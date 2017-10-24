Коболев: Украина с 2021 года может стать экспортером газа

MIGnews.com.ua

Украина до 2021 года может стать экспортером газа. Такое заявление сделал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, пишет РБК-Украина .

По его словам, уже до конца 2020 года Украина может перестать быть чистым импортером газа.

"Реализация стратегии развития компании и трансформация энергорынка может обеспечить прирост ВВП Украины более чем на 7% и увеличить доходы бюджета более чем на 8 млрд долларов", - заявил Коболев по итогам 20-й международной конференции "Нефть и газ 2017".

При этом он подчеркнул, что Украина сумела увеличить добычу газа на 600 млн куб. м в этом году благодаря эффекту крупной компании, которая может привлекать значительные по объему и дешевые средства.

Также Коболев отметил, что средневзвешенная стоимость кредитов от ЕБРР и Всемирного банка, привлеченных "Нафтогазом", составляет менее 2% годовых.