В ГФС сообщили, за что взыскали с "Яндекса" более 5 млн гривен

MIGnews.com.ua

Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Украины стребовал от компании "Яндекс" 5, 4 миллиона гривен в качестве налогового долга на прибыль компании за первый квартал текущего года, а также по налогу на добавленную стоимость. О соответствующем факте сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

По словам представителей фискальной службы, основание для взыскания данной сумы - положения закона Украины от 21.12.2016 №1797-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины".

В ГФС отметили, что налоговый долг взыскали в полном объеме благодаря выставлению инкассовых поручений в банковские учреждения, которые обслуживают предприятие "Яндекс.Украина".

"С начала 2017 года на выполнение указанного закона Офис крупных налогоплательщиков направил на счета предприятий-должников больше 13 тысяч инкассовых поручений и взыскал в счет погашения налогового долга 246 миллионов гривен, в том числе, в сентябре - 13, 7 миллиона гривен", - отметили в пресс-службе.