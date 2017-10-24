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Коболев: Украина с 2021 года может стать экспортером газа
24.10.2017 14:39

Коболев: Украина с 2021 года может стать экспортером газа

Украина до 2021 года может стать экспортером газа. Такое заявление сделал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, пишет РБК-Украина.

По его словам, уже до конца 2020 года Украина может перестать быть чистым импортером газа.

"Реализация стратегии развития компании и трансформация энергорынка может обеспечить прирост ВВП Украины более чем на 7% и увеличить доходы бюджета более чем на 8 млрд долларов", - заявил Коболев по итогам 20-й международной конференции "Нефть и газ 2017".

При этом он подчеркнул, что Украина сумела увеличить добычу газа на 600 млн куб. м в этом году благодаря эффекту крупной компании, которая может привлекать значительные по объему и дешевые средства.

Также Коболев отметил, что средневзвешенная стоимость кредитов от ЕБРР и Всемирного банка, привлеченных "Нафтогазом", составляет менее 2% годовых.

Как сообщал MIGnews.com.ua, НАК "Нафтогаз Украины" в течение девяти месяцев текущего года импортировал из Европы 7,1 миллиарда кубометров газа. 

Теги материала: Нафтогаз, Андрей Коболев, экспорт, газ
Новости СМИ2
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