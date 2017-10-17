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В Киеве пройдет Международный энергетический форум "Неделя Открытой Энергетики"
17.10.2017 18:28

В Киеве пройдет Международный энергетический форум "Неделя Открытой Энергетики"

Всеукраинская Энергетическая Ассамблея приглашает представителей СМИ и экспертов отрасли принять участие в крупнейшей дискуссионной платформе энергетиков, власти и бизнеса - Международном энергетическом форуме "Неделя Открытой Энергетики 2017".

Сегодня важны опыт и публичная экспертиза участников топливно-энергетической отрасли в условиях перехода на новые современные алгоритмы взаимоотношений при имплементации нового законодательства в энергетике. В частности, Закона Украины "Об электроэнергетике", в вопросах оптимизации тарифной политики, решении вопросов кредиторско-дебиторской задолженности, а также реформирования сектора в контексте евроинтеграционных стремлений независимой Украины и объединения энергосистемы Украины с европейской ENTSO-E.

Приглашенные участники Международного энергетического форума:

Владимир Кистион, вице-премьер-министр Украины;

Игорь Насалик, министр энергетики и угольной промышленности Украины;

Павел Климкин, министр иностранных дел Украины;

Александр Домбровский, и.о. председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности;

Дмитрий Вовк, председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП);

Юрий Гнатюк, директор ГП "Энергорынок";

Сергей Савчук, Председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины;

Всеволод Ковальчук, и.о. директора НЭК "Укрэнерго";

Юрий Недашковский, президент ГП "НАЭК Энергоатом";

Торстен Веллерт (Torsten Woellert), руководитель энергетической группы Группы Поддержки Украины Представительства ЕС в Украине;

Представители украинских и международных энергетических компаний, профессиональных союзов и эксперты топливно-энергетической отрасли.

Модератор Международного энергетического форума:

Иван Плачков, председатель Всеукраинской Энергетической Ассамблеи.

Вопросы, которые будут вынесены на обсуждение участниками Форума:

  • Взаимоотношения между потребителями и естественными монополиями.

  • Новый Закон Украины "О рынке электрической энергии".

  • Реализация положений Энергетической стратегии Украины до 2035 года.

  • Интеграция ОЭС Украины в общеевропейскую ENTSO-E.

  • Задача Украины относительно сокращения выбросов согласно Директивами ЕС.

  • Место и роль атомной энергетики в энергетической системе Украины.

  • Модернизация газотранспортной системы (ГТС) Украины.

  • Увеличение добычи природного газа в Украине, как главный фактор повышения энергетической безопасности страны.

  • Реформирование угольной отрасли Украины.

  • Перспективы развития альтернативной энергетики в Украине.

  • Новейшие технологии в энергетическом и электротехническом машиностроении.

Место проведения: "Гольф Центр Гранд Холл", г. Киев, Оболонская Набережная, 20.

Подробная программа Форума: https://vse.energy/spec-projects/open-energy-week

Теги материала: Киев, форум, энергетика, энергосистема
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