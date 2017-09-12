От светодиодных лампочек до электростанций: электротехническое оборудование в магазине 220 Volt

220 Volt - компания, которая специализируется на продаже промышленного и бытового электрооборудования. Ее ассортимент помогает решить проблему неэффективного энергоснабжения или его отсутствия частным и корпоративным клиентам. Каталог продукции включает все необходимое оборудование для оптимизации системы электроснабжения от А до Я или создания ее с нуля. Это низко- и высоковольтное электрооборудование европейских, азиатских и американских производителей, аппаратура для автоматизации частных домов и промышленных объектов.

Электротехническое оборудование для решения любых задач

Если вы живете в квартире со старой проводкой и вас заботит вопрос нестабильной подачи электроэнергии, защиты бытовой техники от скачков напряжения, экономии энергоресурсов и бюджета, тогда вам следует обратить внимание на стабилизаторы и источники бесперебойного питания.

Владельцам дач и частных домов трудно обойтись без оборудования для отопления, полива, создания автономной системы электроснабжения: дизельных, газовых и бензиновых генераторов, АВР, аккумуляторов, тепловых насосов, систем для подведения и отвода воды, центробежных насосов для полива, гелиосистем, солнечных батарей.

В магазине широко представлены щитовое оборудование, счетчики, контакторы, преобразователи напряжения, трансформаторы, сопутствующие товары.

Чтобы вы могли создать комфортный микроклимат в доме, в магазине реализуются системы теплых полов.

С полным перечнем категорий товаров можно ознакомиться на главной странице сайта - 220volt.com.ua.

Оборудование мировых брендов по лояльной цене

Компания 220 Volt - официальный дилер отечественных и мировых брендов, что подтверждают соответствующие сертификаты, которые вы можете просмотреть в специальном разделе сайта. Ее партнеры - более 350 компаний, среди которых такие именитые производители:

Challenger

Dalgakiran

FIRMAN

FORTE

GERRARD

HONDA

HYUNDAI

Konner&Sohnen

Matari

Ventura

Укртехнология

Сотрудники 220 Volt знают все не только о технике, но и о компаниях, которые ее производят, об их специализации, преимуществах, сферах применения техники, положении на рынке и репутации.

Магазин налаживает связь с производителями, а вы получаете электрооборудование по лояльной цене со склада или прямо с завода. Чтобы оптимизировать расходы, планируя приобрести дорогостоящую технику, изучите разделы сайта "Распродажа" и "Акции", где размещены товары со скидкой до 20%.

220 Volt - больше чем продавец

В этом интернет-магазине помогут определиться с выбором, подобрать оборудование. Сервис компании 220 Volt - это доставка, монтаж, наладка и дальнейшее обслуживание техники. Штатные специалисты оказывают услуги по проектированию электроснабжения и занимаются согласованием всех вопросов в соответствующих службах и организациях.

Вас не оставят один на один со сложной техникой, вам не придется искать специалистов, которые займутся установкой дорогостоящих систем. На основании лицензии от Государственной архитектурно-строительной инспекции проектировщики, инженеры-электрики, монтажники компании устанавливают оборудование разных типов: от стабилизаторов и ИБП в квартирах до создания электрических станций на основе солнечных батарей или мощных генераторов на 2 000 кВт.

Если у вас есть вопросы, задавайте их специалистам, выбрав удобную для себя форму связи: телефонный звонок, электронное письмо, живое общение в киевском офисе на ул. Бальзака, 4.

Для тех кто любит разбираться во всем самостоятельно, на сайте публикуются статьи с полезной информацией. Плюсы и минусы, сходства и отличия, особенности работы электрооборудования - обзоры техники и советы профессионалов помогут определиться с выбором.

Преимущества покупки электрооборудования в 220 Volt

Специалисты компании сопровождают вас на всех этапах сотрудничества: от консультации во время выбора техники до создания проекта автономной электросети, монтажа, наладки и обслуживания оборудования.

Клиентам магазина доступны:

Товары более 350 производителей из Украины, Европы, Азии, Америки.

Удобные способы оплаты: наложенный платеж, перевод денег с карт Visa и MasterCard; перевод средств на расчетный счет, оплата частями.

Услуги 9 служб доставки. В магазине позаботятся о том, чтобы оборудование прибыло по указанному адресу в оговоренный срок и подходящим для вас способом.

Оборудование приобретается напрямую у производителя, что позволяет реализовывать его розничным покупателям по складской цене и регулярно организовывать акции и распродажи.

Компания соблюдает все гарантийные обязательства, которые дает на продукцию производитель. Вы имеете право вернуть или обменять товар в 14-дневный срок согласно с украинским законодательством.