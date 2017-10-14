Данилюк озвучил меры, необходимые для получения транша МВФ в 2017 году

MIGnews.com.ua

Международный валютный фонд может выделить очередной транш в рамках программы расширенного финансирования EFF до конца этого года, так как Украина приблизилась к выполнению рекомендаций фонда. Об этом заявил глава Министерства финансов Украины Александр Данилюк, передает ZN.UA .

"Я реалистично оцениваю получения транша в этом году", - сказал он.

Министр финансов отметил, что Международный валютный фонд настаивал на проведении пенсионной реформы, и президент Украины Петр Порошенко уже подписал соответствующий закон.

Данилюк считает, что далее следует упростить приватизационный процесс. Такой законопроект уже был одобрен профильным комитетом, его можно внести в сессионный зал парламента.

"Мы ожидаем его одобрения в первом чтении на следующей неделе", - уточнил он.

Еще одним важным шагом является создание антикоррупционного суда. Глава Министерства финансов Украины сообщил, что задержка принятия соответствующего законодательства обусловлена ожиданием экспертизы Венецианской комиссии.

Также Данилюк заявил, что информация о якобы желании Киева прервать сотрудничество с Международным валютным фондом является недостоверной. Он уверен, что данное сотрудничество свидетельствует о том, что в Украине продолжаются необходимые реформы.

"МВФ - это сильный сигнал для привлечения инвестиций: как прямых, так и долговых", - резюмировал министр финансов.