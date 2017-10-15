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Данилюк сообщил подробности переговоров с МВФ по цене на газ
15.10.2017 19:59

Данилюк сообщил подробности переговоров с МВФ по цене на газ

Представители Украины и Международного валютного фонда зафиксировали ряд основных принципов в процессе обсуждения новой формулы цены на газ и продолжат переговоры пока на дистанционной основе. Об этом заявил глава Министерства финансов Украины Александр Данилюк, передает Укринформ.

"Мы продвинулись в переговорах относительно формулы на газ. Мы не достигли окончательного согласия, но мы продвинулись, зафиксировали определенные принципы. Переговоры продолжаются", - сказал он.

Министр финансов озвучил позиции двух сторон в данном вопросе.

"Мы не настаиваем на формуле, и, кстати, МВФ также не настаивает на какой-то формуле. У нас в программе зафиксирован один ключевой принцип: цены должны быть на уровне импортного паритета", - указал он.

Таким образом, "цены, по которым продается газ в Украине, должны соответствовать ценам на газ, который импортируется в Украину". В связи с этим в базовый расчет берутся "не какие-то ориентиры на бирже", а настоящие цены импорта в Украину.

"Вообще я не хочу, чтобы это выглядело, что мы сейчас играем с МВФ, а МВФ с нами, что спорим - это не так. Вопрос цены на газ - он чрезвычайно чувствительный, и цена должна быть справедливой", - подчеркнул Данилюк.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Международный валютный фонд может выделить очередной транш в рамках программы расширенного финансирования EFF до конца этого года, так как Украина приблизилась к выполнению рекомендаций фонда.

Теги материала: Минфин, Данилюк, газ, МВФ, цена, переговоры
Новости СМИ2
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