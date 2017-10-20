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В ГФС сообщили, за что взыскали с "Яндекса" более 5 млн гривен
20.10.2017 15:34

В ГФС сообщили, за что взыскали с "Яндекса" более 5 млн гривен

Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Украины стребовал от компании "Яндекс" 5, 4 миллиона гривен в качестве налогового долга на прибыль компании за первый квартал текущего года, а также по налогу на добавленную стоимость. О соответствующем факте сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

По словам представителей фискальной службы, основание для взыскания данной сумы - положения закона Украины от 21.12.2016 №1797-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины".

В ГФС отметили, что налоговый долг взыскали в полном объеме благодаря выставлению инкассовых поручений в банковские учреждения, которые обслуживают предприятие "Яндекс.Украина".

"С начала 2017 года на выполнение указанного закона Офис крупных налогоплательщиков направил на счета предприятий-должников больше 13 тысяч инкассовых поручений и взыскал в счет погашения налогового долга 246 миллионов гривен, в том числе, в сентябре - 13, 7 миллиона гривен", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Европейская комиссия оштрафовала американскую компанию Amazon на сумму в размере 250 миллионов евро. Компания получила несправедливое налоговое преимущество в Люксембурге и  платила значительно меньше налогов, чем другие компании".

Теги материала: налог, Единый налог, ГФС, Государственная фискальная служба, яндекс, Долг
Новости СМИ2
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