Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Экономика
Кистион: Украина может вернуться к закупкам российского газа
23.10.2017 12:26

Кистион: Украина может вернуться к закупкам российского газа

Закупка природного газа у российского монополиста "Газпром" в нынешнем формате отношений является рискованным и безответственным мероприятием. Такое заявление сделал ице-премьер-министр Владимир Кистион, сообщает Экономическая правда.

В то же время он считает, что ситуация может измениться после перевода Европой закупки российского газа на границу с РФ.

"Никогда не говори никогда. Если бы мы перенесли точку учета по транзиту на восточную границу, такой вариант (прямой закупки газа у "Газпрома", - ред.) можно было бы рассматривать", - сказал вице-премьер-министр.

Кроме того, комментируя заявление о том, что газ из Российской Федерации может быть дешевле, чем тот, который Украина закупает в Европе, отметил, что "бесплатный сыр бывает только в мышеловке".

"Мы можем проанализировать предыдущий опыт, когда нас привязывали привлекательными условиями, а затем решали все свои вопросы", - подчеркнул он.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, украинская сторона не намерена выплачивать "Газпрому" штрафы и пеню за невыполнение пункта контракта о поставке газа, согласно с которым должна ежегодно закупать определенный объем газа.

Теги материала: газ, Газпром, Владимир Кистион, закупка
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [26] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Данилюк сообщил подробности переговоров с МВФ по цене на газ
Важное
Данилюк сообщил подробности переговоров с МВФ по цене на газ
"Нафтогаз" в два раза увеличил закупки газа
Важное
"Нафтогаз" в два раза увеличил закупки газа
Минэнергоугля хочет изменить формулу расчета цены на газ
Важное
Минэнергоугля хочет изменить формулу расчета цены на газ
В "Нафтогазе" заявили, что не будут платить "Газпрому" миллиардный штраф
Важное
В "Нафтогазе" заявили, что не будут платить "Газпрому" миллиардный штраф
Минэнергоугля: В Украине на 18% нужно повысить цены на газ
Важное
Минэнергоугля: В Украине на 18% нужно повысить цены на газ
Гройсман пообещал снизить тарифы на газ для населения
Важное
Гройсман пообещал снизить тарифы на газ для населения

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лунный гороскоп на неделю 23 - 29 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 23 - 29 октября
23.10.2017
Охрименко: МВФ не требует от Украины повышения тарифов на газ
Эксклюзив  Охрименко: МВФ не требует от Украины повышения тарифов на газ
18.10.2017
Соболев призвал людей приносить чай с бутербродами на митинг под Радой
Эксклюзив  Соболев призвал людей приносить чай с бутербродами на митинг под Радой
18.10.2017
Лунный гороскоп на неделю 17-22 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 17-22 октября
17.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика