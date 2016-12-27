ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Блоги
Лилия Романова
Астролог, нумеролог, ТАРОлог, психолог. Основатель и Мастер Пятой Ступени школы "Просветления Сознания, Энергетического Очищения и Кармической Коррекции"
Гороскоп по знакам зодиака: прогноз на 2017 год
27.12.2016 13:23

Эксклюзив  Гороскоп по знакам зодиака: прогноз на 2017 год

Год Обезьяны по восточному календарю постепенно уходит, а в силу вступает Огненный Петух. 

При этом его буйный нрав принесет много неожиданностей и всем знакам зодиака. 

ОВЕН

Работа и финансы

Для Овна и его огненной натуры год Огненного Петуха – это "то, что надо". Он сможет увидеть свою главную цель и успешно достичь ее.

Любовь и семья

Излишнее сосредоточение на работе и карьере могут помешать Овнам насладиться любовью и вниманием родных и друзей, а особенно расположением "второй половинки".

Здоровье

Главное в этом году – не переутруждать себя, и "не горячиться понапрасну". Сохраняя душевное равновесие Овен сохранит и здоровье.

ТЕЛЕЦ

Работа и финансы

Стабильность и уверенность в своих силах – это главные козыри Тельца в год Огненного Петуха. Непоколебимость и оптимизм приведут Тельцов к небывалым высотам.

Любовь и семья

А в семейных и личных отношениях главный залог успеха "непокобелимось" и верность, которые присущи и женщинам, и мужчинам этого знака.

Здоровье

Забота о здоровье в этом году может принести Тельцам приятные эмоции и удовольствие - санатории, курорты, СПА-процедуры. Именно здесь можно получить отдых и дополнительные силы для осуществления своих планов.

БЛИЗНЕЦЫ

Работа и финансы

Огненный Петух и Близнецы могут в этом году создать прекрасный деловой тандем, ведущий к финансовым успехам, карьерному росту и ярким победам.

Любовь и семья

Близнецы в этом году будут блистать и привлекать к себе внимание. Для тех, кто находится в процессе поиска своей второй половинки, это хорошо. А вот семейным Близнецам такой стиль поведения может и навредить.

Здоровье

Главное в этом году уделить внимание хроническим недугам. Если это сделать вовремя, то опасных проблем и осложнений не будет.

РАК

Работа и финансы

У представителей этого знака с работой и деньгами все будет не просто хорошо, а отлично. Повышается вероятность крупных и дорогостоящих приобретений.

Любовь и семья

В семейных делах Раков ожидает расширение семьи и изменение семейного статуса. Главное понимать, что все изменения – к лучшему.

Здоровье

Для Раков наступает хороший год для того, чтобы навсегда избавиться от плохих привычек. А это укрепит и улучшит и здоровье, и внешний вид.

ЛЕВ

Работа и финансы

Львов в этом году ожидает настоящий "прорыв" и "взлет" карьеры. Особенно повезет Львам-бизнесменам и Львам-политикам.

Любовь и семья

Семейные и личные дела Львов могут при этом пострадать – на них просто может не хватить времени и сил. Но те Львы, которые уделят должное внимание своей личной жизни, получат адекватную отдачу.

Здоровье

В год Красного Петуха Львам нужно вовремя расслабляться и отдыхать, иначе можно растратить силы на полпути.

ДЕВА

Работа и финансы

Финансовые успехи Дев в этом году зависят только от них самих. Огненный Петух будет мало смотреть в их сторону, но пару благосклонных взглядов можно все же поймать и воспользоваться ими.

Любовь и семья

Среди друзей и родных Девы будут себя чувствовать спокойно и умиротворенно. Этот год подарит им много радости и приятных сюрпризов.

Здоровье

Что касается здоровья, то тут все напрямую зависит от настроения и умозаключений самих Дев. Если они этого захотят, то хорошее самочувствие и здоровье будут сопровождать их весь год.

ВЕСЫ

Работа и финансы

Год Красного Петуха для Весов будет более "уравновешенным" и удачным, чем предыдущий, а это уже хорошая новость. Основные успехи и удачи можно ожидать ближе к осени.

Любовь и семья

Атмосфера в делах любовных и семейных у Весов создается исключительно ими самими, так будет и в этот год. Огненный Петух может подбросить несколько сюрпризов, но они не изменят общей картины.

Здоровье

Настроение и здоровье Весов очень зависит от их душевного состояния. Если в душе и сердце - спокойствие, то и весь организм будет работать "как часы".

СКОРПИОН

Работа и финансы

В этом году Скорпионы могут достигнуть потрясающих успехов, полагаясь на свои собственные способности и интуицию. Огненный Петух не станет им особо помогать, но и препятствий чинить не будет.

Любовь и семья

В отношениях в семье советую больше доверять своей интуиции и проявлять чуткость. Чем больше времени Скорпионы проведут занимаясь личными делами, тем лучше для них.

Здоровье

Правильно продуманный и спланированный отдых – залог здоровья для Скорпионов в этом году. Отдохнувшим и бодрым Скорпионам ничего не угрожает.

СТРЕЛЕЦ

Работа и финансы

Огненный Петух благосклонен к Стрельцам и даст им много шансов на успех. Как Стрельцы реализуют эти шансы – это зависит только от них.

Любовь и семья

В личной жизни Стрельцов ожидают перемены и расставания, и относться к этим переменам надо тоже, как к прекрасным шансам.

Здоровье

Огненный характер Стрельцов, усиленный огненным нравом Красного Петуха, могут подтолкнуть представителей этого знака к необдуманным поступкм, ведущим к травмам и нервным срывам – следует поберечь себя.

КОЗЕРОГ

Работа и финансы

Расширение бизнеса, увеличение прибыли и заработной платы, продвижение по карьерной лестнице – все это ждет Козерогов, которые готовы принять помощь и содействие от Огненного Петуха.

Любовь и семья

В семейной жизни Козерогов ожидает целый букет приятных событий. Особенно вероятно пополнение в семействе и переезд в новый дом.

Здоровье

Здоровье и красота в этом году для Козерогов - синонимы. Чем больше внимания будет уделено в этом году внешности и здоровому образу жизни, чем лучше.

ВОДОЛЕЙ

Работа и финансы

Водолеи в год Огненного Петуха могут "получить от жизни все", стоит только захотеть и доверять своей интуиции, чтобы оказаться "в нужное время, в нужном месте".

Любовь и семья

Если между Водолеем и Красным Петухом вовремя возникнет доверие, то Хозяин года проследит за тем, чтобы в личной жизни Водолеев све было хорошо.

Здоровье

Если Водолеи не станут отдавать свою жизненную энергию "вампирам", которых хватает в их окружении, то им удасться избежать ужудшения своего здоровья.

РЫБЫ

Работа и финансы

Рыбы в этом году имеют все возможности прожить один из самых удачных периодов в своей жизни – поддержка Хозяина года им обеспечена.

Любовь и семья

Цепочка: дети – родители – "бабушкодедушки" в этом году самая уязвимая. Уделите внимание хорошему взаимодействию между поколениями.

Здоровье

Здоровье Рыб во многом зависит от их мнительности и ранимости. Оптимизм и "хорошие привычки" поддержат здоровье в прекрасном состоянии.

Теги материала: гороскоп, Новый год
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Лунный гороскоп на неделю 26 декабря - 1 января
Важное
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 26 декабря - 1 января
Восточный гороскоп: прогноз на 2017 год
Важное
Эксклюзив  Восточный гороскоп: прогноз на 2017 год
Что надо делать, а чего не надо делать в день зимнего солнцестояния
Важное
Эксклюзив  Что надо делать, а чего не надо делать в день зимнего солнцестояния
Лунный гороскоп на неделю 19-25 декабря
Важное
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 19-25 декабря
Лунный гороскоп на неделю 12 - 18 декабря
Важное
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 12 - 18 декабря
Лунный гороскоп на неделю 5 - 11 декабря
Важное
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 5 - 11 декабря

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
Эксклюзив  Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
27.12.2016
Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом
Эксклюзив  Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом
27.12.2016
Помогите детям: NewsOne проводит марафон по сбору средств для переселенцев
Эксклюзив  Помогите детям: NewsOne проводит марафон по сбору средств для переселенцев  Видеорепортаж
27.12.2016
Тука раскритиковал акцию ветеранов АТО по блокаде Донбасса
Эксклюзив  Тука раскритиковал акцию ветеранов АТО по блокаде Донбасса
27.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика