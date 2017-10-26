Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Экономика
Moody's: Украинская банковская система преодолела кризис
26.10.2017 12:55

Moody's: Украинская банковская система преодолела кризис

Банковская система Украины смогла преодолеть кризис. Такое заявление сделал директор банковской группы Moody's Investors Service Ярослав Совгира, сообщают Українські новини.

Также отмечается, что банки Украины выходят из состояния неплатежеспособности.

"Мы ожидаем, что уровень проблемных кредитов в банковской системе Украины будет снижаться за счет реструктуризации, списания долгов, за счет того, что растет экономика, снижаются процентные ставки, идет умеренный рост кредитного портфеля. Но сейчас уровень проблемных кредитов в Украине самый высокий в СНГ и восточной Европе. Для того, чтобы проблемная задолженность вышла на приемлемый уровень, нужно несколько лет", - заявил Совгира.

При этом он подчеркнул, что прибыльность банков вырастет за счет снижения отчислений в резервы.

"Основная часть резервов уже сформирована. Действительно снижается уровень фондирования вслед за падением инфляции и начинает расти кредитование. Это должно обеспечить рост операционной прибыли пока умеренной, но система условно выйдет на точку безубыточности, что является большим прогрессом по сравнению с прошлым годом. Хотя система будет прибыльной и в следующем году, будет большое количество убыточных банков", - заявил представитель Moody's.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что международные резервы Национального банка Украины выросли до 19 миллиардов долларов.

Теги материала: Украина, банковская система, кризис
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [4] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Украине продлили чрезвычайное положение в энергетике
Важное
В Украине продлили чрезвычайное положение в энергетике
S&P: Банковская система Украины находится в высокой зоне риска
Важное
S&P: Банковская система Украины находится в высокой зоне риска
В НБУ заявили о готовности украинских банков к кредитованию
Важное
В НБУ заявили о готовности украинских банков к кредитованию
Гройсман о национализации ПриватБанка: Отныне деньги украинцев надежно защищены
Важное
Гройсман о национализации ПриватБанка: Отныне деньги украинцев надежно защищены  Видеорепортаж
ООН: Мировой экономике угрожает новая фаза финансового кризиса
Важное
ООН: Мировой экономике угрожает новая фаза финансового кризиса
Почему экономика Украины не начинает восстановление
Важное
Эксклюзив  Почему экономика Украины не начинает восстановление

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
Эксклюзив  Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
25.10.2017
Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
Эксклюзив  Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
24.10.2017
Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
Эксклюзив  Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
23.10.2017
Шевченко рассказал о своих политических планах
Эксклюзив  Шевченко рассказал о своих политических планах
23.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика