Восточный гороскоп: прогноз на 2017 год

Лилия Романова

Наступающий 2017-й год по Восточному календарю является годом Огненного Петуха.

Несмотря на то, что наиболее успешным он будет для рожденных под звездой хозяина 2017 года людей, каждому необходимо знать, какие успехи его ждут на работе, в финансовом плане, в семье, любви и как этот год повлияет на его здоровье.

Крыса

Работа и финансы

Крысам в этом году нужно будет бороться за свое "место под солнцем" и за благосклонность Хозяина Года – Красного Петуха. Если приложить усилия, то все шансы добиться финансового успеха у нее есть.



Любовь и семья

В личной жизни Крысам тоже придется самостоятельно решать все вопросы и доказывать свою правоту. Но, лучше все же договориться, особенно с близкими людьми.



Здоровье

Если не беречь себя и не уделять достаточно времени отдыху, то именно здоровье може оказаться самым "слабым звеном" в этом году.



Бык

Работа и финансы

Огненный Петух вдохновит Быка на ударный труд и подвиги, а это хорошо скажется на его карьере и финансовых успехах. Возможны крупные покупки, выигрыши и получение неожиданного наследства.

Любовь и семья

А вот от "подвигов" в личной жизни лучше воздержаться. Спокойствие, осмотрительность, терпение, и конечно же, любовь, дадут свои положительные результаты.

Здоровье

В этом году Быкам надо беречь себя, следить за свим весом и фигурой и "не злоупотреблять".



Тигр

Работа и финансы

Второй год подряд Тигр имеет гораздо больше шансов на успех, чем многие другие, а Огненный Петух способен еще более приумножить эти шансы.



Любовь и семья

Все течет, все меняется, и в личной жизни у Тигра много перемен. Какие-то из них бросаются в глаза, а какие-то чуть заметны. Этот год покажет "все как есть" и расставит все по своим местам,



Здоровье

Чтобы чувствовать себя здоровыми, Тиграм надо вовремя направлять свои негативные порывы и эмоции в творческое русло.



Кролик (Кот)

Работа и финансы

"Два сапога – пара", вот чего точно нельзя сказать про Кота и Петуха. Они скорее, соперники, чем соратники. Но, активный соперник может принести гораздо больше пользы, чем пассивный соратник.



Любовь и семья

В личной и семейной жизни КотоКролика ожидают настоящие "американские горки". Каждый попробует "пощекотать ему нервы", и поэтому нужно иметь холодный ум и мудрое сердце.



Здоровье

Суматоха, недосыпания, перекусы на ходу – все это может привести к нервному истощению, причем уже в начале года. Вывод очевиден – не переутруждайте себя.



Дракон

Работа и финансы

"Держи карман шире" - именно это, причем в прямом смысле, можно пожелать Дракону в год Огненного Петуха. Все самое яркое, дорогое и великолепное достанется именно ему.



Любовь и семья

У тех Драконов, которые готовы щедро делиться своей заботой и сердечностью, год Огненного Петуха будет наполнен любовью и благодарностью.



Здоровье

Отдых на природе, путешествия, медитации в местах силы – все это для Драконов тот целебный бальзам, который им просто необходим. Этот год принесет Драконам укрепление здоровья и даже исцеление.



Змея

Работа и финансы

Для того, чтобы приуспеть в этом году, Змее нужно проявить гибкость и изворотливость. При правильном подходе и взвешенных решениях, год Огненного Петуха для Змеи может быть одним из самых удачных в жизни.



Любовь и семья

Семья и близкие для Змеи в этом году будут "лучиками света в темном царстве". Взаимопонимание и любовь помогут преодолеть все трудности этого года.



Здоровье

По здоровью, это тоже будет не самый простой год для Змеи, но отдых и профилактические меры могут значительно облегчить те неприятные сюрпризы, которые приготовил для нее Огненный Петух.



Лошадь

Работа и финансы

В этом году только в коллективе и партнерстве Лошадь может достигнуть настоящих успехов. Поэтому на свое окружение Лошадям стоит обратить особое внимание уже сейчас.



Любовь и семья

В личной жизни Лошадям нужно применять тот же принципы – взаимопонимание, партнерство, шаги на встречу друг другу. У одиноких Лошадей, повысятся шансы найти себе достойную пару.



Здоровье

Профилактика, фитнес и активный отдых в хорошей компании – вот что нужно Лошади для поддержания себя в здоровой форме.



Коза (Овца)

Работа и финансы

В этом году великодушный Петух откроет для Козы (Овцы) такие возможности и перспективы, о которых она даже не мечтала. Сотрудничество с Хозяином Года приведет ее к успеху и процветанию.



Любовь и семья

В личных и семейных отношениях Козе (Овце) нужно быть внимательнее к другим и не "тянуть одело на себя". При таком подходе она просто будет "купаться" в любви и радости.



Здоровье

Здоровье и красота для Козы в этом году понятия неразделимые. Поэтому, в первую очередь надо заботиться о своей фигуре и питании, а все остальное "приложится".



Обезьяна

Работа и финансы

Хозяйке прошлого года будет сложно смириться с утратой своих полномочий. Если она спокойно "уйдет в тень" и займется своими делами, то все у нее будет хорошо.



Любовь и семья

Уходящий год у Обезьян был перенасыщен событиями и людьми. Теперь надо "сбросить газ", присмотреться к новым обстоятельствам и уделять внимание только тем, кто по-настоящему дорог и близок.



Здоровье

Подвижной и оптимистичной Обезьяне главное – не впадать в "уныние". Злость и плохое настроение тут же отразятся на здоровье. Поэтому надо отпустить все обиды и неприятности и просто "радоваться жизни".



Петух

Работа и финансы

Нетрудно догадаться, что именно Петухам будет больше всего "везти" в год Огненного Петуха. Как говорится: "на Бога надейся, а сам не плошай".



Любовь и семья

Петухам будет непросто уделить свое внимание всем, но этого делать, как раз, и не надо. Если проявлять свою заботу и любовь в рамках "ближнего круга", то все будет хорошо.



Здоровье

Хозяину Года стоит подойти к вопросу здоровья нетрадиционными способами: театры, художественные выствки, арт-терапия, психоанализ, духовные практики.



Собака

Работа и финансы

Петух может вовлечь Собак в ненужные им авантюры. Не надо в этом году излишне рисковать. А вот, проверенные и взвешенные шаги дадут свои положительные результаты.



Любовь и семья

Семья и настоящие друзья – это самое важное для Собак всегда, а в этом непростом для них году, особенно.



Здоровье

Простудные заболевания – вот что может просто преследовать Собак в этом году, но они могут возникать, как способ получить дополнительное время для отдыха.



Свинья (Кабан)