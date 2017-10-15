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Данилюк сообщил, когда Украина получит очередной транш МВФ
15.10.2017 20:44

Данилюк сообщил, когда Украина получит очередной транш МВФ

Министр финансов Украины Александр Данилюк считает, что Украина может получить очередной кредитный транш Международного валютного фонда рамках программы EFF до конца этого года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы ожидаем получить транш к концу года", - сказал он.

Руководитель ведомства уточнил, что достигнут прогресс в переговорах по цене на газ.

"Мы еще не достигли окончательного соглашения, но мы продвинулись, зафиксировали определенные принципы. Переговоры продолжаются", - подчеркнул он.

Кроме того, Данилюк заявил о том, что анализ законопроекта пенсионной реформы завершен вместе с Международным валютным фондом.

"В целом никаких принципиальных расхождений мы не нашли и я уверен, что мы получим положительный отзыв как от Всемирного банка, так и МВФ", - отметил министр.

Как сообщал MIGnews.com.uа, представители Украины и Международного валютного фонда зафиксировали ряд основных принципов в процессе обсуждения новой формулы цены на газ и продолжат переговоры пока на дистанционной основе.

Теги материала: Минфин, Данилюк, МВФ, транш
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