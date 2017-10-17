В Киеве пройдет Международный энергетический форум "Неделя Открытой Энергетики"

Всеукраинская Энергетическая Ассамблея приглашает представителей СМИ и экспертов отрасли принять участие в крупнейшей дискуссионной платформе энергетиков, власти и бизнеса - Международном энергетическом форуме "Неделя Открытой Энергетики 2017".
Сегодня важны опыт и публичная экспертиза участников топливно-энергетической отрасли в условиях перехода на новые современные алгоритмы взаимоотношений при имплементации нового законодательства в энергетике. В частности, Закона Украины "Об электроэнергетике", в вопросах оптимизации тарифной политики, решении вопросов кредиторско-дебиторской задолженности, а также реформирования сектора в контексте евроинтеграционных стремлений независимой Украины и объединения энергосистемы Украины с европейской ENTSO-E.
Приглашенные участники Международного энергетического форума:
✔Владимир Кистион, вице-премьер-министр Украины;
✔Игорь Насалик, министр энергетики и угольной промышленности Украины;
✔Павел Климкин, министр иностранных дел Украины;
✔Александр Домбровский, и.о. председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности;
✔Дмитрий Вовк, председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП);
✔Юрий Гнатюк, директор ГП "Энергорынок";
✔Сергей Савчук, Председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины;
✔Всеволод Ковальчук, и.о. директора НЭК "Укрэнерго";
✔Юрий Недашковский, президент ГП "НАЭК Энергоатом";
✔Торстен Веллерт (Torsten Woellert), руководитель энергетической группы Группы Поддержки Украины Представительства ЕС в Украине;
Представители украинских и международных энергетических компаний, профессиональных союзов и эксперты топливно-энергетической отрасли.
Модератор Международного энергетического форума:
✔Иван Плачков, председатель Всеукраинской Энергетической Ассамблеи.
Вопросы, которые будут вынесены на обсуждение участниками Форума:
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Взаимоотношения между потребителями и естественными монополиями.
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Новый Закон Украины "О рынке электрической энергии".
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Реализация положений Энергетической стратегии Украины до 2035 года.
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Интеграция ОЭС Украины в общеевропейскую ENTSO-E.
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Задача Украины относительно сокращения выбросов согласно Директивами ЕС.
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Место и роль атомной энергетики в энергетической системе Украины.
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Модернизация газотранспортной системы (ГТС) Украины.
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Увеличение добычи природного газа в Украине, как главный фактор повышения энергетической безопасности страны.
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Реформирование угольной отрасли Украины.
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Перспективы развития альтернативной энергетики в Украине.
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Новейшие технологии в энергетическом и электротехническом машиностроении.
Место проведения: "Гольф Центр Гранд Холл", г. Киев, Оболонская Набережная, 20.
Подробная программа Форума: https://vse.energy/spec-projects/open-energy-week