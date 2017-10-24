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Национальный банк Украины ввел в обращение новую монету
24.10.2017 16:31

Национальный банк Украины ввел в обращение новую монету  Фоторепортаж

Национальный банк Украины во вторник, 24 октября, ввел в обращение в стране памятную монету, которую посвятил столетию Национального академического украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины на официальном сайте.

"Монета посвящена театру, созданном в 1917 году в Киеве при поддержке Центральной Рады как Украинский национальный театр, который объединил актеров разных театральных трупп", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, известно, что данный театр был первым театром государства, который гастролировал при финансировании правительства.

Также подчеркивается, что новые монеты будут иметь номинал  5 гривен и изготавливаться из нейзильбера. Их тираж - 35 тысяч штук, розничная цена каждой из которых сейчас равна 43 гривнам.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 25 июля, Национальный банк Украины вводит в оборот монету, которую посвятили 85-летию со дня основания Киевской области. Номинал данной монеты - пять гривен, а ее тираж - 35 тысяч экземпляров.  Масса каждой монеты - 9,4 грамма, а диаметр - 28 миллиметров. 

Теги материала: НБУ, банк, монета, Национальный банк Украины, памятная монета, театр
Новости СМИ2
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