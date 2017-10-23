Кистион: Украина может вернуться к закупкам российского газа

MIGnews.com.ua

Закупка природного газа у российского монополиста "Газпром" в нынешнем формате отношений является рискованным и безответственным мероприятием. Такое заявление сделал ице-премьер-министр Владимир Кистион, сообщает Экономическая правда .

В то же время он считает, что ситуация может измениться после перевода Европой закупки российского газа на границу с РФ.

"Никогда не говори никогда. Если бы мы перенесли точку учета по транзиту на восточную границу, такой вариант (прямой закупки газа у "Газпрома", - ред.) можно было бы рассматривать", - сказал вице-премьер-министр.

Кроме того, комментируя заявление о том, что газ из Российской Федерации может быть дешевле, чем тот, который Украина закупает в Европе, отметил, что "бесплатный сыр бывает только в мышеловке".

"Мы можем проанализировать предыдущий опыт, когда нас привязывали привлекательными условиями, а затем решали все свои вопросы", - подчеркнул он.