В "Газпроме" назвали условия для возобновления поставок газа в Украину

MIGnews.com.ua

Вопрос возобновления российским "Газпромом" поставки газа Украине находится в плоскости долгосрочных взаимоотношений регулятора РФ с покупателями из Европы.

Таким образом официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов прокомментировал заявление вице-премьер-министра Украины Владимира Кистиона о возможном возобновлении закупок Украиной российского газа, пишет Прайм.

‎"Точка сдачи "Газпромом" газа своим покупателям - это вопрос взаимоотношений не с Украиной, а с нашими европейскими клиентами по долгосрочным контрактам", - заявил куприянов.

При этом он подчеркнул, что для изменения условий поставок газа нужно пересмотреть условия долгосрочных контрактов с потребителями из стран Европейского союза.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, вице-премьер-министр Владимир Кистион заявил, что закупка природного газа у российского монополиста "Газпром" в нынешнем формате отношений является рискованным и безответственным мероприятием.