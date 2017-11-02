НБУ озвучил основные угрозы для стабильности гривны

MIGnews.com.ua

В Национальной банке Украины заявили, что высокий уровень ликвидности в банковском секторе и исторически высокая ликвидность на счетах государства могут угрожать стабильности национальной валюты.

"Ликвидность банковской системы продолжает находиться на беспрецедентно высоком уровне. При этом банки вкладывают средства в депозитные сертификаты НБУ и государственные ценные бумаги… Правительство накопило исторически высокие остатки средств на казначейском счете в Национальном банке. Средства местных бюджетов продолжают размещаться на депозитах банков вместо расширения инвестирования реального сектора экономики", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что столь большие объемы ликвидности говорят о формировании "монетарного навеса", который сконцентрирован в банковской системе и государственном секторе.

"Учитывая текущее состояние денежно-кредитного рынка, расходование средств правительством в течение короткого периода времени, как это традиционно происходило в конце года, может иметь более существенные риски стабильности денежной единицы Украины, чем в предыдущие годы", - отметили в НБУ.