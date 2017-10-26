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НБУ: Украина не будет отказываться от российского рубля
26.10.2017 16:59

НБУ: Украина не будет отказываться от российского рубля

Заместитель председателя Национального банка Олег Чурий заявил, что Украина не будет запрещать обращение российского рубля в стране, передает Интерфакс-Украина.

"Несколько недель назад НБУ запретил обменным пунктам уполномоченных банков принимать российские рубли с изображением украинских (оккупированных) территорий…В настоящее время у нас нет никаких планов по дальнейшему запрету хождения наличных российских рублей на территории Украины", - заявил Чурий.

При этом он подчеркнул, что в Украине российская валюта достаточно востребована.

"Мы не запрещаем обращение никакой иностранной валюты, если она проходит через банки или через обменные пункты", - отметил замглавы НБУ.

Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о погашении кредитных долгов для жителей аннексированного Крыма перед украинскими банками.

Теги материала: НБУ, рубль, обращение, Россия
Новости СМИ2
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