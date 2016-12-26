Лунный гороскоп на неделю 26 декабря – 1 января

Лилия Романова

На этой неделе нас ждет переход в новый календарный год, и это не просто праздник, это действительно энергетический рубеж. Перешагивая в новый год, мы идем навстречу переменам в нашей жизни. Очень хорошо, что в этом году, новый Лунный месяц начинается чуть раньше, чем наступает 1 января. Такое стечение обстоятельств дает нам возможность вовремя попрощаться со всем старым и отжившим, и подготовиться к обновлению своей жизни.

Понедельник, 26 декабря – 27-й Лунный день, и в начале этой ответственной недели хочу напомнить главное правило Уходящей Луны – это период для продолжения и завершения старых дел и подведения итогов. Поэтому новыми делами и в этот понедельник, и ближайшие дни, заниматься не нужно – спокойно завершайте дела уходящего года. Символами сегодняшних Лунных суток служат Жезл и Тризуб – они помогают нам принять правильные решения, и выбрать правильное направление дальнейшего движения. Очень благоприятно провести этот день в дороге или в гостях. Ключевые слова этого дня – гостеприимство и прибавление. Вашу семью тоже может ожидать расширение, прибавление и даже зачатие… А может быть свекровь или теща, друг детства, или маленький котенок, окажутся в этот день у вас на пороге. В любом случае, это хороший знак - "гостя" следует встретить радушно и приветливо. В эти Лунные сутки любые гости с собой приводят в дом счастье, благосостояние и удачу.

Вторник, 27 декабря – это благоприятные и светлые 28-е Лунные сутки. Гармоничная энергетика этого дня действует на людей умиротровяюще и даже оздоравливающе. В этот вторник советую вам сохранять приподнятое настроение и вести себя созидательно, то есть делать то, что дает хорошие результаты и "добрые всходы". Но, слишком бурной активности проявлять не нужно – "шараханье" из стороны сторону ни к чему хорошему не приведет. Этот Лунный день лучше всего всецело посвятить тому, что вы давно хотели воплотить в свою жизнь, и чем бы вы не занимались в этот день, если ваше дело искренно, то его ожидает успех. Отдельно хочу уделить внимание вашему стилю и имиджу. Именно в эти Лунные сутки можно внести радикальные изменения в вашу прическу и весь облик, и это понравится и вам, и окружающим вас людям.

Среда, 28 декабря – сложный, опасный и провокационный 29-й Лунный день, и с ним надо быть "поосторожнее". В идеале в эту среду, лучше всего самоустраниться от всех дел и просто "исчезнуть". Дела, встречи, общения, дажи обычные заботы в этот день рискуют приобрести неблагоприяную или даже скандальную окраску. Поэтому, рекомендации такие: ничего важного не планируем, от лишних общений уклоняемся, предпраздничные заботы, и особенно покупки, переносим на другой день. Самое лучшее занятие на эти Лунные сутки – это уборка. К изношенным вещам, ветхой мебели, надбитой посуде, треснувшим зеркалам, поломанной технике, в этот день можно быть беспощадными. Рекомендую вам также избавиться от всего, что вы не использовали последние три-пять лет. Освободите в своей жизни как можно больше места для обновления. Это касается и освобождения от обид, ненависти и чувства вины.

В четверг, 29 декабря – особенные календарные сутки. Ночью на нас буде продолжать негативно влиять 29-й Лунный день. В половине восьмого утра наступит время благодарности – 30-е Лунные сутки. А около девяти утра начнется на редкость длинный 1-й Лунный день, и это очень хорошо, и очень вовремя! Я бы сказала, что это самый важный день во всем Лунном месяце! Это то время, когда силой мысли, своими планами, мечтами и намерениями мы фомируем события всего будущего Лунного месяца. А в этот четверг, советую вам отодвинуть на время "дела насущные" и заняться планированием вашего будущего года. Рекомендую вам не просто "крутить" это у себя в голове – запишите! Писать надо только то, что вы хотите: здоровье, достаток, взаимопонимание… Ни в коем случае у вас в планах не должно быть: не болеть, не попадать в аварии, не ссориться… Только положительное, и в настоящем времени. Например: я счастлива и благодарна сейчас, за то, что в нашей стране мир, благоденствие и процветание…

Пятница, 30 декабря – 2-й Лунный день, и это значит, что в силу вступает период Прибывающей Луны! Именно в эту пятницу я рекомендую уделить основное время покупкам. Это касается и подарков, и продуктов на праздничный стол. Сдержитесь, не покупайте все это раньше, когда Луна еще убывает. Все, что вы купите в этот предпраздничный день, принесет вам гораздо больше радости и удовольствия, чем обычно. К тому же, в эти Лунные сутки абсолютно у всех людей обостряется интуиция. В этот день, прислушиваясь к собственным ощущениям, мы можем узнать, что для нас полезно, а что нет. Это касается всех сфер жизни, в том числе и взаимоотношений с людьми.

Суббота, 31 декабря – предновогодний особенный день, но он может оказаться сложным и опасным, если не уделить внимание его специфике. Символ этих 3-х Лунных суток – Леопард, который готовится к прыжку. У всех нас будет много физических сил, но агрессии может оказаться еще больше. Поэтому особое внимание я советую вам уделить той компании, с которой вы планируете праздновать. Это должны быть проверенные люди, с которыми вы обычно хорошо ладите. Постарайтесь в этот день правильно рассчитать дозу алкоголя – помните о "леопарде", который неожиданно может проснуться в каждом из нас. В целом, этот день может принести вам много радости и приятных сюрпризов.

В воскресенье, 1 января, мы проснемся в новом, 2017 году, и это будет уже 4-й Лунный день. Каким он станет для вас лично, от вас самих и зависит. Этот день можно назвать нейтральным, но это для тех, кто сохраняет в своей жизни гармонию и равновесие. Символ этого дня – Древо познания Добра и Зла. И, если добрых дел и мыслей в вашей жизни больше, то и этот день будет счастливым и добрым для вас. Но, если вы вольно или невольно допустили "перекос" в "темную" сторону, то события этих Лунных суток вам это обязательно покажут. А рекомендации на этот день простые – мудрость, спокойствие, уравновешенные мысли и поступки.

А о том, чем нас порадует первая неделя нового года, вы узнаете в следующем выпуске Лунного гороскопа на MIGnews.com.ua в понедельник.