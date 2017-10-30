Госдолг Украины вырос почти на полмиллиарда долларов

MIGnews.com.ua

Совокупный государственный и гарантированный долг Украины достиг 77 миллиардов долларов. Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства финансов Украины.

По полученным данным, госдолг вырос на 0,62% или на 470 миллионов долларов. В национальной валюте увеличение задолженности выросло на 4,32% или 84,65 миллиарда гривен и достигло 2,04 триллионов гривен.

Также сообщается, что в целом по состоянию на 30 сентября размер госдолга составил 1,7 триллиона гривен или 65 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что в предыдущем месяце госдолг составил 1,6 триллиона гривен или 64,4 миллиарда долларов.

Кроме того сообщается, что прямой внешний долг за месяц увеличился на 1,3 миллиарда долларов до 38,6 миллиарда долларов, тогда как прямой внутренний долг вырос на 4,7 миллиарда гривен до 699,7 миллиарда гривен, или 26,3 миллиарда долларов. При этом гарантированный государством долг на конец сентября составлял 318,3 миллиарда гривен, или 12 миллиардов долларов.