонен к Стрельцам и даст им много шансов на успех. Как Стрельцы реализуют эти шансы – это зависит только от них.

Любовь и семья

В личной жизни Стрельцов ожидают перемены и расставания, и относться к этим переменам надо тоже, как к прекрасным шансам.

Здоровье

Огненный характер Стрельцов, усиленный огненным нравом Красного Петуха, могут подтолкнуть представителей этого знака к необдуманным поступкм, ведущим к травмам и нервным срывам – следует поберечь себя.

КОЗЕРОГ

Работа и финансы

Расширение бизнеса, увеличение прибыли и заработной платы, продвижение по карьерной лестнице – все это ждет Козерогов, которые готовы принять помощь и содействие от Огненного Петуха.

Любовь и семья

В семейной жизни Козерогов ожидает целый букет приятных событий. Особенно вероятно пополнение в семействе и переезд в новый дом.

Здоровье

Здоровье и красота в этом году для Козерогов - синонимы. Чем больше внимания будет уделено в этом году внешности и здоровому образу жизни, чем лучше.

ВОДОЛЕЙ

Работа и финансы

Водолеи в год Огненного Петуха могут "получить от жизни все", стоит только захотеть и доверять своей интуиции, чтобы оказаться "в нужное время, в нужном месте".

Любовь и семья

Если между Водолеем и Красным Петухом вовремя возникнет доверие, то Хозяин года проследит за тем, чтобы в личной жизни Водолеев све было хорошо.

Здоровье

Если Водолеи не станут отдавать свою жизненную энергию "вампирам", которых хватает в их окружении, то им удасться избежать ужудшения своего здоровья.

РЫБЫ

Работа и финансы

Рыбы в этом году имеют все возможности прожить один из самых удачных периодов в своей жизни – поддержка Хозяина года им обеспечена.

Любовь и семья

Цепочка: дети – родители – "бабушкодедушки" в этом году самая уязвимая. Уделите внимание хорошему взаимодействию между поколениями.

Здоровье

Здоровье Рыб во многом зависит от их мнительности и ранимости. Оптимизм и "хорошие привычки" поддержат здоровье в прекрасном состоянии.