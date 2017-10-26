Moody's: Украинская банковская система преодолела кризис

MIGnews.com.ua

Банковская система Украины смогла преодолеть кризис. Такое заявление сделал директор банковской группы Moody's Investors Service Ярослав Совгира, сообщают Українські новини .

Также отмечается, что банки Украины выходят из состояния неплатежеспособности.

"Мы ожидаем, что уровень проблемных кредитов в банковской системе Украины будет снижаться за счет реструктуризации, списания долгов, за счет того, что растет экономика, снижаются процентные ставки, идет умеренный рост кредитного портфеля. Но сейчас уровень проблемных кредитов в Украине самый высокий в СНГ и восточной Европе. Для того, чтобы проблемная задолженность вышла на приемлемый уровень, нужно несколько лет", - заявил Совгира.

При этом он подчеркнул, что прибыльность банков вырастет за счет снижения отчислений в резервы.

"Основная часть резервов уже сформирована. Действительно снижается уровень фондирования вслед за падением инфляции и начинает расти кредитование. Это должно обеспечить рост операционной прибыли пока умеренной, но система условно выйдет на точку безубыточности, что является большим прогрессом по сравнению с прошлым годом. Хотя система будет прибыльной и в следующем году, будет большое количество убыточных банков", - заявил представитель Moody's.