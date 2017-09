Made in Ukraine или Мade in the world: что нам выгоднее

Экономическая глобализация — это мощный тренд, в стороне от которого не остается практически ни одна из стран мира. Чтобы использовать глобализацию для собственного развития, Украине необходимо найти баланс между защитой своих интересов и интеграцией в глобальную сеть добавленной стоимости.

На протяжении последних десятилетий модель мировой торговли изменилась в сторону стратегических альянсов, межотраслевых кластеров, виртуальных организаций. Сегодня компании распределяют свои операции по исследованиям и разработке, производству и продаже по всему миру, тесно переплетая их между разными странами.

Авиаиндустрия Англии, например, занимает второе место в мире, ежегодно принося экономике страны 31 млрд фунтов стерлингов, из которых 28,5 млрд поступают посредством экспорта. При этом два основных производителя самолетов — общеевропейский Airbus и американский Boeing — не имеют в Англии полного цикла производства, но в то же время зависят от английских запасных частей.

Используя промежуточные товары и услуги из других стран без необходимости развивать на месте целую индустрию, компании и страны повышают собственную конкурентоспособность. Сегодня в большинстве экономик 30 % промежуточного импорта приводит к экспорту.

Нет сомнений относительно того, что растущая взаимосвязь между экономиками открывает большие возможности. Но вместе с тем это бросает новые вызовы развивающимся странам, в том числе политические. Как же Украине синхронизировать национальную политику и защиту интересов страны с глобальной природой экономической деятельности? Какое место займет наша страна в глобальной сети добавленной стоимости? Кто получает из этой сети наибольшую пользу? Что означает маркировка Made in Ukraine — игру на патриотических чувствах потребителей или реальную экономическую выгоду? Собственным мнением относительно указанной проблематики будут делиться международные эксперты топ-уровня в рамках дискуссии Made in Ukraine vs Made in the World в ходе четвертого Киевского международного экономического форума, который состоится 5–6 октября 2017 года. Среди участников дискуссии — директор IMD World Competitiveness Center Артуро Брис, вице-президент и глава Инновационного центра компании Gartner Зеви Майкл и другие.

