Moody's: Украинская банковская система преодолела кризис

Банковская система Украины смогла преодолеть кризис. Такое заявление сделал директор банковской группы Moody's Investors Service Ярослав Совгира, сообщают Українські новини.
Также отмечается, что банки Украины выходят из состояния неплатежеспособности.
"Мы ожидаем, что уровень проблемных кредитов в банковской системе Украины будет снижаться за счет реструктуризации, списания долгов, за счет того, что растет экономика, снижаются процентные ставки, идет умеренный рост кредитного портфеля. Но сейчас уровень проблемных кредитов в Украине самый высокий в СНГ и восточной Европе. Для того, чтобы проблемная задолженность вышла на приемлемый уровень, нужно несколько лет", - заявил Совгира.
При этом он подчеркнул, что прибыльность банков вырастет за счет снижения отчислений в резервы.
"Основная часть резервов уже сформирована. Действительно снижается уровень фондирования вслед за падением инфляции и начинает расти кредитование. Это должно обеспечить рост операционной прибыли пока умеренной, но система условно выйдет на точку безубыточности, что является большим прогрессом по сравнению с прошлым годом. Хотя система будет прибыльной и в следующем году, будет большое количество убыточных банков", - заявил представитель Moody's.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что международные резервы Национального банка Украины выросли до 19 миллиардов долларов.